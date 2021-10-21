Удивительные факты и технологии со всего мира

Здесь вы найдете 10 уникальных вещей, предметов и технологий, которые удивят, умилят и восхитят!

Малый поясохвост







Перед вами ящерица Золотой Армадилло, обитающая в пустынных зонах южной Африки.

Фото: Trevor Hardaker



Туфли со встроенным GPS гидом, которые приведут тебя домой по стуку каблука





Простой щелчок каблуками, и пара GPS туфель может упростить вашу задачу найти дорогу домой. Созданные британским дизайнером Домиником Вилкоксом (Dominic Wilcox) GPS туфли «Нет места лучше дома» (No Place Like Home GPS Shoes) запрограммированы привести вас назад к своему пристанищу, «не важно, где бы в мире вы не находились».



Аквариумная постель











650-литровый бак наполняет верхнюю часть кровати, опираясь на две основополагающие тумбы по обе стороны от основного ложа. Ребята из компании Acrylic Tank Manufacturers, создавшие этот шедевр, предусмотрительно установили у изголовья набор ламп, подсвечивающий резервуар с водой. Но за 11 500 долларов хотелось бы знать, что есть и опция отключения света. В противном случае вы всю ночь будете бодрствовать в поисках Немо прямо перед своим лицом.



Наручные часы с лунной пылью









Это часы, сделанные из «лунной пыли», собранной во время первой миссии Нила Армстронга (Neil Armstrong) на наш единственный природный спутник. Оболочка сделана из стали космического судна Аполлон 11, а ремешок сделан из волокон скафандра, который носили во время миссии.



Первый в мире ноутбук









Это Toshiba T1100, первый в мире ноутбук. Он был сконструирован в 1985 году и функционировал полностью на гибких дискетах. У него не было жесткого диска!



Будильник, работающий на воде









Работающий на воде будильник фирмы Bedol своим стильным округлым дизайном и яркими привлекательными цветами по праву стал очень забавным, универсальным и экологичным продуктом для ежедневного пользования. Примесь соли в воде – это все, что нужно для сбора энергии и функционирования устройства.





Компания Bedol ответственно относится к своему вкладу в сохранение окружающей среды, и каждый день предлагает рынку новые экологичные продукты, использующие альтернативные источники энергии для своей работы. Так и «водяной» будильник Bedol – это цифровые часы, не нуждающиеся в обычной батарейке.



Роса на крыльях









Удивительная, великолепная и красивая стрекоза!



Айсберг в заливе Плено (Pleneau Bay), Антарктида









Гигантские скопления льда, скрывающие всю свою истинную мощь под толщей холоднейшей на земле воды.



Самая высокая лошадь









Самая высокая в мире лошадь по имени Биг Лэйк (Big Jake), девятилетний Бельгийский мерин, достигает 210.19 см в высоту, и это еще и без подков. Красавец живет на ферме в деревушке Пойнет, штат Висконсин, США.



Флешка USB с замком









Вся ваша цифровая информация теперь в безопасности, ведь доступ к файлам защищен паролем еще до включения компьютера!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2328548668532853651/

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