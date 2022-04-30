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Какие русские обычаи были уничтожены с приходом христианства?

988 год знаковый год в истории русского народа. В этом году произошло Крещение Руси. Причиной этому был выбор князя Владимира Святославовича и не желание терять важные в то время связи с Византией. Значения этого события было весомым на международной арене: повысился престиж Руси, налажены связи с южнославянским миром и странами Запада. Но как люди внутри страны восприняли волю князя? Как происходил отказ народа от привитых им веками обычаев? Какие русские обычаи были искоренены с приходом христианства?

Какие русские обычаи были уничтожены с приходом христианства?

Примерно еще около ста лет на Руси сохранялось язычество, которое власть беспощадно искореняло. Язычество для крестьян было больше, чем вера. Это связь с природой, предками и, конечно же, богами. Поэтому многие праздники из язычества перекочевали в православие. Например, Масленица, Троица, Ильин День, Иоанн Креститель. Языческих богов, которые отвечали за времена года и сельскохозяйственный календарь, заменили на православных святых.

Идолы

Какие русские обычаи были уничтожены с приходом христианства?

Первым делом, искореняя язычество, взялись за идолов. Уничтожая деревянные скульптуры древних богов, власть сделала большую ошибку. Потому что не задолго до этого Владимир провел реформу языческого культа и воздвиг в столичном Киеве капище с идолами славянских богов.

А зачатки христианской веры, введенные прежним князем Ярополком, нещадно выкорчевывались.

Какие русские обычаи были уничтожены с приходом христианства?

Традиции погребения

Наиболее распространенные традиции захоронения у славян было сожжение и погребение в курганах. Кремация в христианстве была под строгим запретом. Поэтому в новых реалиях людям пришлось отказаться от привычных обрядов погребения.

Символика и украшения

Крестьянам пришлось отказаться от привычных расшитых одеяний и украшений скандинавского типа. Из-за того, что православие.

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