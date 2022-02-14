Зачем в блокадном Ленинграде включали метроном в эфире на радио

Блокирование немецкой армией Ленинграда, было, пожалуй, одним из самых тяжелых событий не только в истории Великой Отечественной войны, но и вообще, глобально в истории мировых войны. Методы ведения войны, сродни методам великого Карфагенского полководца - Ганнибала.

Но изначально немецкое командование не ставило себе в планы блокировать Ленинград. Первостепенная задача стояла захватить город, а не блокировать его. Во многом, такой вариант развития событий был невыгоден и самой Германии, которая постоянно держала во внимании город, которые так или иначе представлял угрозу для тыла. Немцы блокировали Ленинград вынужденно, так как после переброски части войск группы армии "Север" на Московское направление, сил на захват города было недостаточно.

Немецкий генерал-фельдмаршал - Рихтер фон Лееб - который в 1941-ом году был командующим группой армии "Север", был крайне недоволен тем, что часть своих войск, преимущественно танковые части, он был вынужден передать группе армии "Центр", которая двигалась на Москву. Произошло это по причине жесткого сопротивления Красной Армии, которое не рассчитали немцы.

Блокадный Ленинград

Но ленинградцы были настоящими героями, которые напрочь отказались сдать свой город врагу и находились в блокаде более восьмисот дней.

Уже через месяц после начала блокады города, в нем стали заканчиваться продукты питания и близился страшный голод. Все это сопровождалось нескончаемыми налетами немецкой авиации, которые подвергали голод бомбардировке с воздуха.

В Ленинграде оставалось на тот момент много известных советских людей, в том числе и Шостакович, который написал свою знаменитую "Ленинградскую" симфонию, которая стало прямой ассоциацией с блокадным Ленинградом.

Но помимо музыки, с блокадным Ленинградом так же ассоциируется и звук метронома, который, кстати говоря, и звучит в той самой "Ленинградской симфонии" Шостаковича. Не просто так композитор включил звук метронома в свое произведение. Метроном был, в прямом смысле слова, настоящим спасителем ленинградцев.

Метроном

У метронома очень тесная связь с жителями Ленинграда и радио. Дело в том, что радио в то время, особенно для ленинградцев, которые оказались в таком положении, было единственным способом узнать о происходящем. Но эфиры на радио происходили не очень часто. Но не смотря на это, для ленинградцев в то время выступали на радио известные ученые, писатели, музыканты, многие из которые, как я уже упоминал выше, оставались в блокированном немцами городе.

Однако в то время, когда на радио эфиров не было, через него транслировали звук метронома, целью которого было оповещать жителей города о приближающейся атаки немецких самолетов. Медленное тиканье метронома означало отсутствие воздушной атаки, а быстрые "шаги" метронома говорил о том, что необходимо искать укрытие, поскольку с минуты на минуту начнется бомбардировка города.

Немецкие самолеты

В общей сложности, немецкими самолетами было совершено более двухсот пятидесяти авианалетов на город. Первый налет был восьмого сентября 1941-го года, в ходе которого в Ленинграде был уничтожен склад с мукой на три тысячи тонн и поврежден Московский вокзал. Множество налетов совершалось в ночное время суток.

Однако метроном бился не переставая, постоянно напоминая жителям Ленинграда о том, что надо быть начеку. Эти самые звуки метронома были отражены и в культуре, и в поэзии, и в музыке (та самая "Ленинградская" симфония Шостаковича).

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