10 самых больших научных мистификаций в истории

Независимо от того, как тщательно проработана иллюзия или насколько гениален сюжет, наука в конечном итоге найдет улики, и обнаружит обман. Но в истории есть несколько случаев, когда обманщики почти справились с задуманным хитрым ходом. Встречайте 10 самых больших научных мистификаций, когда-либо придуманных.

Пилтдаунский человек

Копия черепа «пилтдаунского человека» и портрет археолога-любителя Чарльза Доусона

Одна из самых больших мистификаций всех времен является Пилтдаунский человек. Череп, который был первоначально «найден» коллекционером Чарльзом Доусоном, обманул большинство палеонтологов мира. Ученые умы полагали, что видят перед собой ключевое недостающее звено в эволюционной цепи человекообразных обезьян.

Мистификация жила в течение 40 лет, прежде чем в 1953 году была окончательно раскрыта и объявлена мошенничеством. Фактически, предмет оказался не более чем современным человеческим черепом, прикрепленным к челюстной кости орангутана.

Гигант из Кардиффа



Часть статуи Кардиффского великана

В октябре 1869 года рабочие, копавшие колодец в Кардиффе, штат Нью-Йорк, обнаружили якобы окаменелые останки человека-великана. Мало кто из ученых был одурачен, но тысячи простых людей, особенно христианских фундаменталистов и проповедников, были убеждены, что это открытие является доказательством того, что когда-то гиганты жили на Земле.

Круги на полях

Позже выяснилось, что эта фигура была работой человека по имени Джордж Халл, который решил доказать существование в прошлом исполинов. Буквально через пару месяцев, в декабре 1869 года, Халл признался в подделке.

Круги на полях в Краснодарском крае

Когда в конце 1970-х годов на пшеничных полях Англии стали появляться таинственные круги, исследователи НЛО и аномальных явлений выступили со своими собственными объяснениями о происхождении кругов: сообщения от инопланетян, мистические вихри, божественные целительные круги и прочее.

Многие эксперты-любители решили, что шаблоны слишком совершенны и сложны, чтобы их могли разработать люди. Это происходило до 1991 года, пока британские шутники Даг Бауэр и Дэйв Чорли наконец не рассказали, как они создали круги, используя доски, веревку, кепки и проволоку в качестве единственных инструментов. Правда происхождение кругов в других точках планеты остается якобы загадкой, ибо авторы шедевров так и не были найдены.

Вечный двигатель



Рисунок машины Редхеффера

Шарлатаны и мошенники, намеревающиеся изобрести вечный двигатель — машину, которая генерирует достаточно энергии, чтобы работать вечно, появлялись на протяжении всей истории. Самое известное чудо инженерии — аппарат Чарльза Редхеффера.

Вечный двигатель Редхеффера был настолько убедителен, что скептики согласились выложить огромные деньги, чтобы доказать обман изобретателя. После удаления нескольких деревянных досок из устройства, они нашли ремень, который проходил через стену, где прятался источник энергии — человек, вращающий рукоятку.

Умный Ганс



Умный Ганс выступает перед зрителями

Речь идет о замечательном скакуне из Германии начала XX века, способном выполнять сложные интеллектуальные задачи, такие как арифметика, чтение, правописание, указание времени и даже понимание немецкого языка. По крайней мере, конь по кличке Ганс заставил всех в это поверить.

Лошадь отвечала на вопросы, постукивая копытом. Например, когда животное спрашивали: «Сколько будет три плюс восемь?», Ганс бил копытом 11 раз. Удивительно, но вопросы можно было задавать в устной или письменной форме. Ганс почти никогда не ошибался.

Только в 1907 году психолог провел официальное расследование, и Ганс, как выяснилось, просто реагировал на «язык тела» зрителей и в первую очередь, своего дрессировщика. Когда аудитория показывала восторг, он переставал стучать. Тем не менее это был довольно умный орловский рысак.

Окаменелости Берингера



Камни Берингара в музее природы Зенкенберга во Франкфурте

В 1726 году профессор Иоганн Берингер стал жертвой сложного обмана со стороны своих коллег из Вюрцбургского университета. Мошенники вырезали на камнях различной формы всевозможные символы, и сделали так, чтобы Берингер сам их обнаружил.

Профессор был настолько убежден в подлинности окаменелостей, что опубликовал книгу, игнорируя намеки о мистификации. Когда обман раскрылся, Берингеру стало так стыдно, что он пытался скупить все копии своей книги. Некоторые из камней сохранились до наших дней.

Вскрытие инопланетянина



Макет места крушения НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико в 1947 году

В 1990-х годах появился короткометражный фильм, который показывал якобы реальные кадры вскрытия пришельца из розуэльского НЛО. Фильм был продан телевизионным сетям и транслировался по всему миру.

Только в 2006 году продюсер фильма Рэй Сантилли признал, что фильм не был подлинным.

Шахматный автомат

Шахматный автомат Кемпелена «Турок». Сильнейший шахматист своего времени Иоганн Альгайер в 1809 году играл за автомат против Наполеона

Турок — так назывался шахматный автомат, созданный австрийским изобретателем Кемпеленом в 1770 году. Сложная машина в виде робота, одетого в турецкий костюм, была разработана, чтобы побеждать даже лучших шахматистов.

Турок совершил поездку по миру в течение почти 84 лет, побеждая шахматных мастеров и поражая многих людей своим предполагаемым искусственным интеллектом. На самом деле работу машины исполнял маленький человек (но сильный шахматист), спрятанный внутри аппарата.

Русалка фиджи



Экспонат музея Фиджийская морская дева

Это невероятно выглядящее существо было главным экспонатом музея Барнума в Америке в XIX веке, обманывая сотни людей, что это мумифицированные останки настоящей русалки. Однако многие считали его подлинным, пока не выяснили, что Фиджийская морская дева — это туловище и голова обезьяны, прикрепленные к хвосту рыбы.

Археораптор



Музейный экспонат якобы останков Археораптора

Первоначально упомянутый в журнале National Geographic (1999), Археораптор считался окаменелостью пернатого динозавра, который, как утверждают исследователи, был недостающим звеном между птицами и тероподами.

Хотя многие с самого начала сомневались в подлинности окаменелости, лишь после публикации статьи было обнаружено, что это подделка, созданная из переставленных кусочков реальных окаменелостей разных видов. К сожалению, мошенничество и скандал вокруг археораптора привели к путанице по поводу многих истинных открытий, которые доказывают эволюционную связь между птицами и оперенными динозаврами.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2416846203861076475/

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