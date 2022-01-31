«Голова монгола»: почему она считается самым опасным экспонатом Кунсткамеры

На протяжении последних нескольких столетий, когда в Россию и Европу хлынули древности из Африки и Востока, музеи крупных городов превратились в огромные хранилища древних артефактов. При этом многие из них представляют серьезную опасность — и дело тут не только в их биологических свойствах.

Голова в формалине

Одним из самых больших любителей различных диковинок был, как известно, основатель Кунсткамеры Санкт-Петербурга Петр I. Правда, некоторые экспонаты музея заставляют его посетителей чуть ли не падать в обморок от страха. Наиболее известный из них – «Голова монгола». Это не метафора. Действительно, в формалине плавает голова человека азиатской внешности. Вот только история ее обладателя полна мистического ужаса.

Когда-то его звали Джа-лама. Этот человек активно боролся с властью китайских императоров в Монголии начала XX века, считая себя земным воплощением Махакалы, темного божества буддизма. Самое удивительное, что простые монголы верили Джа-ламе, относясь к нему как к настоящему божеству на Земле.

Считалось, что он относится к ламам, знающим закон вечной молодости и убить его просто нельзя. Однажды после успешного штурма китайской крепости Джа-лама высыпал из-за пазухи кучку сплющенных пуль, заявив, будто они его не берут.

Мистика «белой головы» Монголы прозвали голову Джа-ламы «белой головой» и жутко ее боялись. Чтобы она не разлагалась, представители властей ее слегка подсолили и прокоптили. После этой процедуры на голове проступили кристаллики соли. Но не столько своим внешним видом отпугивала окружающих голова Джа-ламы, сколько тяготевшим над ней проклятием. Едва лама был убит, как без видимых причин умер руководитель монгольской революции Сухэ-Батор, первым увидевший голову Джа-ламы на пике. Спустя двадцать лет монголовед В.А. Казакевич рискнул похитить голову Джа-ламы из Монголии и привезти ее в Ленинград. Но на дворе стоял 1937 году. Ученого арестовали и расстреляли, а голову Джа-ламы определили в музей. Впоследствии все, кто так или иначе сталкивался с головой злополучного ламы, ждали крупные неприятности и бедствия. При этом сама голова мирно покоилась в формалине в фонде Кунсткамеры. Тем не менее, посетители музея почему-то инстинктивно обходили ее стороной, стараясь не смотреть на жуткий экспонат. Сегодня «голова монгола» находится все там же. Источник : https://cyrillitsa.ru/history/171834-golova-mongola-pochemu-... Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Малоизвестные и увлекательные факты о японских ниндзя https://otari.mirtesen.ru/blog/43224527139/ Неразгаданные тайны истории, которые ставят учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43052587579/ Николай Островский: как революционный писатель грабил горожан https://otari.mirtesen.ru/blog/43285434589/

Монголы поверили, представители ВЧК – нет. Чтобы ликвидировать Джа-ламу, советской разведкой была проведена специальная операция, которая как ни странно, успешно завершилась. Голову непокорного монгола отрезали и насадили на пику. Чекисты предполагали провезти ее по деревням, в назидание остальным бунтовщикам. Правда, чтобы показать голову Джа-ламы монгольским пастухам, их приходилось ловить чуть ли не силой. Местное население искренне верило, что встреча с головой Джа-ламы сулит беду.