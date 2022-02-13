Подвиг святости и мученичества до Христа

Особое место среди святых занимают мученики. Это люди, которые принесли свидетельство о Боге. Не только веским словом. Не только своей жизнью, а вернее, совершенно особым образом жизни, – что еще весомее любых слов. Мученики поведали о Боге своей смертью. Какое свидетельство больше этого?

Мы чтим сонм новопрославленных мучеников Российских. Наши святцы полны именами древнехристианских мучеников. Был подобный подвиг святости даже и до Рождества Христова.

14 августа Церковь вспоминает мученический подвиг ветхозаветных праведников. Во II веке до христианской эры целая семья Маккавеев принесла свидетельство о Боге перед лицом жестокого языческого властителя. В то время Святая земля жила под оккупацией. Новые власти всеми путями насаждали в народе многобожие, стремились увести народ от веры, которую утвердил пророк Моисей.

Неканонические повествования

Вторая Маккавейская книга считается неканонической, то есть не боговдохновенной. Однако Церковь печатает эту книгу под одной обложкой с другими ветхозаветными книгами. И не зря. Маккавейские книги весьма поучительны. Чем же они полезны для читателей?

Мы верим в Бога. Каждый день верим. При этом один день благополучен. Другой день сулит проблемы или готовит серьезные испытания.

Как выдержит их наша вера? Как это выдерживали люди Божии?Возьмем в пример события «межзаветного» времени, как его называют историки. Ветхий Завет уже дан, его люди соблюдают. Новый Завет еще не заключен. Христос еще не родился. Его только ждут.За соблюдение ветхозаветных заповедей Господних мучают и казнят родных братьев Маккавеев. При этом – что особенно тяжко – присутствует мать. Один за другим умирают братья. Вот в живых остался уже последний брат. Устроитель казни дает матери возможность поговорить с сыном. Как «гуманно»! Убийца рассчитывает, что сердце матери дрогнет. И она убедит ребенка пожалеть себя.Мать обращается к сыну с неожиданным увещанием: «Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего (εξ ουκ όντων εποίησεν αυτά ο Θεός) и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с братьями твоими» (2 Мак. 7:28-29).

И последний сын оказался достойным, как и все его братья.

Что она сказала сыну?

Материнское слово ставит сына перед лицом Божиим. Всё, что есть на земле и на небе, – не существовало изначально. И только по воле Создателя всё начало существовать. Это справедливо и для целой вселенной, и для множества населяющих Землю людей.

Жизнь человека находится не в руке убийцы, а в руке Божьей. Создателю не нужно буквально ничего, чтобы сотворить человека и даже целый мир.

Если человек в тяжкое время испытаний остается с Богом, то ему и смерть не страшна. Даже приняв смерть за исполнение Божьей воли, такой человек не теряет, а приобретает.

Мученическая смерть сына для матери означала не потерю последнего сына, а приобретение. Здесь, на страницах ветхозаветной книги, «межзаветной книги» ощутимо предвосхищение событий Нового Завета.

Предвосхищается новозаветная вера в воскресение Христово и воскрешение мертвых.

Все, кто был умучен за имя Господне, воскреснут в вечную жизнь. Бог даст им новую вечную жизнь, которую никакие злодеи не могут отнять. С таким исповеданием веры древние христиане твердо стояли перед лицом жестоких языческих правителей.

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