Пляска святого Витта: почему средневековые европейцы умирали от танцев

Средневековье «подарило» Европе огромное количество жутких суеверий. Причём их создателями и распространителями были самые авторитетные категории: врачи и священники, поскольку они получали хоть какое-то образование. Этих познаний вполне хватало для самоуверенных «специалистов», чтобы навязывать своё мнение ещё более невежественному населению.

Исторические примеры

Среди монастырей шла борьба за паству: ведь это был источник дохода, поэтому являлись на свет всевозможные чудесные предметы, части тел святых, рассказы о невероятных излечениях. Священники утверждали, что святым предпочтительнее, когда паломники передвигаются каким-нибудь странным способом, например, прыжками задом наперёд. В таком случае для верующего было больше шансов получить желаемое.

Религиозный обряд, посвящённый святому Витту, зародился в XIV веке в Германии. Для получения новых возможностей, сил, здоровья, требовалось сплясать перед статуей этого персонажа в его день (15 июня). Вскоре этот способ распространился по Европе и стал наиболее популярной версией общения с высшими силами.

Неудивительно, что религиозные суеверия особенно ярко проявились в Европе в XIV веке. В середине столетия прокатилось несколько эпидемий чумы.

Из-за сильных дождей было несколько неурожайных лет, а Рейн выходил из берегов и затапливал города, деревни и пашни.

Немецкий историк XIX века Джастас Хеккер сообщает о ряде зафиксированных случаев массового психоза, когда люди в процессе своих судорожных танцев теряли всякую адекватность и напоминали эпилептиков.

Один из первых случаев массовой пляски имел место возле женского монастыря Кольбига.

В Утрехте порядка двухсот плясунов собрались на мосту через Рейн, в результате мост обрушился и все танцующие утонули.

В Эрфурте мания безумной пляски охватила более сотни детей.

В 1374 году верующие собрались на молебен к Иоанну Крестителю, но религиозные торжества неожиданно вылились в безумные исторические пляски.

В Кёльне танцевало более 500 человек. Группы людей, находящихся во власти бреда и галлюцинаций, объединялись в хороводы, которые двигались по улицам, сопровождая свой путь диковинными телодвижениями. Они катались по земле с пеной у рта, вырывали себе волосы и издавали дикие вопли.

Улицы города Меца оказались заполнены массой скачущих и вопящих людей: одновременно по улицам прыгало в полном исступлении порядка 1500 человек. Многих посещали галлюцинации, которые принимались за религиозное озарение.

В Страсбурге в 1518 году «сотни мужчин и женщин плясали и прыгали на рыночной площади, в переулках и на улицах. Женщины принимали бесстыдные позы, кувыркались и вставали на голову. Многие по несколько дней ничего не ели, пока болезнь не затихала»...

Венгерский писатель и историк Иштван Рат-Вег цитирует запись в Большой бельгийской хронике от 1374 года, которая гласит: «В этом году в Аахен прибыли толпы диковинных людей и отсюда двинулись на Францию. Существа обоего пола, вдохновленные дьяволом, рука об руку танцевали на улицах, в домах, в церквах, прыгая и крича безо всякого стыда. Изнемогши от танцев, они жаловались на боль в груди и, утираясь платками, причитали, что лучше умереть. Наконец в Люттихе им удалось избавиться от заразы благодаря молитвам и благословениям».

Уточняется, что этих одержимых приводил в неистовство красный цвет и притягивала вода, поэтому нередко они бросались в воду и тонули. У многих не выдерживало сердце и они падали замертво. После прохождения таких процессий на земле оставались бездыханные тела людей, погибших от сердечных приступов или от истощения.

В 1418 году плясуны были признаны невменяемыми и одержимыми бесом, их отлавливали и запирали в церкви под замок.

Безумные пляски: чем они привлекали людей

Получение человеком удовольствия связано с выработкой в организме определённых гормонов. Можно получать удовольствие различными способами: через секс, вкусную еду, шопинг, путешествия, красивую музыку, достижения в спорте или науке. Есть люди, которым доставляют удовольствие антисоциальные действия: обидеть слабого, что-то украсть. В любом случае в мозг поступает соответствующий гормон – дофамин; рефлекс закрепляется, и человек вновь стремится совершить те же действия ради ощущения радости и удовлетворения. Гормоны удовольствия необходимы человеку для поддержания здоровья: если жизнь скучна и безрадостна, развиваются различные заболевания, например болезнь Паркинсона.

Есть и обходные пути получения тех же ощущений: через наркотики или алкоголь. Однако такой искусственный способ приводит к нарушению обменных процессов в структуре головного мозга и в итоге возникают те же болезни, как при недостатке позитива.

Пляска святого Витта - беспорядочная физическая активность, сопровождающаяся разгрузкой мозга, также стимулировала выработку гормона удовольствия. С этой точки зрения утверждение, что обряд даёт дополнительные силы, было верным. Другое дело, что это был такой же искусственный способ, как наркотики, и так же разрушительно действовал на мозг. Развивался психоз и истерический транс.

Отравление как причина пляски святого Витта

До завоза из Америки картофеля основой питания европейцев служил ржаной хлеб. В дождливые годы, при низких температурах и высокой влажности, в зёрнах развивался грибок под названием «спорынья». В тёмных зёрнах ржи распознать его было трудно, поэтому он попадал в пищу и вызывал тяжёлые отравления: эрготизм. Существовали два вида симптомов:

1. В результате приёма низких доз у больных развивался агрессивный тип поведения, умственные расстройства, сильные боли и блокировка капиллярных кровеносных сосудов, из-за этого могла начаться гангрена;

2. Высокие дозы алкалоидов спорыньи приводили к непроизвольным сокращениям мышц, неконтролируемым судорожным движениям и мучительной смерти.

Из-за сходства движений отравление спорыньёй и сознательный ритуал назывался одинаково: Пляска святого Витта. Нередко эти два фактора смешивались, и при появлении опасных симптомов люди начинали усиленно плясать в надежде, что этот ритуал поможет им излечиться.

Учёные констатируют тот факт, что симптомы отравления имели различия и носили региональный характер. Предполагается, что причина в мутациях спорыньи и различном составе алкалоидов.

Святой Витт и язычество

Как историческая личность, святой Витт жил на Сицилии во времена императора Диоклетиана. Он принял христианство в детстве под влиянием своего наставника. Витта отдали на растерзание львам, но хищники им не заинтересовались, и тогда юного христианина бросили в котёл с кипящим маслом. Произошло это в 303 году, а спустя 1200 лет его именем назвали причудливый католический ритуал.

Пляски напоминали безумные ритуалы вакханок, бассаридов, менад, корибантов и других жрецов языческой древности. Танцоры в течение многих часов совершали беспорядочные, конвульсивные движения, прыжки во все стороны; катались по земле и издавали нечленораздельные вопли. В древности существовало даже название такого танца: «хорея». В настоящее время это неврологический термин для обозначения симптомов заболеваний, приводящих к бесконтрольным, беспорядочным движениям.

Известно, что во времена античности большинству участников требовалось вначале «разогреть себя» вином или другими стимуляторами, а затем их активные и бессмысленные действия полностью подавляли работу мозга. Танцоры приходили в неконтролируемое неистовство, нередки были случаи убийств во время этих ритуалов. По легенде, певец и мистик Орфей попал под горячую руку танцующих менад и был ими растерзан.

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