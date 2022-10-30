 А вы знали об этом?(Статья 95)

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Именно после того, как Гитлер развел Сталина как обыкновенного лоха и напал на СССР, в результате чего план Сталина первым напасть на Германию (операция «Гроза») провалился, «всемогущий» глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в «прострацию» и трусливо скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Сталин же беспомощно валялся на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны.

Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро, сильно испугавшись , подумал , что его пришли арестовывать и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»! Именно после этого , когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны, не арестовали и не придали суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ . И именно поэтому после войны, стоя по пояс в русской крови, он произнес свой знаменитый тост за Великий Русский Народ!

Хотелось бы также коснуться существующему мифу о якобы нападении немцев без объявления войны. Разве не вероломство обманывать свой народ, что якобы немцы внезапно напали на СССР без объявления войны, в то время как Молотов на кануне начала войны по приказу Сталина специально не принимал допоздна германского посла фон дер Шуленбурга , зная что он принес меморандум об объявлении Германией войны Советскому Союзу. И только между половиной третьего и тремя часами ночи Шуленбург был принят Молотовым и официально объявил о начале войны!

Этим Сталин, заранее зная о готовящем нападении немцев, выжидал, когда они перейдут границу СССР, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Этот чудовищный факт стал известен лишь в конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с самим Молотовым! К сожалению, все это подло скрывалось лживой советской пропагандой , которая развела многих россиян как обыкновенных лохов!

Скажу больше, мнение многих доверчивых людей , что якобы Сталин не верил о нападении немцев и из-за этого произошли столь большие потери в начале войы, это просто очередной лживый советский миф!Однозначно Сталин прекрасно знал об этом , но ему было на это наплевать, поскольку он сам первым готовился нанести удар по Германии .Ведь еще в мае 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР первым готовился напасть на Германию!

Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития.Скажу больше, вступление в войну Франции и Англии лишило Германию некоторых поставок сырья из-за рубежа, и только исключительно выгодное для немцев экономическое соглашение с Москвой спасало тогда немецкую военную машину. Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире! Осуществить же заветный замысел Сталин бы смог единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны!

Именно поэтому , поделив вместе с немцами Польшу, кровавый авантюрист Сталин намеревался первым напасть на немцев и "освободить" уже завоеванные Гитлером европейские страны , навязав им утопический советский социализм , что , собственно, и произошло после победы в ВОВ !Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !Таким образом, Гитлер развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха !

2.

3.

Среди чудачеств Павла I можно отметить его отторжение к жилету, как к предмету одежды. Если Павел Петрович замечал на улице человека, одетого в жилет, тот мог моментально отправится на гауптвахту. Доставалась и дамам, в случае если они замешкаются и не выскочат из своих экипажей при виде императора в глубоком реверансе.Поэтому днем в часы прогулок по Петербургу Павла I, город пустел.

Главным же организатором убийства Павла I был граф Петр Алексеевич Пален, которому император очень доверял и наделил большой властью при дворе . Как не парадоксально, именно Пален и был одним из тех, кто участвовал в дворцовом перевороте по низложению императора.Однако граф Пален просчитался, поскольку Александр I , став императором, стал позволять своей матери ,Марии Федоровне, вникать во многие государственные дела.

Вместе с тем после убийства мужа императрица искренне страдала и прониклась сильной ненавистью к Палену. В конце концов императрица поставила ультиматум Александру I: либо она покидает Петербург, либо Пален. Александр I был вынужден отправить Палена в свои курляндские имения, запретив появляться в Петербурге и Москве. Вероятно Александр I тем самым хотел частично загладить свою вину из-за убийства своего отца!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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