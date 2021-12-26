Вяземская катастрофа: как в одной битве Красная Армия потеряла миллион солдат

Вяземским котлом называют катастрофическое завершение оборонительно операции Западного и Резервного фронтов в октябре 1941 года. Немецкая группа «Центр» в районе западнее Вязьмы прорвала оборону советских войск и окружила войска в составе 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийского полка. Красная Армия потеряла 380 тысяч человек убитыми и ранеными, в плен попали свыше 600 тысяч человек. Дорога на Москву была открыта. Чтобы спасти положение, советское командование бросило против танковых дивизий рейха едва обученных ополченцев и курсантов.



Перед сражением

В начале осени немецкое командование сосредоточило на западном направлении основные усилия, рассчитывая разгромить наиболее сильную группировку советских войск и взять Москву. Операция получила название «Тайфун». Противник сумел ввести в заблуждение советское командование относительно направления главных ударов. На духовщинском и рославлевском направлениях было создано численное превосходство в людях, танках, орудиях и минометах.

Командование советским Западным фронтом ожидало главного удара вдоль дороги Смоленск - Вязьма на стыке 16-й и 19-й армий, но удары противника были нанесены севернее и южнее. Силы обеих сторон в составе Западного фронта Красной Армии, которым командовал И. С. Конев, имелось 6 армий, 32 стрелковых, 2 мотострелковые, 3 кавалерийские дивизии, 5 танковых и одна механизированная бригада, а также 4 укрепрайона.

Войска Западного фронта занимали оборону восточнее Андреанополя и западнее Ельни протяженностью 340 километров. Резервный фронт, которым командовал С. М. Буденный, располагал также шестью армиями. Также сюда входили: 12 дивизий народного ополчения, 4 танковые дивизии, 2 кавалерийские дивизии, один укрепрайон. Фронт занимал оборону в тылу Западного фронта на рубеже Селижарово – Оленино – Дорогобуж в полосе 220 километров. Оборона обоих советских фронтов носила очаговый, прерывистый характер, была слабо подготовлена в инженерном отношении и неглубока.



Ход операции

2 октября силы группы армий «Центр» перешли в наступление на направлениях Духовщина - Вязьма и Рославль - Вязьма. В первый же день немцы прорвали оборону Красной Армии на обоих этих направлениях и вклинились на глубину до 30 километров. К вечеру немецкие танковые дивизии нанесли удар по второй линии обороны Резервного фронта. Были нанесены воздушные удары по штабу Западного фронта, что привело к утрате управления войсками. 3 октября немцы продвинулись в полосе обороны Западного фронта на 50 километров, Резервного – на 80 километров.

Командование Западного фронта пыталось ликвидировать прорыв, нанеся контрудар силами созданной оперативной группы, однако он был отражен и результатов не достиг. 4 октября на рославлевском направлении немецкие танковые армии разбили соединения Резервного фронта и вышли на рубеж Ельня - Спас-Деменск - Мосальск. К вечеру противник глубоко охватил группировку Западного и Резервного фронтов с севера и с юга.

5 октября Ставка утвердила решение командующего войсками Западного фронта об отводе войск на Ржевско-Вяземский рубеж. 6 октября приказ об отходе был отдан. Однако отвести войска в обстановке непрерывных боев и хаоса утраты управления полностью не удалось. 7 октября завершилось окружение частей Западного и Резервного фронтов.

В котел попали 19 стрелковых дивизий, 4 танковые бригады 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий. Окруженные войска вели ожесточенные бои до 13 октября. Часть из них 12 октября смогла вырваться из окружения и с боями вышла на Можайскую линию обороны. Героическое сопротивление наших войск сковало значительные силы противника, не дав ему продвинуться к Москве. Таким образом потери наших армий нельзя считать совершенно бессмысленными, однако Вяземский котел стал для Красной Армии одной из самых серьезных катастроф в период Великой Отечественной войны.



Источник : https://russian7.ru/post/vyazemskaya-katastrofa-kak-v-odnoy-...

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