Замужняя любовница женатого мужчины – психология отношений, причины и последствия

Со слов автора. Иногда любовные связи бывают очень сложными, особенно если их нельзя открывать и обнародовать.

Осложняющим фактором может стать брак.

Я расскажу про женатых мужчин и замужних женщин, раскрою психологию отношений между любовниками и любовницами.

Почему изменяют жены

Мужской адюльтер многие воспринимают как норму, списывая все на особенности физиологии и полигамности. У них множество отмашек: хочется перемен, желание выразить сексуальную энергию и просто позабавиться. Многие вообще не считают, что измена парня идет в счет.

Но к девушкам обычно относятся более требовательно, поэтому и они привыкли более тщательно скрывать интрижку. Разберемся, откуда она появляется. Здесь неприемлемы привычные для мужчин «отмазки»:

Половое влечение на уровне инстинкта – женщины скорее ориентируются на чувства и эмоции.

Новизна – она отталкивает, ведь их притягивает стабильность.

Самоутверждение – нет, ведь только парень может самоутверждаться, а для девушки подобная репутация станет только оскорбительной.

Интересно отметить, что настоящие причины сильно связаны с супружескими отношениями. Распространенные поводы, почему замужняя женщина влюбляется в женатого или холостого мужчину:

Плохие взаимоотношения с супругом, не хватает ласки, заботы, нежности и чувства защищенности. Психологический дискомфорт.

Психологический дискомфорт. Нехватка внимания: муж не замечает новую стрижку, обновку. Он все свое время проводит в гараже под автомобилем или в компании со своими друзьями, предоставляя супруге коротать одинокие вечера.

Месть. А если мужчина уже был замечен в адюльтере? Конечно, многие проходят этот этап, прощают, стараются забыть, но подсознательно живет уверенность в том, что изменника стоит наказать.

Неудовлетворенность в интимной жизни. Иногда супруг перестает вовсе исполнять супружеский долг или выполняет его, заботясь исключительно о своем удовольствии – никакой прелюдии, продолжительных ласк, романтики и угождения сексуальных желаний. Второй распространенный вариант – пресыщение однообразностью.

Недостаток эмоций. Иногда бывает и так: скучно, одинаково, стабильно. Хочется приключений, чтобы как в романтическом фильме – взрыв, буря, а дома все обыденно. Быт заедает и мужчин – они перестают выражать чувства, что приводит к полному эмоциональному вакууму в семье.

Поиск идеальной любви или принца на белом коне. Часто брак заключается после незапланированной беременности или по другим причинам, когда надеялись на «стерпится – слюбится». Но все годы супружества они ищут того единственного и неповторимого.

Влюбленность. Вспышка ярких взаимных чувств может привести к роману на стороне.

Причины любви женатого мужчины к замужней женщине

Большинство мужей не собираются идти на развод. Как я отметила, они не видят плохого в измене, поэтому относятся к любовнице с легкостью, как ко временному развлечению.

Если девушка незамужняя, она интуитивно надеется на продолжение отношений и их законное оформление. Она имеет множество свободного времени, которое можно потратить на звонки, сообщения, встречи. Их больше интересуют подарки, постоянное внимание.

Замужняя, напротив, отличается:

Непритязательностью: ее устраивает настоящее положение, она не хочет ничего менять.

Желанием отдавать всю любовь и нежность, она опытная женщина, уже многое знает, не стремиться играть роль недоступной.

Потребностью скрывать взаимоотношения. Она не станет сплетничать, рассказывать коллегам и подругам.

Материальные соображения. дарить дорогие подарки просто нельзя – ведь как она скажет своему законному мужу о новом приобретении.

А что хочет замужняя женщина от женатого мужчины и почему отдает ему предпочтение

В целом причины аналогичные. Но примешивается ревность. Холостяки обладают ярко выраженным чувством собственности, они не привыкли делить девушку ни с кем, даже если претендует законный супруг. Они будут всячески выражать недовольство, в случае разрыва даже могут пригрозить, шантажировать.

Имеющий супругу любовник не станет ревновать, ведь он сам находится в аналогичном состоянии. Он не будет закатывать сцен, шантажировать, оглашать тайную связь, ведь ему придется разводиться сперва со своей женой.

Еще один «минус» холостяков – им требуется множество свободного времени, проведенного вместе. К тому же отсутствие обязательств приводит к тому, что у них менее регулярная сексуальная жизнь, учащаются бесконтрольные половые связи.

Еще одно достоинство замужних – они надежные, привыкли сдерживать обещанные слова, поступать адекватно, сообразно ситуации.

Делаем вывод: если любовник и любовница оба женаты, они более уверены друг в друге и умеют отдыхать, отвлекаться от бытовых проблем вместе.

Перспективы таких отношений

Перед началом романтической связи стоит заблаговременно оценить все риски и положительные черты, взвесить плюсы и минусы. Опишу несколько параметров.

Как долго длится роман на стороне

Это зависит от возлюбленных, особенностей характера и семейного положения. В среднем каждая связь проходит 5 месяцев с соответствующим временным периодом:

Накопление потенциала. Это знакомство, взаимное оценивание. Здесь еще рано говорить об отношениях, поэтому временной промежуток оценить сложно. Одни 20 лет дружили прежде, чем стать любовниками, другие увиделись на общей вечеринке, и сразу разожглась искра.

Бабочки в животе. На протяжении приблизительно трех месяцев происходит взрыв эмоций, притяжение, фейерверк. Здесь все: и влюбленность, и опасность, и потрясающий секс.

Спадение накала – вы продолжаете часто видеться, но уже не взрываетесь от каждого прикосновения, чувствуете спокойствие.

Потребность в определении. Находиться в подвешенном состоянии очень сложно, поэтому пара постепенно приходит к выяснению отношений, которое может длиться до 3 месяцев.

Охлаждение с фразами типа «Я скоро позвоню», «Обязательно увидимся». Хватает нескольких недель, чтобы постепенно забыть о былой страсти и привыкнуть к новому ходу событий.

В чем опасность

Основные риски для женщины: