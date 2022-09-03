Лефортовский тоннель: почему московские водители избегают этого места

Тоннелем смерти давно уже называют в Москве Лефортовский тоннель и автомобилисты, и сотрудники ДПС. Такое отношение вызвано огромным количеством аварий, которые происходят на этом участке Третьего транспортного, — неизменно с человеческими жертвами. Из-за чего такая удручающая статистика? Специалисты предлагают и мистические, и психологические, и иные версии объяснения аномальной аварийности.

История, полная трупов и катастроф

Идея строительства тоннеля возникла еще в середине 30-х гг. прошлого века. Но тогда реализовать планы помешала слабая техническая обеспеченность, а после — война. Но и позже строительство постоянно откладывалось по разным причинам. Как будто высшие силы препятствовали этому. Лишь в 1997 году ранее замороженная стройка была возобновлена и в 2003-м автомобильный тоннель под парком Лефортово был открыт. Неприятности начались почти сразу.

Сам тоннель оборудован современнейшими эвакуационными выходами и автоматическими системами безопасности, среди которых и видеонаблюдение. Именно благодаря многочисленным камерам специалистам приходится регулярно наблюдать за необъяснимыми авариями и столкновениями: то автобус начинает свой страшный «танец» по всем трем полосам движения, словно им управляет чья-то невидимая рука, то скорая помощь словно врезается в невидимую стену и разворачивается так, что из ее задней двери выпадает пациент.

Немного мистики

Многочисленные видео аварий в тоннеле вы сможете найти в интернете. Посмотрите и убедитесь сами — выглядят они в большинстве своем действительно довольно странно. Как будто какой-то гигант управляет автомобилями, сталкивая их, вопреки законам физики. Галина Сугак в книге «Сюрпризы третьего кольца» приводит свидетельства очевидцев и участников многочисленных аварий в тоннеле, и почти все они говорят о белесых человеческих фигурах и полупрозрачных автомобилях, что видели в свете фар в полумраке тоннеля.

Чаще всего, именно желая избежать столкновения с этими «призраками», водители и уходили с полосы, что приводило к аварии. Люди, склонные к мистическим объяснениям событий, говорят о плохой энергетике места. Ведь на этом месте раньше было кладбище, которое снесли при строительстве тоннеля. Внезапное чувство тревоги, страх, паника — часто посещают водителей, въезжающих в тоннель.

С точки зрения рациональности

Дина Кунцева в своей статье «Тоннель над кладбищем» предлагает более рациональное объяснение — с учетом человеческой психологии. Нахождение под землей для человека неестественно и пугает, тем более в условиях замкнутого пространства тоннеля. Боясь темноты, водители подсознательно стараются как можно скорее покинуть неприятное место, зачастую превышая при этом скорость и нарушая правила движения.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что многие водители просто отвлекаются при проезде тоннеля из-за того, что здесь резко пропадает связь и начинают «барахлить» стереосистемы и мобильные устройства. Отвлекаясь на магнитолу или смартфон, водители перестают следить за дорогой, а мелькающие боковые огни боковым зрением воспринимает как некие таинственные фигуры-призраки.

Но сказать однозначно, что же становится причиной аномальной аварийности — мистические или рациональные причины — пока никто не может. Водители же все чаще предпочитают потерять время и объехать опасный тоннель.

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А вы знали об этом?

Девушек из племени закаев, живущего на Суматре, по традиции лишает невинности родной отец, когда они достигают 17-летия. Причем делает это прилюдно: в ритуале принимают участие все родственники и жители деревни, независимо от возраста. После дефлорации участники церемонии по очереди повторяют проникновение, используя для этого пальцы или предметы фаллической формы. По окончанию обряда девушка считается подготовленной ко вступлению в брак.

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