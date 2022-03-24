Замужняя любовница женатого мужчины – психология отношений, причины и последствия

Со слов автора. Иногда любовные связи бывают очень сложными, особенно если их нельзя открывать и обнародовать.
Осложняющим фактором может стать брак.
Я расскажу про женатых мужчин и замужних женщин, раскрою психологию отношений между любовниками и любовницами.
Почему изменяют жены
Мужской адюльтер многие воспринимают как норму, списывая все на особенности физиологии и полигамности. У них множество отмашек: хочется перемен, желание выразить сексуальную энергию и просто позабавиться. Многие вообще не считают, что измена парня идет в счет.
Но к девушкам обычно относятся более требовательно, поэтому и они привыкли более тщательно скрывать интрижку. Разберемся, откуда она появляется. Здесь неприемлемы привычные для мужчин «отмазки»:
- Половое влечение на уровне инстинкта – женщины скорее ориентируются на чувства и эмоции.
- Новизна – она отталкивает, ведь их притягивает стабильность.
- Самоутверждение – нет, ведь только парень может самоутверждаться, а для девушки подобная репутация станет только оскорбительной.
Интересно отметить, что настоящие причины сильно связаны с супружескими отношениями. Распространенные поводы, почему замужняя женщина влюбляется в женатого или холостого мужчину:
- Плохие взаимоотношения с супругом, не хватает ласки, заботы, нежности и чувства защищенности. Психологический дискомфорт.
- Нехватка внимания: муж не замечает новую стрижку, обновку. Он все свое время проводит в гараже под автомобилем или в компании со своими друзьями, предоставляя супруге коротать одинокие вечера.
- Месть. А если мужчина уже был замечен в адюльтере? Конечно, многие проходят этот этап, прощают, стараются забыть, но подсознательно живет уверенность в том, что изменника стоит наказать.
- Неудовлетворенность в интимной жизни. Иногда супруг перестает вовсе исполнять супружеский долг или выполняет его, заботясь исключительно о своем удовольствии – никакой прелюдии, продолжительных ласк, романтики и угождения сексуальных желаний. Второй распространенный вариант – пресыщение однообразностью.
- Недостаток эмоций. Иногда бывает и так: скучно, одинаково, стабильно. Хочется приключений, чтобы как в романтическом фильме – взрыв, буря, а дома все обыденно. Быт заедает и мужчин – они перестают выражать чувства, что приводит к полному эмоциональному вакууму в семье.
- Поиск идеальной любви или принца на белом коне. Часто брак заключается после незапланированной беременности или по другим причинам, когда надеялись на «стерпится – слюбится». Но все годы супружества они ищут того единственного и неповторимого.
- Влюбленность. Вспышка ярких взаимных чувств может привести к роману на стороне.
Причины любви женатого мужчины к замужней женщине
Большинство мужей не собираются идти на развод. Как я отметила, они не видят плохого в измене, поэтому относятся к любовнице с легкостью, как ко временному развлечению.
Если девушка незамужняя, она интуитивно надеется на продолжение отношений и их законное оформление. Она имеет множество свободного времени, которое можно потратить на звонки, сообщения, встречи. Их больше интересуют подарки, постоянное внимание.
Замужняя, напротив, отличается:
- Непритязательностью: ее устраивает настоящее положение, она не хочет ничего менять.
- Желанием отдавать всю любовь и нежность, она опытная женщина, уже многое знает, не стремиться играть роль недоступной.
- Потребностью скрывать взаимоотношения. Она не станет сплетничать, рассказывать коллегам и подругам.
- Материальные соображения. дарить дорогие подарки просто нельзя – ведь как она скажет своему законному мужу о новом приобретении.
А что хочет замужняя женщина от женатого мужчины и почему отдает ему предпочтение
В целом причины аналогичные. Но примешивается ревность. Холостяки обладают ярко выраженным чувством собственности, они не привыкли делить девушку ни с кем, даже если претендует законный супруг. Они будут всячески выражать недовольство, в случае разрыва даже могут пригрозить, шантажировать.
Имеющий супругу любовник не станет ревновать, ведь он сам находится в аналогичном состоянии. Он не будет закатывать сцен, шантажировать, оглашать тайную связь, ведь ему придется разводиться сперва со своей женой.
Еще один «минус» холостяков – им требуется множество свободного времени, проведенного вместе. К тому же отсутствие обязательств приводит к тому, что у них менее регулярная сексуальная жизнь, учащаются бесконтрольные половые связи.
Еще одно достоинство замужних – они надежные, привыкли сдерживать обещанные слова, поступать адекватно, сообразно ситуации.
Делаем вывод: если любовник и любовница оба женаты, они более уверены друг в друге и умеют отдыхать, отвлекаться от бытовых проблем вместе.
Перспективы таких отношений
Перед началом романтической связи стоит заблаговременно оценить все риски и положительные черты, взвесить плюсы и минусы. Опишу несколько параметров.
