Самые известные иконы, их фото, описание и значение

Многие прихожане, когда переступают порог храма, целенаправленно подходят к нужной иконе и молятся святому образу. А вы знаете, что это за известные иконы, как они выглядят, кто на них изображен и какое имеют значение?

А также — какие молитвы с ними связаны? Перед тем, как пойти в церковь, необходимо изучить правила поведения, а еще, как минимум, знать о святых ликах.

Как правильно помолиться перед иконой

Большинство людей придерживаются мнения о том, что не важно какому святому молиться, главное, что вера идет от чистого сердца.

Ведь молитвенные слова, человек возносит не иконе, а тому, кто на ней изображен. Существуют определенные правила, связанные с молебным процессом:

Для привлечения Божьего благословения необходимо встать перед святыней. Нужно стоять максимально ровно. После молитвы нужно поцеловать образ. Таким образом человек выражает почтение Богу. Затем необходимо обязательно три раза перекреститься. Ну и возможно поставить свечи – по желанию.

Во время того, как будете просить у Господа помощи, ваши мысли должны быть светлыми. Простите всех людей, которые вас обидели.

Семистрельная

Икон в духовном мире очень много, и каждая из них связана с определенной молитвой. Давайте обратим внимание на значение самых известных святынь: «Семистрельная» является одной из самых мощных икон.

О ней следует знать:

Пресвятая Богородица при жизни пережила много мучений и страданий, символизирующие семь стрел. Если человек плохо себя чувствует, то он подходит просить защиты и помощи именно к этой иконе. Образ Богоматери защищает от завистливых людей, от порчи, сглаза и проклятий всех, кто носит цепочку с ее образком. Для примирения враждующих, а также для семейного взаимопонимания, покоя и мира в доме необходимо молиться данной реликвии.

Когда человеку нужно выполнить ответственное дело, то образ Девы Марии его поддержит.

В доме такую икону рекомендовано ставить напротив двери, так чтобы ей было «видно» глаза всех входящих в помещение людей. Перед тем, как установить святую реликвию выше половины стены, необходимо прочесть молебен. Через некоторое время можно заметить, что человек, у которого мысли злые, перестал приходить в дом.

Богоматерь является защитницей от преступного мира. Семья, которая молится такому святому лику, может быть уверена в том, что она защищена от плохих людей. Если у вас проблемы с начальством, то икона Девы Марии, которую вы возьмете с собой на работу сможет уберечь от ссор в коллективе.

Неупиваемая чаша

«Неупиваемая чаша» — это икона Богоматери, которую связывают с духовным источником радости, веры и прощения. Божья Матерь утешит всех, кто оступился на своем жизненном пути.

Если обратиться с чистыми мыслями и верой, то неупиваемая чаша обязательно поможет, защитит и направит на истинный путь. Она поможет исцелиться от наркомании, пьянства.

Иконку с образом Богоматери нужно поставить у человека в изголовье, который злоупотребляет спиртными напитками, увлекается азартными играми. Известны случаи того, что реликвия помогала ускорить процесс купли-продажи жилья. Богоматери молятся родители, дети которых повзрослели.

Целительница

«Целительница» является иконой Божией Матери, которая защищает человека от душевных, а также физических болезней. На этой реликвии, Дева Мария изображена возле постели не здорового.

Нечаянная Радость

К иконе «Нечаянная радость» обращаются те, кому нужна духовная сила. Также молитва с этой святыни помогает беременным женщинам выносить и родить здорового ребенка, сохранить брак, семейное согласие. Богоматерь поддерживает родителей, дети которых ступили на не правильный путь.

Люди, у которых есть заболевания, связанные со слухом, молятся этому святому.

Троеручница

Реликвия «Троеручница» помогает исцелить от болезни, связанной с руками. Молебны адресованные Богоматери способствуют защите от скорби, пожара, разных недугов.

Скоропослушница

Написание лика «Скоропослушницы» относят к 10 веку. Людям, которые нуждаются в неотложной помощи, рекомендовано молиться этой святыне. Она также помогает исцелиться от таких болезней, как:

раковые опухоли;

слепота;

обездвиживание конечностей.

Беременные молятся этому образу о рождении малыша здорового.

Серафим Саровский

«Серафим Саровский» очень почитается в России. Произнесенный молебен этой святыни помогает при болезни позвоночника и ног.

Георгий Победоносец

«Георгий Победоносец» является реликвией, которая защищает всех, кто связан с опасной работой.

Николай Угодник Чудотворец

Святыня «Николая Угодника Чудотворца» помогает морякам, водителям, а также всем путешествующим. Практически в каждом доме возможно увидеть лик этого святого.

