12 мифов о выживании в дикой природе, в которые опасно верить

Не вздумайте подражать Джону Рэмбо и Ларе Крофт, иначе это может стоить вам жизни.

Дмитрий Сажко Автор Лайфхакера

1. Чтобы найти источник воды, надо идти за птицами

Фото: Pauline Bernfeld / Unsplash

Это отчасти логично: птицам надо пить, они слетаются к источникам воды. Поэтому если вам тоже нужно пополнить запасы, то стоит ориентироваться по страдающим от жажды пернатым. По крайней мере, в мультфильмах это работает.

Правда, на практике вы в итоге забредёте куда-нибудь и заблудитесь.

Иногда птицы действительно направляются к воде, но чаще — нет. У них могут быть и другие цели. Так что полагаться на их помощь при навигации — всё равно что определять стороны света по мху, который, что бы там ни звучало в популярных заблуждениях, может расти где угодно.

2. Если в тело воткнулось что-то острое, надо это немедленно вынуть

Кадр из фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

Когда в героя голливудского фильма втыкается чья-то стрела, или он неудачно падает на острую ветку, или оказывается проткнут каким-либо иным острым предметом, первым делом персонаж старается выдернуть объект из раны. А затем отправляется дальше по своим делам, картинно прихрамывая и зажимая дырку в боку ладонью.

Вспомните Лару Крофт из экранизации Tomb Raider 2018 года: пропорола щепкой бок, скривилась, стиснула зубы, вырвала инородное тело, прокричалась и пошла.

Но в реальности, поступив так, как мисс Крофт, вы просто истечёте кровью.

Вот это женщина!

Предмет, нанёсший рану и застрявший в ней, останавливает кровотечение как пробка. Вытаскивать его самостоятельно крайне не рекомендуется. Лучше обмотать объект в ране материей по краям, чтобы он оставался неподвижным, и поспешить в больницу.

3. Чтобы выжить в зыбучих песках, надо замереть

Фото: Jeremy Zero / Unsplash

Если вы попали в зыбучий песок — перестаньте шевелиться, чтобы остановить погружение. А если начнёте барахтаться, то просто утонете.

Это не так. В зыбучем песке утонуть полностью невозможно — вы погрузитесь максимум до талии, о чём мы, кстати, уже писали. Это, конечно, тоже опасно, потому что застрявший человек станет лёгкой добычей для опасных зверей или погибнет от жажды.

Если вы хотите избежать этого, помните: статичная поза не спасёт. Вы всё равно будете погружаться.

Чтобы остановить это, надо увеличить площадь контакта с песком. Скиньте рюкзак и другие тяжести, лягте на спину, постепенно высвободите ноги. Затем можете перевернуться на живот и выбраться из опасной зоны ползком.

4. Для утоления жажды отлично подходит снег

Вообще, некоторый смысл в этом есть, потому что снег — это замёрзшая вода. Однако нормально утолить им жажду не получится. Во-первых, снег состоит из воды только на 5–10%, остальное — воздух.

Именно поэтому снежинки имеют низкую плотность и падают медленнее дождевых капель. Чтобы напиться, придётся съесть много снега. Но тут вас ждёт вторая проблема.

Снег — холодный. Если не верите, потрогайте. Правда, для этого придётся отправиться в горы или дождаться зимы. Поедая его, вы охлаждаете свой организм, можете простудиться и увеличиваете риск замёрзнуть.

Есть снег — значит тратить драгоценные калории, получая взамен не особо много воды.

Однако его при отсутствии другой жидкости можно растопить в посуде, вскипятить (это обязательно), остудить и тогда уже пить. Это дольше, чем просто есть его пригоршнями, но безопаснее.

И уж точно ни при каких обстоятельствах нельзя есть окрашенный снег. Особенно жёлтый. Кстати, об этом…

5. А ещё вместо питья сгодится собственная моча

Кадр из фильма «127 часов»

Альпинист Арон Ралстон однажды угодил в расщелину, застрял и провёл там 127 часов. Страдая от жажды, он пил собственную мочу. В итоге, чтобы выжить, он ампутировал себе руку, вырвался из ловушки и вернулся к людям. Об этом, кстати, даже фильм сняли.

