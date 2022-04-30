Какие русские обычаи были уничтожены с приходом христианства?

988 год знаковый год в истории русского народа. В этом году произошло Крещение Руси. Причиной этому был выбор князя Владимира Святославовича и не желание терять важные в то время связи с Византией. Значения этого события было весомым на международной арене: повысился престиж Руси, налажены связи с южнославянским миром и странами Запада. Но как люди внутри страны восприняли волю князя? Как происходил отказ народа от привитых им веками обычаев? Какие русские обычаи были искоренены с приходом христианства?

Примерно еще около ста лет на Руси сохранялось язычество, которое власть беспощадно искореняло. Язычество для крестьян было больше, чем вера. Это связь с природой, предками и, конечно же, богами. Поэтому многие праздники из язычества перекочевали в православие. Например, Масленица, Троица, Ильин День, Иоанн Креститель. Языческих богов, которые отвечали за времена года и сельскохозяйственный календарь, заменили на православных святых.

Идолы

Первым делом, искореняя язычество, взялись за идолов. Уничтожая деревянные скульптуры древних богов, власть сделала большую ошибку. Потому что не задолго до этого Владимир провел реформу языческого культа и воздвиг в столичном Киеве капище с идолами славянских богов. А зачатки христианской веры, введенные прежним князем Ярополком, нещадно выкорчевывались.

Традиции погребения

Наиболее распространенные традиции захоронения у славян было сожжение и погребение в курганах. Кремация в христианстве была под строгим запретом. Поэтому в новых реалиях людям пришлось отказаться от привычных обрядов погребения.

Символика и украшения

Крестьянам пришлось отказаться от привычных расшитых одеяний и украшений скандинавского типа. Из-за того, что православие.

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