Почему женатые мужчины заглядываются на других женщин

О чем думает ваш мужчина, когда пристально разглядывает проходящую мимо красивую девушку? Действительно ли он бессознательно подыскивает «запасные варианты», потому что неудовлетворен отношениями с вами? И как правильно реагировать на подобные инциденты (чтобы не усугубить ситуацию) — рассказываем в этом материале.
Замечаете, что ваш мужчина не стесняется полюбоваться на встреченных красивых девушек, и очень нервничаете? Возникает мысль, что он не любит, что готов прямо сейчас изменить с той роскошной блондинкой, которая продефилировала мимо? Душат слезы, гнев, хочется высказать все, что приходит в голову по этому поводу? Как правильно поступить в этой ситуации, эффективно справиться с эмоциями и выйти с выигрышем, поделилась Анастасия Филиппова — сексолог, психотерапевт, автор курса «Самооценка женщины».
Причины мужских взглядов на других женщин
Абсолютно все мужчины смотрят на красивых девушек. Но это не значит, что они автоматически считают гипотетическую соперницу привлекательнее вас: просто взгляд «цепляется» за новый притягательный «объект», появившийся в поле зрения.
Причины, по которым мужчина смотрит на другую девушку:
- он считает ее физически привлекательной (но это не значит, что моментально идет сравнение с вами и не в вашу пользу, это просто инстинкты);
- его привлекает новизна;
- он наслаждается прекрасным, как истинный ценитель (вы же восхищаетесь красивыми актерами, но это никоим образом не свидетельствует о том, что дело пойдет дальше зрительного удовольствия).
Иногда взгляды в сторону других женщин могут сигнализировать об опасности, о том, что ваш партнер пытается найти замену. Но в этом случае мужчина будет откровенно флиртовать, не обращая на вас внимания, или отпускать комментарии, или очень внимательно разглядывать другую.
Почему девушка болезненно реагирует на ситуацию?
Ревность — не односложная эмоция, в ней намешано много поводов, домыслов, причин:
- боязнь остаться одной — страх отверженности: такие девушки часто «дышат» партнером, его заботами, проблемами, постепенно растворяясь в нем;
- огромное воображение, когда детали и события додумываются женщиной, а потом она в них верит;
- неуверенность в себе, низкая самооценка — девушке кажется, что она недостойна любви, внимания, и потому ищет в себе недостатки, обязательно находит и расстраивается еще сильнее;
- порой, как уже говорилось ранее, ревность вызвана вескими причинами, однако эти случаи стоит рассматривать отдельно.
Эти причины заставляют женщину остро реагировать на мужские взгляды в сторону. Она нервничает, а потом или давит в себе эмоции (что тоже не хорошо), либо изливает это все на мужчину.
Почему в начале отношений он не смотрит на других?
Часто взгляды в сторону женщина начинает замечать спустя некоторое время, может даже год или два, когда новизна отношений постепенно угасает, проходит период «медового месяца». Это вполне объяснимо, поскольку на ранних этапах влюбленности в организме происходят бурные химические процессы, и мужчина забывает обо всем.
Но есть и другая сторона этой медали. В такой период оба склонны к идеализации партнера, блокируют и не замечают недостатки, неприятные привычки и так далее. Когда букетно-конфетный период проходит, в мужчине вновь «включается» охотник. Он может быть очень сильно эмоционально привязан к своей женщине, восхищаться ею и любить ее. Но при этом обращать внимание и на других красивых девушек.
Выход из ситуации
Один из вариантов развития событий, когда мужчина был замечен во внимании к другой женщине, — агрессия и некрасивая сцена «разборок». Девушка обвиняет спутника в том, что он ее не любит, негативно выражает свое отношение к происходящему. Но устраивать разбор полетов в этой ситуации — значит заведомо ставить себя в проигрышное положение. Скандалы лишь показывают неуверенность в себе и своем партнере.
Что же делать? Есть несколько рекомендаций:
- Не стоит пытаться «мстить», то есть вести себя зеркально и засматриваться на других мужчин. Это не будет воспринято адекватно, ваш партнер решит, что вы пренебрегаете отношениями.
- Придерживаться политики «невмешательства». Не контролировать, куда спутник отводит взгляд, игнорировать происходящее. Это возможно, если вы вместо скандалов начнете обращать внимание на себя, делать то, что давно планировали — уделять время хобби, заниматься саморазвитием, уходом за собой и так далее.
- Перехватывать инициативу. Если вы заметили, что мужчина обратил внимание на другую девушку, отпустите комплимент в ее сторону, похвалите волосы, например, или стиль одежды.
- Стараться не находиться в постоянной видимости у партнера. Он должен понять, что у вас есть собственные интересы, друзья, хобби, увлечения и общение с другими людьми.
- Совершенствоваться и развиваться. Этот совет касается не только внешности, но и внутреннего содержания. Не забывайте о том, что интересно именно вам, открывайте новое, также можно попробовать найти общие интересные темы с партнером, это сближает.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479729089891010814/z
А вы знали об этом?
Легендарную балерину Матильду Кшесинскую подозревали в принадлежности к клану ведьм. Ведь Матильда Кшесинская буквально завораживала публику своей пластикой, а её способность обольстить любого мужчину считалась колдовской. Якобы бабушка балерины владела секретами ворожбы, а мама была настоящей ведьмой, передавшей дочери секреты манипулирования людьми. За глаза балерину называли «царской ведьмой», а магическим способностям Матильды Кшесинской завидовал даже Григорий Распутин.
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43817178969/ ).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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