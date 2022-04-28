«Иди и воюй!»- как сын Иосифа Сталина оказался на фронте, а позже попал в плен?

Чтобы не вводить в заблуждение своих читателей сразу скажу, что история с сыном Сталина в плену имеет две версии. Первая версия, что сын вождя действительно попал в немецкий плен, где и погиб позже. Вторая версия заключается в том, что никакого плена не была, а вся эта драма лишь "спектакль" разыгранный немецкими пропагандистами, чтобы сломить дух Красной Армии. Яков Джугашвили погиб тогда же, в июле 41-го. А его фото (или снимки пленного красноармейца, внешне похожего на сына вождя) были использованы немецкими агитаторами. Обе теории имеют свои доводы, но истина неизвестна до сих пор. Лично я склоняюсь к тому, что сын Иосифа Сталина действительно попал в немецкий плен, но это моё субъективное мнение, основанное на тех материалах, что я читал.

Основная версия истории плена старшего сына вождя такова. 16 июля 1941 года старший лейтенант РККА, командир артиллерийской батареи Яков Джугашвили, при попытке выхода из окружения сдался в плен гитлеровцам на территории нынешней Витебской области. После двух лет скитаний по концлагерям, 14 апреля 1943 года, он погибнет в Заксенхаузене, при попытке спастись.

Всё время заключения Яков проявлял мужество и несгибаемый характер, отвергая любые попытки склонить его к сотрудничеству с врагами. Пришлось немцам сочинять фальшивки, что сын советского вождя якобы сдался в плен добровольно и согласился служить на благо Третьего Рейха.

Все приписываемые ему гитлеровцами «обращения» к красноармейцам с призывами сдаваться в плен – продукт геббельсовской пропаганды.

Яков Джугашвили после пленения. Фото в свободном доступе.

Повоевать почти не довелось

23 июня 1941 г. Яков Джугашвили отправился на фронт. Отец при расставании был краток до крайности: «Иди и воюй». С фронта Яков не успел прислать ни одной весточки, если не считать почтовой карточки, датированной 26 июня 1941 года. Он отправил её жене по пути на фронт: кратко сообщил, что всё в порядке, и пообещал при первом удобном случае написать полноценное письмо.

11 июля 1941 года немцы захватили Витебск. В результате их стремительного наступления сразу три советских армии оказались в окружении. В их составе был и 14-й гаубично-артиллерийский полк 14-й танковой дивизии. Командиром батареи в нём считанные дни успел прослужить старший лейтенант Джугашвили.

А что говорят архивные документы?

О том, что под их началом служит сын самого Сталина, командование не забыло. Командир дивизии полковник Васильев при первых же признаках окружения приказал начальнику особого отдела взять Якова в свою машину. Но Джугашвили отказался бросить батарею и спасаться вместе с особистами.

Яков Джугашвили. Немецкое фото. Фото в свободном доступе.

Узнав об этом, комдив Васильев отдал ещё один приказ: немедленно вывезти старшего лейтенанта Джугашвили на станцию Лиозново. Начальник артиллерии отчитался о выполнении этого приказа. Однако, когда в ночь с 16 на 17 июля остатки дивизии вышли из окружения, Якова среди спасшихся не оказалось.

20 июля из Ставки пришла шифровка: Георгий Жуков приказывал немедленно выяснить и доложить в штаб фронта, где находится старший лейтенант Джугашвили. Ответ на это распоряжение решились выслать лишь 24 июля. Поиски не принесли результатов.

Если не считать найденного у озера Каспля мотоциклистами красноармейца Лапуридзе, который рассказал, что вместе с Джугашвили выходил из окружения. Да недавно потерял его из виду.

2 августа 1941 года брат Якова – Василий Сталин – получил письмо от полковника Ивана Сапегина. Там значилось следующее:

«Я – полковник, который был у вас на даче с Яковом Иосифовичем в день нашего отъезда на фронт. Полк попал в окружение. Командир дивизии бросил их и уехал с боя на танке. Проезжая мимо Якова Иосифовича, он даже не поинтересовался его судьбой, а сам в танке прорвался из окружения вместе с начальником артиллерии дивизии».

Эта информации была бесполезной. Несмотря на все старания, особисты Западного фронта так и не нашли ни одного свидетеля, способного пролить свет на тайну исчезновения Якова.

Немецкая листовка с фото Якова. Фото в свободном доступе.

Козырь для вражеской пропаганды

А 13 августа 1941 г. на головы красноармейцев посыпались с немецких самолётов листовки с фотографиями сына Сталина в окружении гитлеровцев, а также с текстом:

«Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии. Он 16 июля сдался в плен под Витебском, вместе с тысячами других командиров и бойцов. Следуйте примеру сына Сталина, переходите и вы!»

О том, что Яков в плену, немедленно доложили вождю. Для Сталина это стало сильным ударом. Ко всем бедам добавилась ещё и эта – личная.

А немцы продолжили свои пропагандистские атаки. Появилась и другие листовки с фотографиями Якова и провокационными подписями. В том числе и якобы от его имени. Правда, иногда на этих снимках свет падал с одной стороны, а тень – с другой. Одежда Джугашвили застёгнута на левую сторону, по-женски. И т.п. несоответствия.

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