Предположения ученых о том, как могут выглядеть внеземные формы жизни

Все зависит от условий, которые сложились на той или иной потенциально обитаемой планете. На планетах, покрытых огромными океанами, это могут водные существа, напоминающие обитателей наших морских глубин.

В мире с сильной гравитацией и плотной атмосферой могут жить крупные, сильные и, по-видимому, агрессивные (из-за жестких условий жизни) существа. В ледяных мирах могут обитать, вероятно, только бактерии. Чтобы выжить, они могут объединяться в гигантские сети.

Углеродный шовинизм

Этот термин − следствие предположения, что инопланетная жизнь в случае ее существования должна быть похожа на земную. В частности, молекулы, ответственные за жизненные химические процессы, должны быть построены, прежде всего, из углерода. Понятно, что такая форма жизни нам наиболее близка, поэтому землянам чрезвычайно трудно вообразить иную биохимию. Вот и не будем изменять традициям.

«Углеродный шовинизм» ограничивает наши фантазии по поводу иных форм жизни, но, конечно, не означает, что жизни, подобной земной, не существует больше нигде.

Аурелия и Голубая Луна

Это совместный проект телекомпании Blue Wave Productions Ltd. и группы американских и британских ученых, работавших по заказу National Geographic Channel.

Аурелия и Голубая Луна − гипотетические примеры планеты и луны, на которых могла бы возникнуть внеземная жизнь.

Ученые предполагают, что планету, подобную Аурелии, мы сможем обнаружить в течение 10 лет. Высока вероятность, что она будет вращаться вокруг красного карлика. Ведь именно эти звезды наиболее распространены (80% всех звезд) на сравнительно небольших (в пределах 50 световых лет) расстояниях от Земли (чтобы обнаружить планеты на более далеких расстояниях понадобятся слишком мощные телескопы, сконструировать которые пока не представляется возможным).

Красные карлики − холодные звезды, они производят менее десятой части света нашего Солнца.

Итак, перед нами − красный карлик. Рядом с ним вращается планета, похожая на Землю − Аурелия. Чтобы на ее поверхности могла образоваться жидкая вода − непременный атрибут углеродной формы жизни − она должна обращаться достаточно близко от своей звезды. Впрочем, гораздо ближе, чем наша планета. Ведь красный карлик, как мы знаем, гораздо холоднее Солнца. Поэтому, под воздействием силы гравитации такая планета не будет вращаться вокруг своей оси и всегда будет повернута одной стороной к своей звезде. Здесь не будет смены дня и ночи и времен года.

Раньше считалось, что планеты, вращающиеся возле красных карликов, не могут быть обитаемыми, так как с одной стороны этой планеты атмосфера должна замерзнуть, а с другой − испариться.

Но использовав земную модель погоды, ученые из Met Office (Национальная Служба Погоды Великобритании) доказали, что на планете, которая не обращается вокруг своей оси и находится возле красного карлика, жидкая вода вполне может существовать.

На темной стороне Аурелии совсем не будет света, и температура не поднимется выше ноля. Малопривлекательные условия для жизни. На светлой же стороне метеорологические модели прогнозируют постоянный гигантский циклон. По суше проносятся ураганы и не прекращающиеся проливные дожди. Однако между темной и штормовой зоной, вероятно, будет проходить пояс теплого и стабильного климата. Вот здесь, по мнению ученых, жизнь более чем возможна.

Реки, формирующиеся в штормовой зоне, вытекают сюда, поэтому здесь будет огромное количество водоемов. Кто может здесь обитать?

Если учесть, что предполагаемый возраст гипотетической Аурелии − 5 млрд лет, то на ней могут быть следующие формы жизни. Главная из них – Веера Жало. Эти причудливые существа напоминают растения, но это − животные, научившиеся ловить дневной свет. Они борются за место под солнцем − красным карликом. Их планета недвижима, поэтому двигаются сами веера, занимая лучшую позицию. Веера Жало достигают 10 м в высоту. Их крылья тянутся к солнцу, чтобы получить энергию для производства сахара. Их несложно сконструированные сердца перегоняют питательные вещества по телу. Не верите? Вспомните о подобных существах на Земле − кораллах, медузах, некоторых видах моллюсков. Они тоже живут за чужой счет, их пленники осуществляют фотосинтез и производят необходимое питание. Это симбиоз.

По мнению ведущих мировых биологов и биомехаников, жизнь на Аурелии будет зависеть от Вееров Жало. Но есть и другие формы жизни. Например, свинорыл − крупнейший хищник планеты. Рост свинорыла − 4,5 м, вес − как у буйвола. Свинорыл отвечает всем правилам строения тела животного.

Ученые, участвовавшие в проекте, предположили, что «аурелианские» существа, наверняка, подчиняются законам биологии, схожими с земными. Так, для аурелианца логично обладать пятью чувствами и их органами: глазами, ушами, носом, сенсорами вкуса и кожей. Все эти органы должны располагаться впереди тела, поскольку именно окружающая среда воспринимается животным именно спереди. А еще для таких существ естественно обладать мозгом и вычислительным центром, находящимися, по возможности, ближе к сенсорам. Длинная шея позволит телу оставаться неподвижным, в то время как часть тела будет двигаться, выслеживая жертву. Кишки занимают много места, но они должны располагаться в стабильном месте − например, у ног. Ноги должны быть длинными, чтобы быстрее настигать добычу.

Живые существа выбирали на Земле одни и те же способы адаптации. Способов плавания или передвижения, например, не так много, и живые существа миллионами лет выбирают одни и те же из них. По мнению ученых, наверняка подобным же образом дело обстоит и на других планетах. На Аурелии жизнью управляет вся та же эволюция.

Второй гипотетический объект исследования ведущих мировых специалистов − Голубая Луна. Это вымышленный спутник планеты типа Юпитера, практически полностью покрытый водой и имеющий очень плотную атмосферу. Такие условия позволяют ученым предположить наличие на спутнике летающих существ размером с кита.

Голубая Луна по размеру должна быть сравнима с Землей, но согласно модели, на ее поверхности атмосферное давление втрое превышает земное. Характерная особенность Луны − отсутствие полярных ледяных шапок. Плотная атмосфера и покрывающий поверхность океан уменьшают колебания температуры.

Избыток кислорода в атмосфере теоретически должен привести к увеличению силы мышц небесных китов, размах крыльев которых достигает 10 м. В этом «воздухе» плавают и миллиарды водорослей и мхов. Ими и питаются небесные киты.

Неуглеродная форма жизни

Большая часть форм жизни на нашей планете состоит из углерода, кислорода, фосфора и серы. Но в 2010 году ученые обнаружили организмы, которым кислород не нужен.

Наиболее вероятным претендентом на роль структурообразующего атома в альтернативной биохимии считается кремний. Их свойства с углеродом во многом похожи. Но атомы кремния имеют бо́льшую массу и радиус, они сложнее образуют двойную или тройную ковалентную связь. Это может помешать образованию биополимеров (полимеров, входящих в состав живых организмов ).

И хотя основные гипотезы существования неуглеродных внеземных форм жизни основаны именно на кремнии − вероятно, такая жизнь будет иметь куда меньшее разнообразие, чем углеродная жизнь. Ведь соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода. Но если это так, то кремниевая форма жизни может настолько сильно отличаться от привычной нам, что мы едва ли имеем возможность фантазировать на тему того, как выглядят «кремниевые» инопланетяне.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2542369987942943029

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