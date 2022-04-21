Кто сегодня стремится столкнуть грузин с русскими

«Даже коронавирусом переболеть человеку нельзя!» — писали в соцсетях добровольные адвокаты Посольства США, когда я сказал, что посол США в Грузии оставила Грузию, опасаясь российского вторжения! Так и оказалась - Келли Дегнан «нашлась» в Вашингтоне, где проходит инструктаж - как вмешать Грузию в войну на Украине, чтобы открыть для России «второй фронт» в Грузии!

Посол США в Грузии Келли Дегнан

А вот когда украинские нацисты поднимут руки, то есть – очень скоро, Келли Дегнан вернётся в Тбилиси (если вообще вернётся в Грузию!) с новыми лже-обещаниями и старым оружием, чтобы столкнуть грузин с русскими. Как заявил на прошлой неделе аналитик “The Heritage Foundation”, друг Саакашвили Люк Коффи, «время вооружить Грузию до зубов и не ждать несколько недель, пока Россия решит туда вторгнуться, как на Украину!», - пишет на своей Фейсбук-странице Арно Хидирбегишвили.

В этом отношении вызывает жалость заявление президента за США Дфжо Байдена о войне России с Украиной в Варшаве от 26.03.2022 .Что поделаешь , остается только пожалеть американский народ, имеющий такого старого больного деменцией лидера ,пожалуй, худшего из всех президентов США.

Однако еще больше жалости заслуживает бывшая французская чиновница Саломе Зурабишвили, по иронии судьбы ставшей президентом Грузии. По неадекватности сегодня эта странная женщина оставила далеко позади президента Байдена, у которого прорывается здравый смысл только когда он один на один общается с Путиным. А Зурабишвили окончательно вступила на путь предательства, противопоставив себя грузинского государству и грузинскому народу, надеясь обеспечить будущее своим детям.

Вот чем порадовала грузинский народ в прошлую субботу самый позорный президент Грузии, при виде которой грузины не знают - куда спрятать голову со стыда:

«Президент США бывал в Грузии и, думаю, пришло время это повторить, мы ждем его!», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и США, в рамках которого в Тбилисском государственном театре оперы и балета состоялся Вечер Солидарности с Украиной.

ГРУЗИНФОРМ: Наверное, такое единство Грузии, США, Украины и имел в виду Григорий Карасин, который на прошлой неделе заявил о «безоблачном будущем, ждущем Россию и Грузию», что в Грузии превратно поняли, как совместное безоблачное будущее России и Грузии.

По словам Саломе Зурабишвили, США уже 30 лет всячески поддерживают Грузию. По её словам, американская политика в отношении в Грузии бесценна, а Грузия со своей стороны была надежным другом, партнером Америки, которая, не щадя себя, стояла там, где было нужно, будь то Афганистан или Ирак.

ГРУЗИНФОРМ: Назвать адекватным человека, который напоминает всей Грузии, что молодые грузинские парни - самые лучшие военные! - двадцать лет погибали в Ираке и Афганистане за интересы американских наркодилеров, откуда США еле унесли ноги, конечно, нельзя. Если только… Зурабишвили не занялась сатирой, как комик Зеленский, и не делает это специально по просьбе обожаемого ею Лаврова! И напрасно - в Грузии уже и без того ненавидят США…

«Мы благодарим Соединенные Штаты за их политику на протяжении всех этих лет. Мы просим Америку о том, что когда наступит завтрашний день, послевоенный день войны, когда начнется восстановление, то и тогда потребуется её очень большое участие. Новый план Маршалла для Украины, новые подходы для нового мира», - заявила Зурабишвили.

ГРУЗИНФОРМ: Ладно, в Грузии давно привыкли, что посол США Келли Дегнан сознательно подчёркивает своё внешнее сходство с Люцифером, но почему потомок грузинских меньшевиков эмигрантка Зурабишвили сознательно вызывает к себя злость и насмешки, остаётся загадкой! Откуда уверенность, что восстанавливать Украину будут США, а не Россия?! И разве она не знает, что в Грузии её ненавидят, поэтому на выборах за неё и проголосовало меньше 1 процента? Остальное - за «Грузинскую мечту», Бидзину Иванишвили и за его деньги.

«Грузия будет просит о том, что слишком запоздали встречи высокого уровня, настало время и грузинский народ ждет, чтобы сюда приехали гости высокого ранга, тот же президент. Мы ждем его. Президент Соединенных Штатов бывал здесь, мы приняли его так, как не принимали лидера никакой другой страны, и я думаю, что пришло время это повторить. Хочу еще раз пожелать Америке и Грузии, чтобы наши отношения продолжались долгие годы и были еще более тесными. Я хочу пожелать Украине победить в этой битве, потому что её победа будет победой для всех», - заявила президент Грузии со сцены Оперного театра.

ГРУЗИНФОРМ: Если до этого у кого-нибудь и оставались сомнения, то после этих слов они исчезли насовсем: мол, этот Гарибашвили и «Грузинская мечта», которые назначили меня президентом Грузии, настоящие провинциалы и никого сюда не приглашают, а когда я и Миша были во главе Грузии, мы встречали Байдена! Требую repete! Грузия, вместе с США и Украиной, победит Россию, которая главный торговый партнёр Грузии, на первом месте по денежным переводам и туристам в Грузию, и владеет всеми стратегическими объектами грузинской экономики, а частности - энергетическими...

Ну, разве Грузию не ждёт безоблачное будущее, которое пророчит ей Карасин?!

Источник : http://ru.gruzinform.ge/news/52990/

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