Как в США борются с кризисом и снижением уровня жизни населения?

Бедность, нехватка денег на выросшие в цене товары и услуги – закономерное последствие любого экономического кризиса. В США активно используют два способа борьбы с обнищанием населения.

Первый способ — простой и быстрый

Методики раздачи вертолетных денег были опробованы во время кризиса нового типа. Сейчас в некоторых штатах возвращаются к этому методу, чтобы компенсировать гражданам рост цен на бензин, продукты, мебель и т.д.

Например, прямо сейчас в штате Мэн готовятся раздать людям по 850 долларов. Это личная инициатива губернатора штата Джанет Миллс. Проводить выплату будут напрямую, через бюджет. Мэн не входит в число традиционно богатых штатов, население там ощущает инфляцию жестче, чем в Нью-Йорке или Калифорнии.

Выплата «поможет жителям штата Мэн справиться с этими возросшими расходами, положив деньги обратно в свои карманы», — сказал Миллс.

Второй способ требует системного подхода

Профилактика безработицы и стимулирование занятости через работу с бизнесом, привлечение инвестиций, поддержку предпринимательских инициатив. Для отслеживания успехов на этом поприще используется не сам уровень безработицы в стране, а количество заявок на пособие за неделю.

В истории США больше всего американцев обратилось за пособием в апреле 2020 года (кризис нового типа) — 6,6 млн человек (здесь и далее — цифры BLS).

Полгода ушло, чтобы снизить число заявок до 1 млн, и это было победой… Впрочем, замечательное восстановление на рынке труда совпало с резко возросшей инфляцией и оставило многих американцев недовольными тем, как администрация Байдена управляет экономикой.

Сейчас ситуация принципиально иная. За февраль на рынке труда США появилось 678 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы упал до 3,8%. В январе американцы почти поставили рекорд — 11,3 млн новых вакансий за месяц.

За последнюю неделю количество заявок на пособие сократилось до 187 тысяч — это самый низкий показатель за последние 52 года (с сентября 1969).

Впечатляет, правда?

Несмотря на видимые в статистике успехи, американцы недовольны. По данным Gallup, 58% жителей США, опрошенных в рамках последнего национального опроса Гриннелл-колледжа, считают, что через год экономика ухудшится, и только 37% одобряют действия Джо Байдена в экономике.

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