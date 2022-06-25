Чем запомнилось правление Бориса Годунова

Исходя из итога голосования земского собора, новым царем в 1598 году провозгласили Бориса Годунова. Стоит отметить тот факт, что на троне новый царь проявил себя достаточно уверенно. Одной из главных причин успешного правления Годунова стал тот факт, что фактически теневым правителем российского государства на протяжении более чем 10 лет до официального провозглашения он и являлся. Годунов часто выступал за многочисленные нововведения и реформы ещё при Иване Грозном, а получив теневую власть и возможности для воплощения давних идей, моментально принялся воплощать их в жизнь.

Но были в правлении нового царя и уже знакомые всем черты. Например, уже в первый год правления Годунов вводит пятилетний поиск беглых крестьян и возврат их к собственникам. Также был наложен запрет на выкуп холопами собственной свободы и теперь они уже навсегда оставались в собственности владельцев. Не пожалел новый царь и людей по вольному найму, которые позже все равно становились холопами.

Понимая что против него будут настроены многие высшие государственные чины, Годунов пытался объединить вокруг себя всех бояр. Под реформы попала и церковь.

Здесь Годунов вывел все православное сообщество из-под контроля Константинополя и полностью подчинил РПЦ себе ещё даже не имея официальной власти в 1589 году.

Во внутренней политике государства также произошли многие изменения. Такие города как: Самара, Саратов, Воронеж были созданы именно при правлении Годунова. Вспомнить нужно и про создание централизованного государственного налога для всех видов торговли.

Однако огромное количество преимуществ сгубил один сильнейший аргумент против, который даже не имел отношения к самому царю. Не смотря на все старания Годунова накормить государство во время трех неурожайных сезонов, голодный народ все равно начал бунтовать, а после в 1603 году вспыхнуло сильнейшее восстание, которое пошатнуло не только любовь, но и доверие народа к Годунову.