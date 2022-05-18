Почему женатые мужчины заглядываются на других женщин

О чем думает ваш мужчина, когда пристально разглядывает проходящую мимо красивую девушку? Действительно ли он бессознательно подыскивает «запасные варианты», потому что неудовлетворен отношениями с вами? И как правильно реагировать на подобные инциденты (чтобы не усугубить ситуацию) — рассказываем в этом материале.

Замечаете, что ваш мужчина не стесняется полюбоваться на встреченных красивых девушек, и очень нервничаете? Возникает мысль, что он не любит, что готов прямо сейчас изменить с той роскошной блондинкой, которая продефилировала мимо? Душат слезы, гнев, хочется высказать все, что приходит в голову по этому поводу? Как правильно поступить в этой ситуации, эффективно справиться с эмоциями и выйти с выигрышем, поделилась Анастасия Филиппова — сексолог, психотерапевт, автор курса «Самооценка женщины».

Причины мужских взглядов на других женщин

Абсолютно все мужчины смотрят на красивых девушек. Но это не значит, что они автоматически считают гипотетическую соперницу привлекательнее вас: просто взгляд «цепляется» за новый притягательный «объект», появившийся в поле зрения.

Причины, по которым мужчина смотрит на другую девушку:

он считает ее физически привлекательной (но это не значит, что моментально идет сравнение с вами и не в вашу пользу, это просто инстинкты);

его привлекает новизна;

он наслаждается прекрасным, как истинный ценитель (вы же восхищаетесь красивыми актерами, но это никоим образом не свидетельствует о том, что дело пойдет дальше зрительного удовольствия).

Иногда взгляды в сторону других женщин могут сигнализировать об опасности, о том, что ваш партнер пытается найти замену. Но в этом случае мужчина будет откровенно флиртовать, не обращая на вас внимания, или отпускать комментарии, или очень внимательно разглядывать другую.

Почему девушка болезненно реагирует на ситуацию?

Ревность — не односложная эмоция, в ней намешано много поводов, домыслов, причин:

боязнь остаться одной — страх отверженности: такие девушки часто «дышат» партнером, его заботами, проблемами, постепенно растворяясь в нем;

огромное воображение, когда детали и события додумываются женщиной, а потом она в них верит;

неуверенность в себе, низкая самооценка — девушке кажется, что она недостойна любви, внимания, и потому ищет в себе недостатки, обязательно находит и расстраивается еще сильнее;

порой, как уже говорилось ранее, ревность вызвана вескими причинами, однако эти случаи стоит рассматривать отдельно.

Эти причины заставляют женщину остро реагировать на мужские взгляды в сторону. Она нервничает, а потом или давит в себе эмоции (что тоже не хорошо), либо изливает это все на мужчину.

Почему в начале отношений он не смотрит на других?

Часто взгляды в сторону женщина начинает замечать спустя некоторое время, может даже год или два, когда новизна отношений постепенно угасает, проходит период «медового месяца». Это вполне объяснимо, поскольку на ранних этапах влюбленности в организме происходят бурные химические процессы, и мужчина забывает обо всем.

Но есть и другая сторона этой медали. В такой период оба склонны к идеализации партнера, блокируют и не замечают недостатки, неприятные привычки и так далее. Когда букетно-конфетный период проходит, в мужчине вновь «включается» охотник. Он может быть очень сильно эмоционально привязан к своей женщине, восхищаться ею и любить ее. Но при этом обращать внимание и на других красивых девушек.

Выход из ситуации

Один из вариантов развития событий, когда мужчина был замечен во внимании к другой женщине, — агрессия и некрасивая сцена «разборок». Девушка обвиняет спутника в том, что он ее не любит, негативно выражает свое отношение к происходящему. Но устраивать разбор полетов в этой ситуации — значит заведомо ставить себя в проигрышное положение. Скандалы лишь показывают неуверенность в себе и своем партнере.

Что же делать? Есть несколько рекомендаций:

Не стоит пытаться «мстить», то есть вести себя зеркально и засматриваться на других мужчин. Это не будет воспринято адекватно, ваш партнер решит, что вы пренебрегаете отношениями.

Придерживаться политики «невмешательства». Не контролировать, куда спутник отводит взгляд, игнорировать происходящее. Это возможно, если вы вместо скандалов начнете обращать внимание на себя, делать то, что давно планировали — уделять время хобби, заниматься саморазвитием, уходом за собой и так далее.

Перехватывать инициативу. Если вы заметили, что мужчина обратил внимание на другую девушку, отпустите комплимент в ее сторону, похвалите волосы, например, или стиль одежды.

Стараться не находиться в постоянной видимости у партнера. Он должен понять, что у вас есть собственные интересы, друзья, хобби, увлечения и общение с другими людьми.

Совершенствоваться и развиваться. Этот совет касается не только внешности, но и внутреннего содержания. Не забывайте о том, что интересно именно вам, открывайте новое, также можно попробовать найти общие интересные темы с партнером, это сближает.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479729089891010814/z

А вы знали об этом?

Легендарную балерину Матильду Кшесинскую подозревали в принадлежности к клану ведьм. Ведь Матильда Кшесинская буквально завораживала публику своей пластикой, а её способность обольстить любого мужчину считалась колдовской. Якобы бабушка балерины владела секретами ворожбы, а мама была настоящей ведьмой, передавшей дочери секреты манипулирования людьми. За глаза балерину называли «царской ведьмой», а магическим способностям Матильды Кшесинской завидовал даже Григорий Распутин.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43817178969/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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