АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ: РУСОФОБИЯ И НАЦИЗМ, КАК ГРИМАСА И ОРУЖИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА

В 1867 году Федор Тютчев написал стих «Напрасный труд». Выдающийся русский поэт, философ и гуманист всего лишь в восьми строках раскрыл рабскую сущность новых русских либералов, слепо подражающих Европе в надежде получить признание современников в качестве просвещённых европейцев:

«Напрасный труд - нет, их не вразумишь,

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация для них - фетиш,

Но недоступна им её идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.»

Примечательно, что сам Тютчев, тонкий лирик и одновременно – мэтр политической публицистики, был далёк от пуританских и реакционных взглядов. Дипломат, всю свою жизнь прослуживший в Министерстве иностранных дел Российской империи, он долгое время находился в Европе, которую знал и любил. «Милым сердцу краем» называл Тютчев Германию, где провёл 20 счастливых лет, а все свои письма и публикации писал исключительно на французском. Тем не менее, Тютчев первым предупредил российское общество об опасности русофобии, исходящей от зарождающейся тогда категории лицемеров, в показном либерализме перещеголявших истинных европейцев, в сущности - предлагающих себя Европе в качестве агентов влияния.

Кто мог предположить, что 155 лет спустя после Тютчева Президент России назовёт их «национал-предателями» и «пятой колонной», с помощью которой «коллективный Запад стремиться к достижению своей единственной цели - разрушить Россию», спровоцировав гражданское противостояние и раскол в российском обществе»?!

Обратите внимание - Путин практические повторяет Тютчева, разоблачившего предательскую суть «либеральных холопов», но делает это не стихах, а в прозе: «Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема - абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией! Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе! Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты! Они хотят быть похожими на неё, всячески подражая ей. Но они забывают, или не понимают вообще, что этой, так называемой, высшей касте они, если и нужны, то - как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу», - заявил Президент РФ В Путин на совещании от 16 марта с.г.

Да, это всё о них - «высшая каста, ментально находящаяся там», «посидеть в прихожей у высшей касты», «быть похожими на неё, всячески подражая ей» (Путин), «чем либеральней. тем пошлее», «холопы в глазах Европы» (Тютчев), «допущенные к столу», «стремящиеся быть допущенными к столу» (Фазиль Искандер). Только сегодня, 77 лет спустя после Великой Победы над фашизмом, либерал-национал-предатели изменили тактику, ударив по России не в лоб, как в 1941 году, а избрав в качестве оружия украинских неофашистов – потомков полицаев, бандеровцев и последователей идеологов украинского национализма, уходящего корнями в позапрошлый век. Мораль: либерализм и нацизм – это суть два противоположных полюса только формально, при необходимости они прекрасно дополняют друг друга.

Нацизм, как гримаса и оружие либерализма, особенно поражает в старой доброй Грузии. Стремление грузинских либерал-националов к Европе привело к зарождению нацизма в стране с древней христианской культурой, два века находившейся под покровительством России и заплатившей за Победу над нацизмом сотнями тысяч жизней своих сыновей и дочерей. Воспользовавшись ликвидацией СССР, группа этнических грузин из ничем не примечательных, часто – неблагополучных семей (малоизвестных обществу русофобов по причине ущербного образования и националистической политической конъюнктуры в постсоветский период), вырвала из общего контекста угасающего в Европе по естественным причинам постмодернистского либерализма лишь понятные/близкие им идеи защиты сексуальных и религиозных меньшинств, за что их окрестили «либерастами». Вместо защиты прав и свобод человека, они, шаг за шагом, возвели защиту представителей ЛГБТ-сообщества и религиозных сект «от дискриминации» на уровень государственной политики, добившись принятия грузинским Парламентом «Антидискриминационного закона» (эксклюзивно защищающего права меньшинств за счёт попрания прав большинства); они высмеивают национальные традиции и ценности, Грузинскую Православную Церковью и её Патриарха, за что получают огромные западные гранты.

Поверив всерьёз в слова председателя Парламента Грузии с армянскими корнями Зураба Жвания - «Я грузин, а значит, я – европеец!», произнесённые им в 1999 году в ПАСЕ в момент вступления Грузии в Совет Европы, грузинские национал-либералы превратили «европейский ценности» в пошлый фетиш, который, тем не менее, пропуском в Европу для Грузии не стал (см. выше -«Напрасный труд»). Для них не послужил уроком и исторический факт, что грузинский коллега Тютчева - поэт, публицист, философ, гуманист и дипломат Сулхан-Саба Орбелиани целых 10 лет, с 1713 года, находился в Европе и даже принял католичество, чтобы быть удостоенным аудиенции у Людовика XIV. Но король Франции развеял его иллюзии о европейской перспективе Грузии и отказал даже в помощи против Персии. Разочарованный в Европе до глубины души, Сулхан-Саба 1724 году эмигрировал вместе с Вахтангом VI в Россию и поселился в Москве, где скончался и был похоронен в селе Всехсвятском.