Можно восхититься мужеством и стойкостью Ралстона, но не его знаниями о выживании в экстремальных ситуациях.

По составу моча смахивает на морскую воду: она полна натрия и хлоридов, её употребление приведёт к обезвоживанию организма. То есть к результату, прямо противоположному желаемому.

Выпивая мочу, вы увеличиваете нагрузку на свои почки, понижаете кровяное давление и рискуете занести в организм инфекцию. Наконец, тошнота не помогает выживанию, а если вас вырвет, то вы потеряете ещё больше жидкости.

6. Достаточно идти вперёд, чтобы куда-то дойти

Некоторые считают: для того, чтобы добраться до пункта назначения, достаточно знать только направление ходьбы. Ориентиры, маршрут, тропы, дороги? Кому всё это надо.

Можно просто спросить, в какую сторону идти, и через несколько часов упорного шевеления ногами вы будете в лагере. Но так путешествия работают только в кино и компьютерных играх, где можно просто придавить кнопку «Вперёд» и сесть попивать чай.

В реальности же необходимо как минимум раз в час проверять и уточнять направление своего движения, сверяясь по карте, компасу, звёздам, Солнцу или ещё каким-либо доступным образом.

Из-за того, что у людей имеется доминирующая нога, они склонны при отсутствии ориентиров незаметно смещать вектор движения — градус за градусом. В итоге можно серьёзно отклониться от курса. Причём необязательно плутать в лесу: сбиться с пути можно и в чистом поле, где вся местность просматривается на километры вокруг.

По словам психолога Роберта Клацки из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, путешественники чаще всего начинают петлять и ходить кругами в пасмурную погоду. Когда не видно солнца и отбрасываемых им теней, наш мозг теряется и мы незаметно сворачиваем с пути.

7. На необитаемом острове можно выжить за счёт кокосовой воды

Фото: Irene Kredenets / Unsplash

Кокосы — традиционный источник питья на пустынных островах, которые показывают и в кино, и в мультфильмах. И у вас могло сложиться впечатление, что даже если на острове нет пресной воды, там можно комфортно существовать благодаря этим плодам.

Открыть их, конечно, задачка ещё та. Но это вполне возможно.

Вот только кокосовая вода обладает мочегонным действием. Употребление её в чересчур больших количествах также вызывает диарею. А это в свою очередь ведёт к обезвоживанию.

Кроме того, если пить много кокосовой воды, есть некоторый риск заработать переизбыток калия в крови и острую почечную недостаточность. Хотя пока ещё проведено недостаточно исследований.



В общем, в небольших дозах содержимое кокосов вкусное и полезное, но заменить им питьевую воду нельзя.

8. Раны следует промывать мочой или прижигать

Моча с самых давних времён применялась человечеством невероятно оригинальными, но от этого не менее отвратительными способами. Римляне в древности стирали в ней одежду и полоскали ею полость рта.

Средневековые учёные по моче (и гороскопу) определяли будущее испытуемого. А тяга к промыванию ран этой жидкостью появилась, по всей видимости, ещё в античности. Плиний Старший рекомендовал урину для лечения «язв, ожогов, трещин в заднем проходе, ссадин и укусов скорпионов».

Мысль о том, что при отсутствии чистой воды повреждённые места следует обрабатывать мочой, широко распространена и по сей день — потому что она якобы стерильна. Вот только у этого метода народной медицины нет подтверждений.

Напротив, не рекомендуется.

2. Чистить раны мочой, ведь она содержит вредные бактерии, которые могут вызвать заражение, и соли натрия, мешающие заживлению.

Мочиться на укусы пчёл, ос и пауков, а также на ожоги медуз тоже не стоит.

Кроме того, нельзя прижигать раны раскалённым железом или тем более взрывом пороха (ага, как в «Рэмбо-3»). Задумка в том, что вы якобы уничтожаете болезнетворные бактерии в ране высокой температурой.

Но на практике прижигание увеличивает риск сепсиса, создавая благоприятные условия для развития заразы. Ведь выжечь заражённые ткани, не повредив здоровые, невозможно.

