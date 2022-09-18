А вы знали об этом?(Статья 53) 

1.

Многие русские правители перед самой своей смертью меняли имена (имянаречение) . На Руси эта традиция была сопряжена с предсмертным постригом в иночество или монашество, и пришла к нам вместе с Православием из Византии.Косвенно, она сопряжена с персоной первого христианского византийского императора Константина Великого, который, хоть и благоволил христианам, но крещение принял только перед смертью. Этим он дополнительно «смыл» с себя все прижизненные грехи. Позже византийские монархи, уже крещённые во младенчестве или юношестве, чтобы также «смывать» свои грехи и облегчить посмертную участь, принимали постриг, как некое «второе крещение». Кстати, в рамках этого обычая появилась даже отдельная, «поминальная иконография», где покойный изображался дважды: в виде мирянина и в виде инока.

На Руси, первыми, перенявшими этот обряд были, к примеру, княгиня Ирина, в постриге, Анна, вторая жена Ярослава Мудрого. Или Александр Невский, в предсмертном постриге, ставший Алексеем.Сама система выбора имён была наполнена символами. К примеру, при постриге князя или царя могли назвать именем того святого, в день которого он родился, но в честь которого его не назвали при крещении.

2.

Также, часто иноческое и мирское имя начинались на одну и ту же букву, что должно было свидетельствовать «неразрывность» судьбы человека. По этим двум принципам был поименован Созонтом, князь Симеон Гордый. Или, к примеру, Борис Годунов получил имя Боголеп.Был вариант выбора имени и по дню пострига, и тому, какие святые почитались в этот день. Интересно и то, что такое «посмертное имя» далее в истории могло фигурировать, как равноправное с именем, данным при крещении.

Когда Суворов был ещё молодым гвардейцем и стоял часовым около дворца, его заметила Елизавета Петровна. Императрица заговорила с Суворовым и дала ему серебряный рубль, но Александр Васильевич отказался его принять, сказав, что по уставу брать деньги у кого бы то ни было запрещалось.Елизавете Петровне это понравилось, императрица похвалила Суворова за усердие и оставила рубль на земле, сказав ему забрать рубль тогда, когда он освободиться. Этот серебряный рубль Суворов хранил всю жизнь. Суворов всегда одевался очень легко, даже зимой. Екатерина II подарила Александру Васильевичу шубу, тревожась о здоровье своего полководца. Носить шубу Суворов не стал, пришлось императрице приказать Александру Васильевичу не выходить без шубы из дома. С этого момента Суворов всегда брал шубу с собой, правда носить он её так и не стал, предпочитая просто держать шубу при себе.

3.

Мочеиспускание в лифте — не чисто российская беда, как кому-то может показаться. Эта практика распространена по всему миру.Но только в Сингапуре придумали оборудовать лифты детекторами мочи. Как только срабатывает сигнализация , двери автоматически блокируются, приезжают полицейские и выписывают увесистый штраф. Кроме того, за ввоз в Сингапур жвачки предусмотрен штраф в размере до ста тысяч сингапурских долларов (один доллар сейчас стоит около 42 рублей).Как ни странно, жевать жвачку на территории города не запрещено, но купить ее негде. Война жвачке была объявлена в 1992 году. В жарком климате, оказываясь на асфальте, она портит дорожное покрытие и обувь прохожих.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 38) https://otari.mirtesen.ru/blog/43318640894/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!