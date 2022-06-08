Восток дело тонкое, или почему в Таджикистане запретили золотые зубы

Восток дело тонкое - крылатая фраза, из фильма Белое солнце пустыни. Правда, что хотел этим подчеркнуть главный герой не очень понятно. Скорее всего, все дело в менталитете жителей Средней Азии.

Умом Россию не понять, тоже самое относится и к Средней Азии.

Действительно, не зря бывалые советуют, перед поездкой в другую страну прежде ознакомиться с законами и традициями этой страны. И даже несмотря на то, что это бывшие союзные республики СССР. Очень многое изменилось за 30 лет независимости. Бывшие республики хоть и считаются светскими, однако живут по своим законам и традициям.

Хотя гостям всегда очень радушны. Отличительная черта у жителей Средней Азии - это гостеприимство.

Это было предисловие.

Теперь вернёмся к основной теме. Так почему же в Таджикистане золотые зубы под запретом.

Немного уточню, запрет в большей степени относится к государственным служащим и педагогам. Хотя и у остальной категории лиц это не приветствуется властями.

Золото всегда считалось одним из символов богатства. Так что же послужило причиной запрета на золотые коронки и зубы.

Решение о запрете было принято лично президентом Таджикистана.

Глава государства посетил одну из средних школ, пообщался с учителями.

Как обычно педагоги жаловались на маленькие зарплаты. Вот только президент обратил внимание на золотые зубы учителей, а не на маленькие зарплаты. Ну и как итог той встречи, золотые зубы под запретом. А вот поднял ли глава страны зарплаты учителям, так и остался вопрос открытым.

Решение президента однозначно можно назвать неадекватным, хотя малая толика рационализма здесь есть. Не стоит просить прибавки к зарплате, с ртом полным золотых зубов.

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А вы знали об этом?

Чтобы удовлетворить любопытство, тысячи представителей коренных народов из Африки, Азии и Южной Америки были привезены в Соединенные Штаты и Европу, чтобы быть выставленными на всеобщее обозрение в “человеческих зоопарках”. Человеческие зоопарки можно было найти в Париже, Гамбурге, Антверпене, Барселоне, Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Карл Хагенбек, торговец дикими животными, решил в 1874 году выставить самоанцев и саамов как “дикие” популяции. В 1889 году во время всемирной выставки в Париже была представлена "Черная деревня" (village nègre). Всемирная выставка 1889 года, в которой приняли участие 28 миллионов человек, показала 400 коренных жителей в качестве главной достопримечательности.В 1906 году Мэдисон Грант — евгеник, антрополог—любитель и глава Нью-Йоркского зоологического общества - выставил конголезского пигмея Ота Бенга в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке вместе с обезьянами и другими животными. По приказу Гранта директор зоопарка Уильям Хорнадей поместил Бенгу в клетку с шимпанзе, затем с орангутаном и попугаем и назвал его недостающим звеном, предположив, что в эволюционном плане африканцы, подобные Бенге, были ближе к обезьянам, чем европейцы. Это вызвало протесты со стороны городских священнослужителей. Чёрные священнослужители в городе сильно обиделись.

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