Он заботится о семейном достатке и благополучии.

Владимирская Богоматерь

Святая мощь Руси «Владимирская Богоматерь» является иконой, на которой изображена Пресвятая Богородица. Перед названной реликвией короновали царей, а также избирали первосвятителей. Молитвы этой святыне помогут:

помирить враждующих;

исцелить грешника от хвори душевной или телесной;

изгнать беса;

вселить в злые сердца доброту.

Неопалимая купина

«Неопалимая купина» является иконой Святой Марии. К святыне обращаются за помощью и просят защитить от пожаров, для очищения от грехов.

Молитвы помогают докторам, летчикам.

Иверская икона

Иверская икона Святой Марии исцеляет больных, избавляет от врагов и восполняет утраченную энергию.

Неувядаемый цвет

Неувядаемый цвет считается реликвией, несущей в себе олицетворение чистоты и целомудрия, поэтому она защищает невинных девушек.

Незамужние молятся возле этой иконы и просят выйти замуж по любви.

Умиление

Умиление является чудотворным ликом, оберегающим и помогающим женщине сохранить хороший нрав, выдержку и чистоту.

Девушкам Дева Мария помогает найти хорошего спутника, а у женщин, которые прошли тяжелые жизненные испытания, после молитв наладится жизнь.

Казанская икона Божьей Матери

Казанская икона Богоматери считается заступницей. Если у человека проблемы на работе или в личной жизни, то просто необходимо помолиться этому образу.

Если просящий помощи будет с чистой просьбой, то путеводительница ему поможет. Человек с негативными помыслами может помощи не ждать. «Казанская» благословляет молодоженов.

Просим о помощи у себя в доме

Если вы привыкли молиться дома, а не в церкви, то читать молитву необходимо утром:

Умойтесь. Потом перекрестите свои руки.

Постарайтесь освободиться от угнетающих и раздражающих вас мыслей. Это важно.

Зажгите свечи, преклонитесь перед святым образов, став на колени. Можно на полотенце

Прочтите молебен. Можете воспользоваться Библией.

Произнесите свою просьбу словами, которые будут идти от чистого сердца. Мысли должны быть искренными.

Остробрамская

Икона Девы Марии «Остробрамская» оказывает помощь супружеским парам обрести любовь и счастье. Молитвы возле этой иконы помогут защитить дом от нечистой силы и злых недоброжелателей.

Человек сможет избавиться от депрессивного состояния.

Если разместить реликвию у входа в жилище, то все недруги перестанут вас посещать. Тогда в вашем доме воцариться мир и благополучие.

Большинство людей утверждает, что «Остробрамская» помогла решить им много проблем.

Нерушимая стена

«Нерушимая стена» — это икона, названа в честь силы и стойкости, связанная с пережитыми войнами, бедствиями образом Богоматери.

Дева Мария защитит человека от пожара, болезни, плохих людей, а также поможет укрепить семейные отношения. Самым лучшим местом для иконы будет стена напротив дверей, в которые входят гости.

Скорбящая

Икона Богоматери «Скорбящая» оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются, приносит скорбящим утешение, поддерживает в трудной ситуации, а также исцеляет от болезни физической или душевной.

Купцы молятся святому образу перед отправлением в дальнюю дорогу.

Молятся названному лику прихожане, у которых не ладится на работе, в семье.

Радость всех радостей

«Радость всех радостей» поддержит всех, кто просит без злости и какой-либо суеты. Святой образ молят о:

помощи солдатам, служащим;

защите во время поездки за границу;

возврате ценных потерянных ценностей;

освобождении заключенного;

положительном ответе в суде.

Святая Троица

Икона «Троица» является святыней к которой обращаются люди за помощью. Она помогает тем, кто самостоятельно не может справиться с тяжелыми испытаниями, отыскать верный жизненный путь.

Перед этой иконой следует читать молитву для очищения от грехов, которые вам не дают покоя. Считается, что молебен, который человек произносит возле данной иконы — это беседа напрямую с Господом Богом.

Важно знать

Эта информация должна была помочь вам узнать о самых известных иконах, подсказать к какому святому и с какой просьбой нужно обращаться для избавления от проблем.

Молитвы вам помогут обрести покой, счастье и здоровье. Благодарите святых за свою жизнь и тогда оберете душевное умиротворение, будете успешными.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

10 интересных фактов об Австралии (https://otari.mirtesen.ru/blog/43619672993/)

9 мысленных экспериментов, над которыми придётся основательно пораскинуть мозгами(https://otari.mirtesen.ru/blog/43221050031/)

10 интересных фактов о России (https://otari.mirtesen.ru/blog/43206798009/)