Беседа по душам: как стать временным «психологом» для своих близких?

Самый верный признак того, что человеку нужна помощь, — его прямая просьба.

Однако мы не всегда способны самостоятельно осознать глубину проблемы, открыться близкому или профессионалу.

По каким признакам можно заметить изменения в близком и как корректно ему помочь?

Есть определенные сигналы, которые указывают нам на то, что близкий столкнулся с психологической проблемой:

Изменения в привычном образе жизни. Это касается любых бытовых проявлений: нарушения сна, аппетита, уровня физической активности. Пониженная работоспособность. Сюда относятся трудности при выполнении ежедневных задач, забывчивость и быстрая утомляемость. Если человек все чаще жалуется на усталость от рабочих обязанностей и нежелание заниматься привычными делами, стоит обратить внимание на его психологическое состояние. Изменения в отношениях с людьми. К примеру, обычно близкий старается искать компромиссы в отношениях, но сейчас стал очень раздражительным и конфликтным. Или, напротив, дистанцированным. Изменения в физическом состоянии. Это могут быть частые головные боли или расстройство ЖКТ. Проблемы со здоровьем, конечно, прежде всего в первую очередь необходимо обследовать у врача соответствующего профиля. Если по медицинской линии заболевания исключены, физическое состояние может сигнализировать о психологическом неблагополучии.

Стоит отметить, что изменение в любой из перечисленных выше сфер по отдельности — не повод бить тревогу. Человек может проснуться в плохом настроении и быть замкнутым в себе весь последующий день. А может выпить слишком много кофе и перевозбудиться, вследствие чего лечь спать в нетипично позднее для него время.

Задуматься о наличии психологических проблем следует, если изменения коснулись сразу нескольких сфер жизни человека, а соответствующие признаки держатся продолжительное время (2–3 недели) или проявляются очень интенсивно.

Как оказать эмоциональную поддержку и не навредить?

Крайне важно быть тактичным по отношению к тому, кто переживает сложный этап. Если человек сам обратился к вам за помощью, то следует его сначала внимательно выслушать.

Постарайтесь узнать, в чем именно он нуждается: в совете, сочувствии, отвлекающем разговоре, а может, просто в том, чтобы его выслушали. Не пытайтесь догадаться сами — исходя из слов человека, вы сможете выбрать более подходящую тактику и реакцию.

Сложнее, когда близкий не признает наличия проблемы, избегает разговоров о ней или даже резко отвергает предложения о помощи. В таких обстоятельствах можно попробовать очень тактично поговорить, описывая только факты, — например, перечислить свои наблюдения о том, как изменилось его состояние, и сообщить, что вас это беспокоит.

Постарайтесь создать атмосферу безопасности и доверия для близкого, чтобы он чувствовал, что может с вами поговорить

В этом разговоре крайне важно избегать оценок и постановки «диагнозов». Самый удобный инструмент — открытые вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет», которые побуждают детальнее раскрыть ситуацию.

Если же собеседник пресекает ваши попытки обсудить происходящее, к сожалению, с этим придется смириться. Лучший выход — сообщить человеку, что вы рядом и готовы к беседе в любой момент. Возможно, пройдет время, и вас попросят о помощи. А давление может привести к тому, что в следующий раз человек и вовсе не откроется.

Примеры стоп-фраз, которые не должны звучать в беседе:

«Посмотри, у тебя же все хорошо. Тебя все любят, у тебя есть работа. Чего ты паришься?»

«У других есть более значительные проблемы, а ты из-за ерунды страдаешь»

«Я же тебя так люблю, я о тебе беспокоюсь, почему ты закрываешься?»

Примеры корректных фраз для начала диалога:

«Как ты себя чувствуешь последний месяц?»

«В какой помощи ты сейчас нуждаешься? Чем я тебе могу быть полезен?»

«Я рядом. Если ты захочешь говорить, то я всегда готов тебя выслушать и помочь тебе в той форме, в какой ты захочешь»

Надо понимать, что хотя эмоциональная поддержка и правда важна для стабилизации чужого состояния, ее может быть недостаточно. Да и мы не всегда можем (и должны) нести на себе груз чьих-то проблем. В этом случае стоит посоветовать близкому обратиться к специалисту: психологу, психотерапевту или психиатру.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Генрих VIII стал параноиком и тираном из-за одного рокового рыцарского турнира https://otari.mirtesen.ru/blog/43762368585/

Старообрядческие иконы https://otari.mirtesen.ru/blog/43783457809/

16 существ, похожих на инопланетян https://otari.mirtesen.ru/blog/43836517666/