Какие сплетни ходили про внешность Екатерины II среди придворных

Екатерина Великая была здравомыслящей женщиной. Ей принадлежат многие прогрессивные реформы. Подданные уважали и боялись императрицу, и, стараясь расположить ее к себе, называли несравненной красавицей.

Некоторые даже сравнивали её с Клеопатрой. Однако сама Екатерина достаточно скептически относилась к своей внешности. Читайте в материале, как выглядела Екатерина II и какие физические черты вызывали удивление и порой критику окружающих.

Глаза непонятного цвета и огромный лоб с «печатью гения»

У Екатерины II был большой лоб и узкий острый подбородок.

Екатерина II обладала удивительными глазами. Немногие могли сказать с уверенностью, какого цвета очи императрицы. Кто-то говорил, что они синие, другие считали, что карие. Всё стало понятно после того, как историк Клод Рюльер рассказал в своей работе о том, что у русской правительницы очень красивые глаза — яркие, карие, имеющие синий оттенок. Кроме того, наблюдательный мужчина отметил, что у Екатерины достаточно длинная шея, и при этом она постоянно старается выдвинуть вперёд голову.

Многие отмечали, что императрица имеет достаточно грубые черты лица, скорее мужские, чем женские. Внимание притягивал большой лоб женщины. Шарль де Линь писал, что этот величавый лоб немного «умягчается» за счет приятной улыбки.

Как Екатерина могла увеличивать свой рост и казаться громадной

Он отмечал, что что Екатерина имела лицо неправильной формы: выступабщий вперёд, острый подбородок, который не привлекал особого внимания именно за счёт высоты и ширины лба. Многие художники говорили, что на этом лбу видна печать гения. Сама же Екатерина Великая называла свои умственные способности обычными. Она даже писала Сенаку де Мейлану, что вокруг есть множество людей с более развитыми умственными способностями. Императрица умела слушать, могла пойти на компромисс, если считала, что возражение правильное. Однако была тверда и упряма, когда это было нужно.

Невысокая Екатерина казалась окружающем просто громадной.

Согласно историческим фактам, Екатерина II была маленького роста. Тогда почему же современники описываю ее как величественную и очень высокую женщину? Говорили, что она словно возвышается над толпой. Когда художница Виже-Лебрен хотела написать портрет императрицы, Екатерина ей отказала. После этого в своих воспоминаниях француженка писала, что думала, что Екатерина огромная, а она оказалась маленькой. Эта же художница отмечала, что во время парадов Екатерина II смотрелась гораздо выше. А, например, англичанин Ричардсон писал, что русская императрица хорошо сложена, пропорциональна, несмотря на полноту, и имеет высокий рост.

Чем же объяснялся этот парадокс? Дело в том, что Екатерина Великая старалась держать голову как можно выше и тщательно следила за осанкой. Ещё с детства она всегда вытягивала шею и никогда не сутулилась. Благодаря этим ухищрениям она могла зрительно казаться выше, чем на самом деле. Что и требовалось, чтобы внушить трепет подданным.

Мужественная или женственная

Современники расходились во мнениях, каким было лицо Екатерины II — женственным или же наоборот.

Многие современники Екатерины находили, что черты ее лица были достаточно грубыми, мужскими. Например, Клод Рюльер описывал двойной подбородок и большой орлиный нос. Художник Евграф Чемесов написал портрет Екатерины II, на котором изображена женщина с тяжелыми мужскими чертами. Внешность кажется приятной, но не слишком одухотворенной. Портрет был раскритикован Казимиром Валишевским, который считал, что Екатерина на холсте выглядит заурядно, по-мещански, а ее лицо имеет жестокое выражение несмотря на улыбку. Сама Екатерина была совершенно другого мнения. Она была просто в восторге от портрета. До такой степени, что художнику Чемесову была пожалована должность личного секретаря. Сэр Ричардсон отмечал в своих мемуарах, что у Екатерины приятное и достаточно правильное лицо, однако утверждать, что оно женственное, весьма сложно.

Болезненная полнота, мигрени и колики: обычная женщина, хоть и царица

Екатерина II была полной женщиной, но старалась скрывать это с помощью одежды.

Екатерина II была полной женщиной. Чтобы скрыть этот физический недостаток, она предпочитала носить длинные и весьма широкие платья, обязательно с очень пышными рукавами. Есть свидетельства, что, когда с императрицей случился припадок перед смертью, поданные не смогли поднять её, чтобы перенести на ложе. Потребовалось снять с кровати матрас, установить его на полу, а на него водрузить тяжёлую императрицу. Современники писали о полноте русский правительницы. Например, та же Виже-Лебрен видимо, обиженная отказом позировать, написала весьма жёстко, отметив, что лицо Екатерины все ещё красивое, но тело невероятно полное. Шарль де Линь выразился мягче, иносказательно написал, что отсутствие талии компенсируется великолепными плечами.

Екатерина не распространялась о своём физическом состоянии. А на самом деле она с раннего детства страдала сильными мигренями, к которым часто присоединялись мучительные колики. Лекарства императрица пить не любила, и лекари тратили на уговоры много сил. По дворцу ходили сплетни, что на ночь царица повязывает на голову шёлковый платок, а утром он сыплет вокруг себя искры. Тоже самое, якобы, случалось с простынями, на которых спала Екатерина. В зрелом возрасте императрица стала стала испытывать проблемы со слухом — даже самый тихий разговор казался ей слишком громким. Также портилось зрение, пришлось использовать очки.

В 1795 году, когда Екатерина II встретился с принцессой Саксен-Кобургской, та очень грубо отозвалась о внешности императрицы и даже назвала её ведьмой. Тем не менее чуть позднее она говорила о том, что Екатерина Великая имеет потрясающий цвет кожи и может быть эталоном бодрой и здоровой старости. На самом деле императрица в то время уже достаточно серьёзно болела, а с момента встречи с принцессой до смерти Екатерины оставался всего лишь год. Тем не менее до последних дней Екатерина II поражала своей величавостью, умением держать себя, твердостью духа.

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