Надо признать – Зураб Жвания, крайне положительно принятый в Москве, не поощрял русофобию, что и послужило причиной его «загадочной» смерти в 2005 году, спустя лишь год после назначения премьер-министром («от удушья угарным газом» в квартире, где газа вообще не было). Но Жвания пригласил в Грузию Сороса, NDI, IRI и другие западные институты, действуя по принципу: 1 - «Если не можешь победить тренд, возглавь его»; и 2 - «Не мсти, а сядь и жди, пока мимо тебя пронесут труп твоего врага». Как оказалось, второй принцип – сидеть, сложа руки – не всегда оправдан, ведь мимо Саакашвили пронесли труп Жвания, а не наоборот.

А ещё под руководством госминистра Жвания была создана телекомпания «Рустави 2», что, как показали последующие события, было равнозначно созданию в Германии Министерства пропаганды и просвещения под руководством министра Йозефа Геббельса. Не случайно русофобскими, прошедшими школу Сороса тележурналистами «Рустави 2» укомплектованы все, действующие сегодня в Грузии, крупные телекомпании. Они передают полученные ими в лагерях «Отпора» («Кмара») и на тренингах «Открытого общества» подрывные навыки молодым журналистым, приходящим им на смену. Выпускники «Рустави 2» по-прежнему возглавляют правительственные службы по связям с общественностью и пресс-центры. «Главное – паблик рилейшнз», - не уставал поучать Жвания своих учеников – молодых «реформаторов», среди которых самым способным оказался Саакашвили, способным на всё…

Гендиректор, учредитель и владелец «Рустави 2» Эроси Кицмаришвили впоследствии стал другом России и уехал в Москву послом Грузии (исполнял обязанности вплоть до разрыва дипотношений с Россией в 2008 году), но был застрелен зафиксированным на камеры «неизвестным киллером» в собственном автомобиле в гараже своего дома в 2014 году - как только предъявил в судебном порядке претензии на возвращение незаконно «отжатой» у него при президенте Саакашвили телекомпании «Рустави 2»…

Несмотря на факт, что только в Грузии нашли останки мужчины и женщины, живших 2 миллиона лет назад, срочно назвав артефакты «Homo georgicus» («Человек грузинский») и присвоив им грузинские имена «Зезва» и «Мзия», Грузию, как «родину первых европейцев», Европа не признала и в «европейскую семью» не приняла. Грузия так и осталась для Европы лишь формальным партнёром с Востока, восточной страной – членом проекта «Восточное партнёрство».

Кроме Евросоюза, Грузии отказали и во вступлении в евроатлантический военный альянс – НАТО, не предоставив даже ПДПЧ (План действий по членству). Эти факты, на фоне войны на Украине, которой тоже было отказано в членстве НАТО и ЕС, стало уже невозможно скрывать от населения Грузии – лидеры НАТО и Евросоюза отказали Украине и Грузии в не требующих интерпретаций конкретных выражениях. А это означает конец эпохи фейков в Грузии – эпохи «либеральных европейских и евроатлантических ценностей»; означает в очередной раз переписать грузинскую Конституцию, изъяв из неё статью «О безальтернативной евроатлантической ориентации Грузии», потому что в действующей редакции она не соответствует действительности; означает прекращение западного финансирования грузинских национал-либералов, которые, не получив «признанья Европы», так и остались её «холопами».

И вот, в последней отчаянной попытке сохранить/не потерять влияние на одурманенный русофобией электорат, которому внушили - «уж лучше быть педерастом, чем пророссийским!», и сохранить востребованность у коллективного Запада, щедро проплатившего умирающую сегодня на глазах русофобскую пропаганду, грузинские национал-либералы, сконцентрированные в базовой партии Саакашвили «Национальное движение» и её сателлитах, а также в их партийных телекомпаниях, окончательно сбросили маску либерализма и показали своё истинное нацистское лицо. Рождённые на земле величайшего поэта любви - Руставели - и царицы Тамар, Первого и Главного Удела Пресвятой Богородицы – Грузии, где покоится Святая Нино – Просветительница Грузии, соотечественники генералиссимуса Сталина воюют сегодня плечом к плечу с украинскими нацистами, чтобы отстоять нацистский режим на Украине, а затем реставрировать нацистский режим Саакашвили в Грузии. Таким образом, на примере Грузии выяснилось, что в 21 веке неонацизм может прятать своё лицо под маской либерализма - борцов против гомофобии и ксенофобии, семейного насилия и траффикинга, борцов за гендерное равноправие и свободу вероисповедания. «Незаконное проникновение Саакашвили в Грузию по согласованию с Зеленским и организованное Лорткипанидзе (назначенным сегодня замначальником украинской контрразведки), было первым шагом совместного плана, подразумевающего войну на Украине и в Грузии и свержение законной грузинской власти», - предупреждал я не раз, но услышан не был…

