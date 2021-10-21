Удивительные факты и технологии со всего мира

Здесь вы найдете 10 уникальных вещей, предметов и технологий, которые удивят, умилят и восхитят!
Малый поясохвост
Перед вами ящерица Золотой Армадилло, обитающая в пустынных зонах южной Африки.
Фото: Trevor Hardaker
Туфли со встроенным GPS гидом, которые приведут тебя домой по стуку каблука
Аквариумная постель
650-литровый бак наполняет верхнюю часть кровати, опираясь на две основополагающие тумбы по обе стороны от основного ложа. Ребята из компании Acrylic Tank Manufacturers, создавшие этот шедевр, предусмотрительно установили у изголовья набор ламп, подсвечивающий резервуар с водой. Но за 11 500 долларов хотелось бы знать, что есть и опция отключения света. В противном случае вы всю ночь будете бодрствовать в поисках Немо прямо перед своим лицом.
Наручные часы с лунной пылью
Это часы, сделанные из «лунной пыли», собранной во время первой миссии Нила Армстронга (Neil Armstrong) на наш единственный природный спутник. Оболочка сделана из стали космического судна Аполлон 11, а ремешок сделан из волокон скафандра, который носили во время миссии.
Первый в мире ноутбук
Это Toshiba T1100, первый в мире ноутбук. Он был сконструирован в 1985 году и функционировал полностью на гибких дискетах. У него не было жесткого диска!
Будильник, работающий на воде
Работающий на воде будильник фирмы Bedol своим стильным округлым дизайном и яркими привлекательными цветами по праву стал очень забавным, универсальным и экологичным продуктом для ежедневного пользования. Примесь соли в воде – это все, что нужно для сбора энергии и функционирования устройства.
Компания Bedol ответственно относится к своему вкладу в сохранение окружающей среды, и каждый день предлагает рынку новые экологичные продукты, использующие альтернативные источники энергии для своей работы. Так и «водяной» будильник Bedol – это цифровые часы, не нуждающиеся в обычной батарейке.
Роса на крыльях
Удивительная, великолепная и красивая стрекоза!
Айсберг в заливе Плено (Pleneau Bay), Антарктида
Гигантские скопления льда, скрывающие всю свою истинную мощь под толщей холоднейшей на земле воды.
Самая высокая лошадь
Самая высокая в мире лошадь по имени Биг Лэйк (Big Jake), девятилетний Бельгийский мерин, достигает 210.19 см в высоту, и это еще и без подков. Красавец живет на ферме в деревушке Пойнет, штат Висконсин, США.
Флешка USB с замком
Вся ваша цифровая информация теперь в безопасности, ведь доступ к файлам защищен паролем еще до включения компьютера!
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2328548668532853651/
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