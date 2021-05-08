Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А по делу, Ершович, что можешь сказать?Зюганов назвал ви...
  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

 

Спортивная и художественная гимнастика сегодня популярна во всём мире. В России данный вид спорта очень распространён. Более того, российские спортсмены, которые заняты данным видом спорта, показывают блестящие результаты на самых крупных соревнованиях. Особое внимание здесь стоит уделить нашим замечательным девушкам-спортсменкам, которые добились в гимнастике великолепных результатов и прославились не только в нашей стране, но и во всём мире.

Среди спортсменок в самых разных видах спорта, тем более в таком, как гимнастика, немало настоящих красавиц, которые дадут фору любой актрисе, певице или фотомодели. И это не должно вызывать удивления. Спорт, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек — всё это способствует тому, чтобы человек выглядел превосходно и телом и душой.

Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую из выбранных десяти красивых российских гимнасток.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Александра Солдатова, а не нравится Дарья Дмитриева.

И так – выбираем!

Каролина Севастьянова

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

24-летняя девушка уже стала заслуженным мастером спорта России и олимпийской чемпионкой в групповом многоборье!

Общественность успела оценить не только спортивные успехи Каролины, но и ее внешние данные: в ходе социологического опроса Севастьянову признали самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне.

Маргарита Мамун

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

«Бенгальской тигрицей» ее называют из-за происхождения, а не из-за взрывного характера. Наполовину русская, наполовину бенгалка (отец девушки был родом из Бангладеш), Маргарита пошла по стопам матери и стала заниматься художественной гимнастикой. Благодаря восточным корням ее выступления оценивают как особо пластичные и грациозные. На сегодняшний день среди трофеев Мамун олимпийская медаль, титул семикратной чемпионки мира и другие многочисленные награды.

Александра Солдатова

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Девушке всего 21 год, а она уже трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы — и, надеемся, не думает останавливаться. «Инстаграм» Александры полон фотографий, на которых она показывают свою растяжку, но девушка разбавляет снимки в спортивном жанре женственными портретами, а еще выкладывает селфи с ярким макияжем.

Дарья Дмитриева

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Серебряная медалистка Олимпиады 2012 года и победительница многих международных турниров, Дарья успела сделать не только спортивную карьеру, но и родить сына, а еще завести ставший успешным «Инстаграм», там гимнастка делится фрагментами личной жизни и, конечно, красивыми снимками. Среди них демонстрация растяжки во всех возможных ракурсах и автопортреты.

Яна Кудрявцева

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Девушка заняла второе место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и к 21 году является тринадцатикратной чемпионкой мира. Можно еще долго перечислять ее титулы или же просто отметить тот факт, что девушка официально признана самой юной абсолютной чемпионкой мира за всю историю художественной гимнастики! Год назад Яна вышла замуж, родила дочь — и остается в великолепной форме.

Елизавета Назаренкова

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

За свою спортивную карьеру девушка представляла и Россию (став мастером спорта международного класса), и Узбекистан. Лиззи, как зовут ее коллеги, стала трехкратной чемпионкой России и завоевала 10 медалей на чемпионатах Азии.

Элеонора Романова

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Чтобы заниматься у Ирины Винер, девушка получает российское гражданство и завершает спортивную карьеру под украинским флагом. Элеонора уже имеет три медали чемпионатов мира и пока не собирается останавливаться.

Юлия Бравикова

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Мастер спорта России международного класса и четырехкратная чемпионка Универсиады, Юлия не прочь отдохнуть в перерывах между тренировками и поделиться отпускными фотографиями со своими подписчиками. На них — идеальная фигура в купальнике и... немного подросткового дурачества!

Ангелина Мельникова

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

К 19 годам Ангелина обосновалась в составе сборной России и уже успела принести стране более десяти медалей, среди которых серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Ангельскому имени соответствует и ангельская внешность: светлые вьющиеся локоны и аккуратные черты лица. В сочетании со спортивной закалкой это просто обязано принести успех!

Алия Мустафина

Кто из этих российских гимнасток всех милее и краше?

Алия — двукратная олимпийская чемпионка и пятикратный призер Олимпийских игр! Сегодня Алия воспитывает дочь, но держит себя в форме. В макияже девушка предпочитает темные тени, подчеркивающие ее восточную красоту, а в жизни ходит без косметики. И естественность ей тоже к лицу!