«Не приняли в НАТО, не приняли в Евросоюз, да и чёрт с этими иностранными трусами, испугавшимися России! Украина – это тоже Европа, пусть - эрзац Европа! Так побратаемся хотя бы с украинцами, которых тоже не приняли, а ещё потому, что враг моего врага – мой друг!», – так рассуждают сегодня грузинские провинциальный фашисты – вчерашние либералы, то ли - по причине наследственной умственной неполноценности, то ли из-за злоупотребления наркотиками и гомосексуальными развлечениями, не понимающие, что проиграют во всех случаях:

- когда победит Россия и если они уцелеют до того, они будут арестованы и преданы суду на Украине. И в Грузии их арестуют сразу же при попытке пересечения грузинской границы как лишившихся грузинского гражданства на основании органического Закона Грузии «О гражданстве», а именно – подпункта «а» пункта 1 Статьи 21 - «гражданин Грузии теряет гражданство Грузии, если без разрешения компетентных органов служит в вооружённых силах, в полиции, в службе безопасности другого государства»;

- а если чудом победит Украина, во что верят эти чудаки, их вышвырнут оттуда точно также, как однажды уже вышвырнули Саакашвили и всю его грузинскую команду вместе с расформированным «Грузинским легионом» президент Порошенко и министр ВД Аваков. Смертельно отравленные русофобией, грузинские «либерасты» никак не хотят поверить, что продавшие родину никогда не будут уважаемы ни в США, ни в Европе, и «навсегда останутся в их глазах холопами» (по Тютчеву). Как заметил Путин, «они если и нужны, то - как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу».

«Напрасный труд» - нет, грузинских национал-предателей «не вразумишь» - у «пятой колонны» в Грузии начисто отсутствует самолюбие и патриотизм! Они служат киевскому режиму, который оскорбляет грузинскую власть, называет «аморальной, не держащей слова»; которая отзывает из Грузии украинского посла, который не возвращается в Киев, а участвует в акциях оппозиции на проспекте Руставели; которая назначает Саакашвили и других грузинских преступников на высокие госдолжности, вместо того, чтобы экстрадировать их в Тбилиси на основании запроса Генпрокуратуры Грузии! И это – при том, что граждане Грузии, сами испытывающие крайнюю нужду, посылают на Украину сотни тонн медикаментов, продуктов и одежды, а также выделяют украинцам помощь на миллионы лари. Конечно же, эту помощь получает и распределяет киевская власть, и достаётся она отнюдь не мирным гражданам…

90% мамлюков в Османской и других восточных империях традиционно составляли грузины – в то время, как их родина – Грузия – стонала под игом этих империй; и сейчас подавляющее большинство иностранных наёмников на Украине – грузины, хотя их родина, как они сами признают, «оккупирована Россией». Потому, что главное для них – не Грузия, а 1500 – 2000 долларов, которые платят наёмникам на Украине в день, что гораздо больше, чем в Афганистане, где неизвестно за что погибло 32 грузинских военнослужащих. Это - что касается грузинских наёмников – бывших военнослужащих грузинской армии, а политические «петухи», как Окруашвили, Хабази, Элисашвили, Кацарава и другие зарабатывают на Украине политические очки и потихоньку уворовывают «Джавелины», чтобы привести с собой в Грузию и свергнуть действующую власть. Их задача – открыть в Грузии «Второй фронт» против России, спровоцировав Россию на военные действия против Грузии. Им удалось переправить в Грузию Саакашвили, удалось спровоцировать Россию на войну в Украине – удастся ли им следующий этап, то есть - ввязать Грузию в войну и свергнуть её власть? Покажет будущее, факт, что оскорбления русских туристов, или людей славянской внешности, или имевших неосторожность в общественных местах заговорить на русском языке, уже начались…

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

Источник : http://ru.gruzinform.ge/news/52914/arno-KidirbegiSvili-rusof...

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