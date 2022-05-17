Какие древние государства существовали на территории Азербайджана?

Южный Кавказ вплотную примыкал к региону Плодородного полумесяца, являвшемуся главным центром формирования человеческой цивилизации, что стало одной из причин почти такого же раннего появления тут собственных государств. Первым их них было царство Манна, которое возникло в 10-м веке до нашей эры в районе озера Урмия и существовало несколько столетий.

К сожалению, тут не появилось собственной письменности и не была заимствована чужая система письма, поэтому все, что мы о нем знаем, получено из Урарту и Ассирии, являвшихся врагами этой державы. Предполагается, что ее население было смешанного происхождения и состояло из племен гутиев, лулубеев и жителей еще более древнего Митанни. Также возможно влияние хурритов и ранних индоевропейцев.

В более позднее время этой землей владели скифы, пришедшие сюда с территории Европы через Дербентский проход и основавшие еще более обширное государство Ишкуза. В Азию их привела война с давними противниками этих кочевников киммерийцами. Пользуясь своим военным преимуществом над окружающими народами, скифы ходили походами на местное оседлое население и достали соседей настолько, что мидяне хитростью заманили их лидеров к себе, напоили вином и расправились со всеми гостями.

После этого скифская держава пала, а на арену истории вышло Мидийское царство, первая по-настоящему крупная империя древнего мира.

Это государство основали индоевропейские племена, родственные, но не равнозначные персам, которые пришли сюда, минуя Среднюю Азию. Их коренными провинциями был современный Иранский Азербайджан, но и территория Азербайджанской республики была ими присоединена в первую очередь. Впоследствии ей на смену пришла Персия Ахеменидов, на осколках которой персидский сатрап Атропат основал государство имени самого себя – Атропатена. Именно от него идет название нынешнего Азербайджана.

Кавказская Албания, представлявшая из себя союз горских племен, говоривших на лезгинских языках, возникла за несколько столетий до нашей эры и существовала до самого арабского завоевания. Это было одно из первых государств, принявших христианство в качестве официальной религии, что, однако, не привело к образованию единой нации, зато способствовало попаданию в зависимость к соседней Армении.

Арабские завоеватели имели на этот счет другое мнение и с помощью кнута и пряника начали обращать местных жителей в ислам. Когда халифат стал распадаться, местные мусульманские губернаторы образовали независимое царство Ширван, где говорили на персидском языке и исповедовали суннизм. Ширваншахи сделали свою страну локальной державой и до поры до времени успешно противостояли даже сельджукам, но вот против монголов устоять не смогли и были завоеваны. Кроме того, современниками Ширвана были династии Саджидов, Саларидов, Шеддадидов и Раввадидов, создававших в том же регионе собственные эмираты. Ими правили монархи арабского, курдского и иранского происхождения.

Первое тюркское государство на территории Азербайджана было основано кипчаком Ильдегизом, создавшим собственное владение на осколках империи сельджуков. В лучшие времена его власть распространялась «от ворот Тбилиси до Макрана» (горы на юге Ирана), но феодальная вотчина этих атабеков находилась в Иранском Азербайджане. Как и все владыки Ближнего Востока, Ильдегизиды были сметены монгольским нашествием.

После падения улуса Хулагуидов наступила эпоха мощных тюркских царств, самыми значительными из которых были Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Между различными племенами и кланами шли бесконечные войны, но стало ясно, что тюркская власть над этой землей крепка, как никогда. Некое подобие стабильности на Южном Кавказе сумели установить Сефевиды, образовавшие крепкий союз кызылбашских кланов.

Они воссоздали персидскую империю под своей властью, после чего ее единство сохранялось даже при смене династий. И только в 18-м веке на западе их владений началась эпоха вассальных, а потом и независимых азербайджанских ханств.

Источник

А вы знали об этом?

Тадж-Махал был построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днём – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый.Для строительства комплекса также использовались драгоценные и полудрагоценные камни. Нефрит доставляли из Китая, яшму – из Пенджаба, бирюзу – из Тибета, лазурит – из Афганистана, сапфиры – из Шри-Ланки, сердолик – из Аравии.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43919713212).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Арно Хидирбегишвили: «ЗНАК ЗОРРО» - Власть Грузии должна успеть разобраться с нацистами, пока Россия не завершит Операцию «Z» на Украине. https://otari.mirtesen.ru/blog/43659058658/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!