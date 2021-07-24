Как меняется любовь: четыре этапа развития чувства

От блаженного слияния друг с другом — к отстранению, самоутверждению, а потом к новой, комфортной близости... Отношения в паре меняются во времени, переходят с этапа на этап. Если знать этот маршрут, трудности становятся чуть более понятными. Гештальт-терапевт Ольга Дулепина помогает разобраться, на какой стадии развития находится ваша пара.

Каждая пара проходит через эти четыре этапа: созависимость, контрзависимость, независимость и взаимозависимость. Перескочить какой-то из них вряд ли возможно, поскольку каждая стадия помогает нам постепенно адаптироваться к жизненным изменениям и требует развития определенных социальных навыков.

Такую теорию «систем развития» предложили американские психологи-практики Берри и Дженей Уанхольд*. Вот критерии, по которым вы сможете определить, на каком этапе находится ваша пара.

Этап 1. «Мы одно целое»

Признаки созависимости

Блаженное состояние слияния, эйфории, радости. В партнере не хочется ничего менять.

Навязчивое желание быть постоянно около предмета своей любви. Партнеры погружены друг в друга, границы между ними размыты либо вовсе отсутствуют.

Партнерам нравится схожесть между собой. Они игнорируют индивидуальные различия и избегают конфликтов. Проявление негативных чувств, различий во мнениях рассматривается как опасность.

Проявление негативных чувств, различий во мнениях рассматривается как опасность. Партнеры ждут друг от друга опеки, безусловного принятия и восполнения дефицита тепла.

Социальная жизнь замирает. Становится меньше внешних контактов с друзьями, родственниками, коллегами.

Минусы

Отсутствие свободы в проявлении истинных чувств и желаний. Отношения часто строятся на долженствовании, взаимных манипуляциях (обвинения, выставление условий, ограничения, запреты), которые ведут к контролю и подчинению и выстраиванию отношений по принципу «преследователь» — «жертва».

Невозможность представить себе никакой другой формы близости кроме слияния из-за навязанных идеализированных установок и стереотипов. Отсутствие понимания, что слияние в какой-то момент начинает тормозить естественное стремление к развитию.

Если партнеры задерживаются слишком долго на этом этапе, их отношения становятся деструктивными. Один или оба партнера теряют способность быть отдельными личностями, становятся беспомощны и зависимы от другого. При этом приспосабливаться и уступать однажды надоедает. В слиянии становится вдруг тесно, неуютно, некомфортно.

Этап 2. «Я хочу быть самим собой»

Признаки контрзависимости

Партнеры дистанцируются, отделяются друг от друга. Они уже не стремятся прожить «одну жизнь на двоих». На данном этапе развитие собственного «Я» важнее, чем развитие отношений. Каждый выстраивает свою деятельность отдельно от другого. Появляется доступ к своим истинным чувствам, желаниям и потребность в самораскрытии.

Возвращается интерес к себе и жизни вне пары. У каждого из партнеров растет уровень самосознания и самоуважения. Восстанавливаются отношения с друзьями, расширяются контакты с другими людьми.

Идет освобождение от иллюзий, увеличивается связь с реальностью. Партнеры перестают идеализировать друг друга.

Минусы

Партнеры могут на время потерять чувственную привязанность друг к другу, отзывчивость. Могут вести себя абсолютно эгоцентрично и конкурировать друг с другом.

У партнеров становится меньше сострадания и эмпатии друг к другу. Ссоры и угрозы разрыва могут стать обычным делом. Каждый в паре пытается добиться своего через нелегальные действия — непрямые, скрытые, манипулятивные.

Язык чувств и просьб пока не развит. Манипулятивные действия касаются и детей: выяснение отношений через них, перетягивание детей на свою сторону (отсутствует здоровая установка, что брак — это прежде всего муж и жена, дети — в некотором смысле гости в жизни партнеров). Высокий риск расставания.

Этап 3. «Ты — Ты»

Признаки независимости и комфортной близости

Каждый партнер самоутвердился, обрел уверенность в своей индивидуальности. В отношениях снова есть место отзывчивости и эмпатии.

Переговоры проходят легче и быстрее, поскольку партнеры овладевают навыками заключения соглашений и решения конфликтов.

Появляется умение регулировать дистанцию, устанавливать комфортный для себя уровень близости, легко приближаться и отдаляться, не застревая ни на одном из полюсов.

Партнеры говорить правду в любое время о своих чувствах и желаниях (открытость и честность — признак здоровой личности). Они сообщают друг другу о своем мировоззрении, но не требуют, чтобы партнер принял их систему ценностей.

Периоды близости чередуются с отдалением, которое необходимо для восстановления независимости. Уже имея опыт, партнеры знают, что чрезмерная независимость так же опасна, как и чрезмерная близость. Идет процесс установления истинной интимности.

Минусы

Один из партнеров может влюбиться, что вызовет у другого тревогу, ревность, страх потери.

Может возникнуть потребность в новой договорной форме отношений (брак выходного дня, полиамория с совместным проживанием или без совместного проживания), что может пугать одного или обоих партнеров из-за отсутствия ориентиров и готовых сценариев, а также из-за страха осуждения.

Этап 4. «Я и Мы»

Признаки взаимозависимости и партнерства

Две зрелые личности, которые успешно нашли себя в жизни, крепко стоят на ногах (финансово и эмоционально). Отношения основаны на равном доступе ко всем ресурсам — никто никого не обслуживает. Партнеры равны в правах, возможностях, ответственности и свободе выбора.

Удовлетворение потребностей происходит через проговаривание чувств.

Отсутствует четкое разделение ролей на мужское и женское.

Есть единение при сохранении индивидуальности. Различия становятся ресурсом, возможностью для того, чтобы стать еще ближе, а не поводом для нападений, открытой или скрытой агрессии.

На уровне установок и убеждений — у партнеров новое, неидеализированное понимание любви и близости, которое включает как падения, так и взлеты, как единение, так и автономию. Это прочная связь, длительная, стабильная и жизнеспособная, надежная привязанность, удовлетворяющая каждого.

Минусы