Фото: Instagram

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

https://otari.mirtesen.ru/blog/43301971120/                                                

https://otari.mirtesen.ru/blog/43557109697/

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

Бучневича могут дисквалифицировать за удар Манте клюшкой в лицо

Читать
Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за оскорбления судей
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за оскорбления судей

Заболотный договорился о переходе в ЦСКА
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

Заболотный договорился о переходе в ЦСКА

РФС дисквалифицировал Радимова на пять матчей
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

РФС дисквалифицировал Радимова на пять матчей

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 50 тысяч рублей за нарушения в матче с «Уфой»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 50 тысяч рублей за нарушения в матче с «Уфой»

«Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Динамо» — на 50 тысяч
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

«Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Динамо» — на 50 тысяч

«Арсенал» и «Спартак» получили почти миллион рублей штрафа на двоих за нарушения во время очного матча
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

«Арсенал» и «Спартак» получили почти миллион рублей штрафа на двоих за нарушения во время очного матча

Канада - Россия 7 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча финала ЮЧМ-2021 по хоккею
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Канада - Россия 7 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча финала ЮЧМ-2021 по хоккею

ЦСКА - Краснодар: Прогноз на матч 08.05.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости спорта и букмекеров

ЦСКА - Краснодар: Прогноз на матч 08.05.2021

Мартинес близок к продлению контракта с «Интером»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Мартинес близок к продлению контракта с «Интером»

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира

Пример для подражания: директор ресторанного гида Michelin оценил гастрономический потенциал Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Пример для подражания: директор ресторанного гида Michelin оценил гастрономический потенциал Москвы

Рижская дума выделит €526 тысяч на дополнительное финансирование ЧМ-2021
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Рижская дума выделит €526 тысяч на дополнительное финансирование ЧМ-2021

КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 470 тысяч рублей за нарушения в матче со «Спартаком»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 470 тысяч рублей за нарушения в матче со «Спартаком»

«Авангард» продлил контракт с Грубецом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Авангард» продлил контракт с Грубецом

"Вольфсбург" предложил "Динамо" выкупить права на Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

"Вольфсбург" предложил "Динамо" выкупить права на Филиппа

"Мое сердце в его руках". Жена Большунова опубликовала пляжное фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

"Мое сердце в его руках". Жена Большунова опубликовала пляжное фото

«Зенит» и «Локомотив» оштрафованы на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

«Зенит» и «Локомотив» оштрафованы на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков

Форвард «Марселя» Товен может продолжить карьеру в Мексике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Форвард «Марселя» Товен может продолжить карьеру в Мексике

FIFA вводит новые санкции против организаторов договорных матчей
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

FIFA вводит новые санкции против организаторов договорных матчей

КДК РФС решил не применять дополнительных санкций к Самошникову и Трошечкину
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

КДК РФС решил не применять дополнительных санкций к Самошникову и Трошечкину

«Вольфсбург» хочет выкупить у «Динамо» Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Вольфсбург» хочет выкупить у «Динамо» Филиппа

"Вольфсбург" готов выкупить у "Динамо" контракт форварда Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

"Вольфсбург" готов выкупить у "Динамо" контракт форварда Филиппа

Газизов: "Из ЦСКА насчет Мрзляка никто не выходил, но "Уфа" никогда не удерживает игроков"
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Газизов: "Из ЦСКА насчет Мрзляка никто не выходил, но "Уфа" никогда не удерживает игроков"

Айртон и Кутепов тренируются по индивидуальной программе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Айртон и Кутепов тренируются по индивидуальной программе

"Краснодар" интересуется 32-летним австрийским нападающим Арнаутовичем
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

"Краснодар" интересуется 32-летним австрийским нападающим Арнаутовичем

Президент "Оренбурга": "В июне планируем реконструкцию, чтобы увеличить вместимость до 10 тысяч"
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Президент "Оренбурга": "В июне планируем реконструкцию, чтобы увеличить вместимость до 10 тысяч"

Российскому теннисисту Медведеву не удалось выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Российскому теннисисту Медведеву не удалось выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Картина дня

наверх