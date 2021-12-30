Элизабет Пешо д’Эрбенвилл: почему Крупская предлагала захоронить Ленина рядом с этой женщиной

Инесса Арманд, урожденная Элизабет Пешо д’Эрбенвилль, родилась во Франции. Она была старшей дочерью в семье оперного тенора Теодора Стеффена и хористки русского подданства англо-французского происхождения Натали Вильд. Отец её умер, когда девочке было пять лет. Содержать семью её мать не смогла и отправила Инессу с сестрой в Москву к тетке, которая работала в богатой семье текстильного промышленника Евгения Арманда.

Торговый дом «Евгений Арманд и сыновья» владел крупной фабрикой в Пушкине, на которой 1200 рабочих производили шерстяные ткани на 900 тысяч рублей в год. По тем временам доход очень солидный. Так Инесса оказалась в доме настоящего русского олигарха. Как говорила потом Крупская, Инессу в семье Арманд воспитывали «в английском духе, требуя от нее большой выдержки».

К трём родным языкам она довольно быстро добавила немецкий, обучилась игре на рояле, что впоследствии ей очень пригодится - Владимир Ленин любил музыку и, по воспоминаниям Крупской, постоянно просил Инессу играть на рояле. В 19 лет Инесса, которая была бесприданницей, вышла замуж за старшего из сыновей Евгения Арманда Александра. Об истории их замужества ходили слухи, что Инесса заставила Александра жениться на себе. Она узнала о его связи с замужней женщиной, нашла их переписку и, по сути, шантажировала Александра.



Выйдя замуж, Инесса, поняла, что муж принадлежит ей только формально. Инесса поняла, как приблизить мужа к себе. За 5 лет она родила четверых детей. Тактика увенчалась успехом. Александр начал писать Инессе романтические стихи и стал примерным семьянином. Инесса заскучала. Ей хотелось страстей и новых завоеваний.

В подмосковном Ельдыгино, где они жили, Арманд организовала школу для крестьянских детей. Она также стала активным участником «Общества улучшения участи женщин», боровшегося с проституцией. В 1900 году она была назначена председателем его московского отделения, хотела выпускать печатный орган общества, но так и не смогла получить на это разрешение властей. А затем Инесса увлеклась идеями социализма.

Ещё в 1897 году одного из домашних учителей дома Армандов, Бориса Краммера, арестовали за распространение нелегальной литературы. Инесса ему очень сочувствовала. В 1902 году она вошла в контакт с несколькими социал-демократами и социалистами-революционерами, написала письмо младшему брату мужа, Владимиру (который, как она знала, также был неравнодушен к идеям социализма), и предложила приехать и благоустроить вместе жизнь ельдигинских крестьян.

Владимир решил открыть в Ельдигино воскресную школу, больницу и избу-читальню. Он дал Инессе почитать книгу «Развитие капитализма в России», сказав, что имя автора засекречено, он скрывается в Европе от преследования царской полицией и пишет под псевдонимом Владимир Ильин. Так заочно состоялось знакомство Арманд с Лениным. Книга Инессе понравилась. По её просьбе Владимир разыскал адрес автора книги и Инесса завела с ним переписку. Она все больше и больше отстранялась от мужа и семьи.



В 1902 году Арманд уехала с Владимиром Армандом в Москву и поселилась в его доме на Остоженке. Александр почти ежедневно писал бывшей супруге письма, вкладывая в них фотографии подрастающих детей. Поздравляя Инессу с новым, 1904 годом, Александр писал: «Хорошо мне было с тобой, мой друг, и так я теперь ценю и люблю твою дружбу. Ведь, правда, дружбу можно любить? Мне кажется, что это совершенно правильное и ясное выражение». Оформлять развод не стали.

Владимир и Инесса активно занимались революционной работой, все вечера проводили на собраниях. В 1904 году Инесса вступила в РСДРП. В 1907 году её арестовали. Суд приговорил её к двум годам ссылки в Архангельской губернии. В ссылке Арманд не растерялась. Ей удалось наладить хорошие отношения с начальником тюрьмы. Полтора месяца до отправки на место ссылки в Мезень она жила в его доме и даже использовала его почтовый адрес для переписки с Владимиром Лениным.

20 октября 1908 года Арманд помогли бежать. По подложным документам ей удалось бежать в Швейцарию, где на её руках умер её муж Владимир. «Непоправимая потеря, – писала она в своем дневнике. – С ним было связано все мое личное счастье. А без личного счастья человеку прожить очень трудно».



