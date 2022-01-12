Жал руку Гитлеру и получил партбилет в 94 года: 6 интересных фактов о Вячеславе Молотове

1. Псевдоним из практических соображений.

Как известно, многие руководители советского государства носили псевдонимы вместо настоящих фамилий. Исключением не был и первый министр иностранных дел Вячеслав Молотов. При рождении фамилия Вячеслава Михайловича была Скрябин. В дореволюционные годы его агитационные статьи в "Правде" выходили под фамилиями Рябин, Михайлов, Званов. В 1915 году будущий нарком остановился на фамилии Молотов.

Во-первых, такая фамилия звучала по-пролетарски и должна была импонировать рабочим - "целевой аудитории" его революционных материалов. Во-вторых, Молотов выбрал такой псевдоним из практических соображений. "Моя фамилия Скрябин для меня очень трудно выговаривается, когда волнуюсь. Поэтому я искал наиболее простую фамилию, легко выговариваемую" - объяснял дипломат.

2. Коктейль для Молотова.

Кому из нас не казалось, что коктейль Молотова - одно из многочисленных русских изобретений? Однако к созданию этого простецкого оружия нарком иностранных дел СССР не имел никакого отношения. По самой распространенной версии, коктейль Молотова "родился" в западной прессе. Да, именно так. Изначально бутылку с зажигательной смесью массово использовали в финской армии во время Зимней войны с СССР в 1939-1940.

И тогда её именовали. А в иностранных газетах предлог просто исчез.

Почему финны так обозлились именно на советского дипломата, а не на Сталина или других военачальников? Якобы в начале войны Молотов называл советские бомбардировки "гуманитарной помощью". Аналогично финны прозвали советские ротативно-рассеивающие авиабомбы "корзинами Молотова", а бомбы поменьше - "хлебницами Молотова". Парадоксально, что фамилия Молотова остается известной на весь мир благодаря оружию, к которому он не имел никакого отношения.

3. Жал руку Гитлеру.

Именно Молотову выпала участь стать единственным советским руководителем, который пожал руку фюреру. Попытка "договориться с дьяволом" состоялась в ноябре 1940 года во время визита наркома в Берлин. Третий Рейх предлагал СССР присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии на условиях взаимного сотрудничества. Из-за разногласий соглашение подписано не было. А уже через месяц в декабре 1940 года немцы начали разработку плана "Барбаросса".

Молотов так вспоминал эту встречу: "Гитлер… Внешне ничего такого особенного не было, что бросалось бы в глаза. Но очень самодовольный, можно сказать, самовлюбленный человек. В кинофильмах бьют на внешнюю сторону, показывают его сумасшедшим, маньяком, а это не так. Он был очень умен, но ограничен и туп в силу самовлюбленности и нелепости своей изначальной идеи."

4. Жену сослали на 5 лет в Казахстан.

Тяжелой выдалась судьба супруги Молотова Полины Жемчужиной, с которой они почти отметили золотую свадьбу. Существует немало версий, за что верная коммунистка и сталинистка Жемчужина была арестована и сослана на 5 лет в Казахстан. Основная - "сотрудничество с еврейскими националистами". В 1948 году супруга Молотова имела неосторожность разговориться с израильской делегацией и послом Голдой Меир. Через пару месяцев Жемчужина была исключена из партии, а вскоре сослана в Костанай на 5 лет.

Вячеслав Михайлович практически не знал о судьбе своей жены. Лишь Берия иногда шептал наркому: "Полина жива". В 1949 году и самого Молотова сняли с поста министра иностранных дел. Так совпало, что похороны Сталина выпали на день рождения дипломата 9 марта. Вернуть жену - единственный "подарок", который попросил Молотов тогда. Уже на следующий день Жемчужина была освобождена и реабилитирована. Вместе они прожили еще 17 лет.

5. Перелет через Атлантику и оккупированную Европу.

В разгар Великой Отечественной Молотов совершил беспрецедентный визит. В центральном отсеке пассажирские места, а вместо бомб - баки с горючим. Именно так переоборудовали бомбардировщик Пе-8 для полета Вячеслава Молотова 19 мая 1942 года через оккупированную Европу. Тяжело было прорваться через вражеские зенитки и истребители, а также грозовые тучи. Но опытному летчику Энделю Пусэпу удалось доставить Молотова в Великобританию.

Оформить антигитлеровскую коалицию по переписке было затруднительно. А после визита к Черчиллю и Рузвельту Молотов привез два важных документа - англо-советский договор и соглашение с США о взаимопомощи в годы войны. И хотя до реального открытия второго фронта было еще 2 года, СССР в лице Молотова сделал реальный шаг к его приближению. 12 июня 1942 года в прессе стран-союзников были опубликованы эти документы, о которых тут же узнал Третий Рейх. Первый гвоздь в крышку гроба нацизма был забит.

6. Получил партбилет в 94 года.

Молотов стоял у руля советской дипломатии 13 лет. Причем пост министра иностранных дел он занимал два раза при Сталине и Хрущеве. С последним у него сложились скверные отношения. С одной стороны, Молотов находился на государственной работе до 1963 года. А с другой выступал против вывода войск из Австрии, сближения с Югославией, передачи Крыма Украине. Молотов был лидером "антипартийной группы", но потерпел поражение, за которым последовало исключение его из партии.

Так в 1963 году видный дипломат и старый большевик оказался на пенсии. В партию Молотов вступил еще в далеком 1906 году, но жизнь без заветного билета была ему в тягость. Вячеслав Михайлович долгие годы просил о восстановлении. Лишь в 1984-м из рук Константина Черненко 94-летний Молотов вновь получил свой партбилет, официально став старейшим большевиком. Он мечтал дожить до 100, но ушел в 1986 году в возрасте 96 лет. Таким и был разный Вячеслав Молотов - человек, чьи подписи вершили историю нашей страны.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы ,подобные Молотову, могли продолжать служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину .

Любопытно,что в 1955 году генеральный секретарь компартии Израиля Самуил Микунис встретил Молотова в кремлевской больнице и спросил его : "Почему он не вступился за жену?". На что трусливый мерзавец и продажный подонок Молотов ответил :"Потому что я должен был подчиняться партийной дисциплине"!

Любопытно также , что в 1937 году на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации «сердобольный» вождь народов Сталин сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена» . Именно после этого 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал указ об аресте родственниц «изменников родины», осужденных за шпионаж и вредительство! Так началась кровавая история Акмолинского лагеря, позже прозванного «АЛЖИР», куда «заботливый» вождь народов без суда и следствия отправлял на страшные мучения матерей, жен и детей репрессированных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43119521807/) .

Именно в этом лагере волей палача народов Сталина оказались около восьми тысяч женщин, вина которых состояла только в том, что они не донесли на своих мужей! Как ни странно, но в этом лагере отбывала срок в качестве заложницы даже жена Михаила Калинина — «всесоюзного козла»(как его называл сам Сталин),которая умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли!

Вместе с тем разве не варварство, когда Сталин высылал всю семью репрессированного, часто даже расстреливал членов их семей! Например, после расправы с наркомом внутренних дел Ежовым были расстреляны его брат, сестра и два племянника(правда, жена успела отравиться сама)!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту», воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее и вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом и промакашкой , был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену - еврейку, открыв огонь по пришедшему арестовывать его жену наряду НКВД !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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