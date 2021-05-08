Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Спортивная и художественная гимнастика сегодня популярна во всём мире. В России данный вид спорта очень распространён. Более того, российские спортсмены, которые заняты данным видом спорта, показывают блестящие результаты на самых крупных соревнованиях. Особое внимание здесь стоит уделить нашим замечательным девушкам-спортсменкам, которые добились в гимнастике великолепных результатов и прославились не только в нашей стране, но и во всём мире.

Среди спортсменок в самых разных видах спорта, тем более в таком, как гимнастика, немало настоящих красавиц, которые дадут фору любой актрисе, певице или фотомодели. И это не должно вызывать удивления. Спорт, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек — всё это способствует тому, чтобы человек выглядел превосходно и телом и душой.

Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую из выбранных десяти красивых российских гимнасток.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Александра Солдатова, а не нравится Дарья Дмитриева.

И так – выбираем!

Каролина Севастьянова

24-летняя девушка уже стала заслуженным мастером спорта России и олимпийской чемпионкой в групповом многоборье! Общественность успела оценить не только спортивные успехи Каролины, но и ее внешние данные: в ходе социологического опроса Севастьянову признали самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне.

Маргарита Мамун

«Бенгальской тигрицей» ее называют из-за происхождения, а не из-за взрывного характера. Наполовину русская, наполовину бенгалка (отец девушки был родом из Бангладеш), Маргарита пошла по стопам матери и стала заниматься художественной гимнастикой. Благодаря восточным корням ее выступления оценивают как особо пластичные и грациозные. На сегодняшний день среди трофеев Мамун олимпийская медаль, титул семикратной чемпионки мира и другие многочисленные награды.

Александра Солдатова

Девушке всего 21 год, а она уже трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы — и, надеемся, не думает останавливаться. «Инстаграм» Александры полон фотографий, на которых она показывают свою растяжку, но девушка разбавляет снимки в спортивном жанре женственными портретами, а еще выкладывает селфи с ярким макияжем.

Дарья Дмитриева

Серебряная медалистка Олимпиады 2012 года и победительница многих международных турниров, Дарья успела сделать не только спортивную карьеру, но и родить сына, а еще завести ставший успешным «Инстаграм», там гимнастка делится фрагментами личной жизни и, конечно, красивыми снимками. Среди них демонстрация растяжки во всех возможных ракурсах и автопортреты.

Яна Кудрявцева

Девушка заняла второе место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и к 21 году является тринадцатикратной чемпионкой мира. Можно еще долго перечислять ее титулы или же просто отметить тот факт, что девушка официально признана самой юной абсолютной чемпионкой мира за всю историю художественной гимнастики! Год назад Яна вышла замуж, родила дочь — и остается в великолепной форме.

Елизавета Назаренкова

За свою спортивную карьеру девушка представляла и Россию (став мастером спорта международного класса), и Узбекистан. Лиззи, как зовут ее коллеги, стала трехкратной чемпионкой России и завоевала 10 медалей на чемпионатах Азии.

Элеонора Романова

Чтобы заниматься у Ирины Винер, девушка получает российское гражданство и завершает спортивную карьеру под украинским флагом. Элеонора уже имеет три медали чемпионатов мира и пока не собирается останавливаться.

Юлия Бравикова

Мастер спорта России международного класса и четырехкратная чемпионка Универсиады, Юлия не прочь отдохнуть в перерывах между тренировками и поделиться отпускными фотографиями со своими подписчиками. На них — идеальная фигура в купальнике и... немного подросткового дурачества!

Ангелина Мельникова

К 19 годам Ангелина обосновалась в составе сборной России и уже успела принести стране более десяти медалей, среди которых серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Ангельскому имени соответствует и ангельская внешность: светлые вьющиеся локоны и аккуратные черты лица. В сочетании со спортивной закалкой это просто обязано принести успех!

Алия Мустафина

Алия — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратный призер Олимпийских игр! Сегодня Алия воспитывает дочь, но держит себя в форме. В макияже девушка предпочитает темные тени, подчеркивающие ее восточную красоту, а в жизни ходит без косметики. И естественность ей тоже к лицу!

Фото: Instagram

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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