После смерти Владимира Арманд переехала в Брюссель, где поступила в университет, за год прошла полный курс экономического факультета и была удостоена учёной степени лиценциата экономических наук. Её знакомство с Лениным состоялось в 1909 году. По одной версии в Брюсселе, по другой - в Париже. В парижском доме Ленина Арманд стала секретарем, переводчиком, домоправительницей. Она работала в партийной школе пропагандистов в Лонжюмо, где стала завучем, вела агитацию среди французских рабочих.

Инесса переводила работы Ленина, издания ЦК партии. В 1912 году она написала брошюру «О женском вопросе», в которой выступала за свободу от брака. В 1912 году, после ареста всей петербургской ячейки, Арманд вызвалась добровольцем для поездки в Россию, для того, чтобы наладить революционную работу. Однако сразу после возвращения её арестовали.

На помощь Инессе пришел бывший муж - Александр Арманд. Он внес баснословный по тем временам залог - 5400 рублей, просил Инессу вернуться к нему. После отъезда Инессы за границу (она бежала в Париж через Финляндию) Александр потерял залог и был привлечен за пособничество государственному преступнику.



В Париже Арманд продолжила активную агитационную работу. Так, в 1914 году после начала Первой мировой войны, Арманд занялась агитацией среди французских рабочих, призывая их отказаться от работы в пользу стран Антанты. В 1915-1916 годах Инесса участвовала в работе Международной женской социалистической конференции, а также Циммервальдской и Кинтальской конференций интернационалистов. Также она стала делегатом VI съезда РСДРП(б).

Отношения Ленина и Арманд историки реконструируют по мемуарам и по остаткам их переписки. Вот фрагмент из письма Арманд Ленину от декабря 1913 года: «Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты «провел» расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя». Нужно учитывать, что письма Ленина к Арманд полны сокращениями, внесенными советскими цензорами.

За годы Первой мировой войны Ленин никому не отправил так много писем, как ей. Уже после его смерти политбюро ЦК приняло постановление, требовавшее от всех членов партии передать все письма, записки и обращения к ним вождя в архив ЦК. Но только в мае 1939 года, уже после смерти Крупской, старшая дочь Инессы, Инна Арманд, решилась отдать в архив письма Ленина к ее матери.

Письма, публиковавшиеся в разные годы, даже с купюрами, свидетельствуют о том, что Ленин и Инесса были очень близки. Недавно в прессе появилось интервью с младшим сыном Инессы, престарелым Александром Стеффеном, проживающим в Германии, который утверждает, что он - сын Ленина. Он родился в 1913 году, и через 7 месяцев после рождения, по его словам, Ленин пристроил его в семью австрийского коммуниста.



В апреле 1917 года Инесса Арманд приехала в Россию в одном купе пломбированного вагона с Лениным и Надеждой Крупской. В 1918 году под видом главы миссии Красного Креста Арманд была направлена Лениным во Францию, чтобы вывезти оттуда несколько тысяч солдат Русского экспедиционного корпуса. Там она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, но отпущена из-за угрозы Ленина расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве.

В 1918—1919 годах Арманд возглавляла женский отдел ЦК партии большевиков. Была организатором и руководителем 1-й Международной женской коммунистической конференции в 1920 году, принимала участие в борьбе женщин-революционерок с традиционной семьёй. Революционная деятельность губительно сказалась на здоровье Арманд. Крупская в своих воспоминаниях писала: «Инесса еле держалась на ногах. Даже ее энергии не хватало на ту колоссальную работу, которую ей пришлось провести».

Врачи подозревали у Арманд туберкулез, и она хотела поехать в Париж к знакомому доктору, но Ленин настоял на том, чтобы Инесса поехала в Кисловодск. По дороге она заразилась холерой. Умерла в Нальчике 24 сентября 1920 года Незадолго до кончины Инесса записала в дневнике: «Раньше я, бывало, к каждому человеку подходила с теплым чувством. Теперь я ко всем равнодушна. А главное – почти со всеми скучаю. Горячее чувство осталось только к детям и к В. И. Во всех других отношениях сердце как будто вымерло. Как будто бы, отдав все свои силы, свою страсть В. И. и делу работы, в нем истощились источники любви, сочувствия к людям, которыми оно раньше было так богато. У меня больше нет, за исключением В. И. и детей моих, каких-либо личных отношений с людьми, а только деловые… Я живой труп, и это ужасно».

Александра Коллонтай писала: «Смерть Инессы Арманд ускорила смерть Ленина. Он, любя Инессу, не смог пережить её ухода». В 1922 году в Горки были привезены из Франции дети Инессы. Зимой 1924 года Надежда Крупская предложила захоронить останки ее супруга вместе с прахом Арманд. Сталин предложение отверг.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

По сведениям писателя Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича!

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу и своего страстного гомосексуального поклонника Зиновьева!

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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