Ещё в XVI веке французский хирург Амбруаз Паре заметил, что раненые солдаты, избегнувшие «лечения» раскалённым металлом или кипящим маслом, выживают чаще, чем те, о которых добрые доктора позаботились как полагается.

9. А ещё прикладывать к ним подорожник

Фото: Jesse Taylor / Wikimedia Commons

На самом деле подорожник действительно полезная штука. Исследования подтверждают

, что он содержит вещества, уменьшающие боль и увеличивающие скорость восстановления ран. Другое дело, что в лабораторных условиях применялся очищенный и стерильный экстракт подорожника, да ещё и в сочетании с алоэ вера.

А если вы прилепите на разбитую коленку сорванный на обочине дороги листик, смоченный собственной слюной, то, скорее, занесёте в рану вредные вещества и микробы с его поверхности, а не лечебные компоненты. Подорожник нужно тщательно промыть, затем порезать или раздавить, чтобы он дал сок. И только потом прикрепить к ранке и зафиксировать.

Естественно, делать это надо только тогда, когда под рукой нет более эффективных средств для обработки повреждений.

10. Воду нужно кипятить как минимум 10 минут

Некоторые туристы считают, что для очистки воды из ручья или реки от потенциальных микробов нужно кипятить её 10, 15, а то и 20 минут. Но это не так.

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует кипятить воду 1 минуту, если вы находитесь на равнине. И 3 минуты — если вы в горах на высоте больше километра. Это обусловлено тем, что точка кипения воды меняется в зависимости от атмосферного давления.

Нагревать жидкость дольше — значит впустую расходовать топливо. А это может привести к печальным последствиям, если дров у вас не хватает.

Есть ещё один миф: если вода в источнике течёт быстро, то её можно пить абсолютно спокойно без какой-либо обработки. Это не так: ведь вы не знаете, что может валяться в реке выше по течению. Поэтому кипятить надо воду даже из самых чистых альпийских ручьёв.

11. Спички — лучший способ разжигать костры

Фото: Glen Carrie / Unsplash

Вообще, спички в походе вещь полезная, но у них есть куча минусов. Во-первых, они легко сыреют и в итоге становятся абсолютно бесполезными. Во-вторых, во время дождя или при сильном ветре что-то поджечь ими становится довольно-таки трудно. А всякие охотничьи спички имеют более высокую цену и ограничения по сроку годности.

Поэтому обзаведитесь лучше запасом зажигалок.

Они и загораются легче, и влаги особо не боятся, и при этом очень дёшевы. Конечно, ничего не мешает иметь при себе ещё и спички, но зажигалка проще в обращении. Правда, есть минус: при очень низких температурах она может не сработать. Впрочем, бензиновые зажигалки лишены этого недостатка.

Что касается огнива, то это чрезвычайно эффективная вещь в умелых руках. И столь же бесполезная, если вы не умеете с ним обращаться. Зажечь костёр с его помощью, особенно в сырую погоду, весьма нелегко.

12. Мясо и рыбу можно есть сырыми, если вы голодны

Фото: James Sutton / Unsplash

В приключенческих фильмах и передачах мы постоянно видим, как выживальщики добывают дичь или рыбу самодельным копьём или силком. А затем разделывают её и употребляют без какой-либо кулинарной обработки.

Понятно, что если у вас нет другой еды, то об изысках придётся забыть. Но есть сырое мясо, даже если вы очень голодны, — значит рисковать заработать серьёзные проблемы со здоровьем: в нём могут содержаться различные болезнетворные бактерии и паразиты.

Например, трихинеллы — крошечные черви, которые часто обитают внутри диких животных, чаще всего в свиньях.

Они поражают мускулатуру и внутренние органы животного. И вполне могут вас убить.

Любую дичь или рыбу, которую вы добыли, нужно обжаривать длительное время, доводя их внутреннюю температуру как минимум до 70 °C. Кроме того, нельзя есть мясо, на котором есть опухоли, абсцессы или подозрительные наросты.

И никогда не пробуйте падаль: отравиться продуктами гниения иногда умудряются даже инуиты, а они копальхем с детства жуют.

Источник : https://lifehacker.ru/mify-o-vyzhivanii/

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