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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                             Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Прогулочный катер у берегов Калифорнии перевернулся после того, как все туристы переместились на в правый бок катера, проплывающего вдоль нудистского пляжа!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
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