Как долго длится роман на стороне
Это зависит от возлюбленных, особенностей характера и семейного положения. В среднем каждая связь проходит 5 месяцев с соответствующим временным периодом:
- Накопление потенциала. Это знакомство, взаимное оценивание. Здесь еще рано говорить об отношениях, поэтому временной промежуток оценить сложно. Одни 20 лет дружили прежде, чем стать любовниками, другие увиделись на общей вечеринке, и сразу разожглась искра.
- Бабочки в животе. На протяжении приблизительно трех месяцев происходит взрыв эмоций, притяжение, фейерверк. Здесь все: и влюбленность, и опасность, и потрясающий секс.
- Спадение накала – вы продолжаете часто видеться, но уже не взрываетесь от каждого прикосновения, чувствуете спокойствие.
- Потребность в определении. Находиться в подвешенном состоянии очень сложно, поэтому пара постепенно приходит к выяснению отношений, которое может длиться до 3 месяцев.
- Охлаждение с фразами типа «Я скоро позвоню», «Обязательно увидимся». Хватает нескольких недель, чтобы постепенно забыть о былой страсти и привыкнуть к новому ходу событий.
В чем опасность
Основные риски для женщины:
- Если она замужем, то испытывает страх разоблачения, развода, скандала, потери семьи, в том числе детей.
- Осуждение окружающих людей, особенно если вы находитесь в положении любовницы женатого мужчины.
- Болезненное расставание. К сожалению, по статистике большинство адюльтеров – временное явление. Редкий любовник бросит законную супругу. Но чувства могут быть сильными. Чем они значительнее, тем больнее во время разрыва.
Последствия
В результате можно получить как негативный, так и положительный опыт. К минусам стоит отнести:
- Возможность развода.
- Потеря уважения детей и близких.
- Скандал от обманутой жены.
Есть и плюсы:
- Яркие эмоции, которые переполнены адреналином.
- Жизненный опыт.
- Получение нового законного супруга и полный порядок в личной жизни.
Как вести себя с любовницей, имеющей мужа
Рекомендации для мужчин:
- Будьте осторожны. Конспирация никому не повредит. Ревность открывает глаза даже на самое сдержанное поведение.
- Внимание к ее чувствам – она имеет возможность на слабость и переживания, находясь в центре любовного треугольника.
- Помните, что ее семья для нее остается основной ценностью. Никогда не проверяйте, кто важнее – вы или муж и дети.
Как вести себя с женатым любовником
Девушкам стоит быть осторожной и не оставлять следов своего присутствия, а также не рассчитывать на слишком многое. Он в 95 процентах не разведется и не сделает вам предложение руки и сердца. Дам конкретные рекомендации.
Правила поведения
- Настаивайте на встречах на нейтральной территории.
- Никогда не пользуйтесь вещами его супруги – не используйте духи, средства гигиены, косметику.
- Не звоните первой, не пишите смс и сообщения в социальных сетях. Для вас лучший вариант – не оставлять никаких письменных доказательств привязанности.
- Не требуйте многого: семья всегда важнее.
Если вы запутались и попали в сложную ситуацию, рекомендую записаться на мою консультацию. Я выслушаю ваши проблемы, дам советы и рекомендации.
Преимущества роли любовницы
- Это легкие отношения – не требуется давать отчеты, обещания, можно порвать в любой момент. Нет чувства вины, только свобода.
- Богатый опыт. Как узнать подходящий вам типаж мужчины, если не попробовать ближе сойтись с ним?
- Приятный отдых. Возлюбленная на стороне получает больше развлечений, кафе и даже поездок на курорты, чем законная супруга. Наслаждайтесь жизнью без обязательств.
- Отдых от бытовых обязанностей. Раскрывать пуговицы на рубашке будете вы, а пришивать их – другая. Как и готовить борщи, стирать носки, утюжить костюмы.
- Свежие эмоции, в том числе от экстрима.
- Материальная поддержка. Нередко мужчина стремится обеспечить возлюбленную. От хорошо обеспеченного бизнесмена можно ожидать даже такие крупные подарки, как автомобиль или квартира.
Зачем парни заводят связи на стороне
Любой человек устает от однообразия, а мужская половина человечества никогда не отличалась моногамностью. Причины:
- Душевное омоложение. Особенно характерно для человека в возрасте 45+. Они интересуются девушками помоложе, чувствуют с ними себя юными и безрассудными.
- Хочется уйти от ворчания жены. Супруга «пилит» по разным вопросам, в то время как любовница готова с пониманием выслушать.
- Эстетическое наслаждение: по вечерам его встречает красиво накрашенная, ухоженная, в сексуальном белье леди, а не домашние тапочки, халат и бигуди.
- Новые ощущения в постели. Секс с одной партнершей на протяжении 10-20 лет зачастую приводит к снижению либидо.
- Месть супруге, если она допустила адюльтер.
Совет для возлюбленной женатика
В связи с причинами измены, хочу подчеркнуть, что вы не замените ему семью, а только несколько сфер жизни. Поэтому он на 95% не откажется от супруги. Не портите свои и его нервы, требуя развода, шантажируя, связываясь с женой.
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