20 малоизвестных фактов о Луне, которые будет интересно знать каждому

Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в своей жизни заглядывался на Луну.

А отдельные факты о ней знают даже школьники.

Мы собрали для наших читателей не такие известные, но не менее интересные факты о спутнике нашей планеты.

1. Луна появилась в результате столкновения

Луна образовалась из обломков Земли.

Луна появилась в результате столкновения. Ученые считают, что Луна образовалась из обломков Земли и космического объекта размером с Марс после их столкновения.

2. 206 тысяч 264 Луны

Светло как днем.

Для того чтобы ночью было светло как днем понадобились бы около трехсот тысяч Лун, причем 206 тысяч 264 Луны должны были бы находиться в фазе полнолуния.

3. Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны

Земля замедляет вращение Луны вокруг своей оси.

Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. Гравитационное поле Земли замедляет вращение Луны вокруг своей оси. Поэтому вращение Луны вокруг своей оси происходит за то же время, что и ее вращение вокруг Земли.

4. Обратная сторона Луны

Другая сторона Луны.

Обратная сторона Луны более гористая, по сравнению с той, которая видна с Земли. Это объясняется силой притяжения Земли, которая привела к тому, что на стороне, повернутой к нашей планете, более тонкая кора.

5. Семена лунных деревьев

400 деревьев, растущих на Земле, были привезены с Луны.

Более 400 деревьев, растущих на Земле, были привезены с Луны. Семена этих деревьев были взяты экипажем "Аполлона 14" в 1971 году, побывали на орбите Луны и вернулись на Землю.

6. Астероид Круитни

Полный оборот вокруг планеты - 770 лет.

У Земли могут быть и другие естественные спутники. Астероид Круитни движется в орбитальном резонансе с Землей и совершает полный оборот вокруг планеты за 770 лет.

7. Кратеры на поверхности Луны

Кратеры, оставленные метеоритами.

Кратеры на поверхности Луны были оставлены метеоритами 4,1 - 3,8 млрд лет назад. Их видно до сих пор только потому, что в геологическом плане Луна не так активна, как Земля.

8. На Луне есть вода

В затененных кратерах есть замороженная вода.

На Луне есть вода. На спутнике Земли нет атмосферы, но есть замороженная вода в затененных кратерах и под поверхностью почвы.

9. Луна не идеальный шар

Луна имеет яйцеобразную форму.

Луна на самом деле не представляет собой идеальный шар. Она, скорее, яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс находится не в центре космического тела, а примерно в двух километрах в сторону от центра.

10. Кратер имени ...

Кратеры названы в честь ученых, художников, исследователей, космонавтов.

Кратеры Луны сначала их называли именами известных ученых, художников и исследователей, а позже именами американских и российских космонавтов.

11. Лунотрясения

Лунотрясения вызваны гравитационным воздействием Земли.

На спутнике Земли есть земле... лунотрясения. Они вызваны гравитационным воздействием Земли. Их эпицентр находится в нескольких километрах ниже поверхности Луны.

12. Экзосфера

Гелий, неон и аргон.

Луна имеет атмосферу, которая называется экзосфера. Она состоит из гелия, неона и аргона.

13. Танцующая пыль

Поднимается пыль благодаря электромагнитным силам.

На Луне существует танцующая пыль. Она парит над поверхностью Луны (более интенсивно на восходе или закате). Частицы пыли поднимаются вверх благодаря электромагнитным силам.

14. Спутник Земли больше похож на планету

Плутон и Харон.

Спутник Земли больше похож на планету. Земля и Луна представляют собой систему двойной планеты, аналогично системе Плутон + Харон.

15. Луна вызывает приливы и отливы на Земле

Луны влияет на океаны нашей планеты.

Луна вызывает приливы и отливы на Земле. Гравитационное воздействие Луны влияет на океаны нашей планеты. Самые высокие приливы возникают при полной или новой луне.

16. Луна отдаляется от Земли

Земля теряет Луну.

Луна все больше отдаляется от Земли. Изначально спутник Земли находился в 22 000 километрах от ее поверхности, а сейчас — почти в 400 000 километров.

17. На Луне большие суточные колебания температуры

На лунном экваторе температура колеблется от -173 ночью до плюс +127 градусов Цельсия днем.

На Луне очень большие колебания температуры. В районе лунного экватора температура колеблется от минус 173 ночью до плюс 127 градусов Цельсия днем.

18. Лунный день

29,5 земных суток.

Один лунный день равен 29,5 дням на Земле. На Луне нужно 29,5 земных суток, чтобы Солнце пересекло весь небосклон.

19. "Ares I" и "Ares V"

Новые ракеты НАСА.

Люди не высаживались на Луне в течение 41 года. Тем не менее, НАСА работает над новыми ракетами "Ares I" и "Ares V", которые будут в состоянии доставить полезный груз на Луну и вернуться назад.

20. Прогресс

Астронавт на Луне.

Сегодня смартфоны гораздо более мощные, чем компьютеры, используемые для посадки "Аполлона" на Луну.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как найти Бога: молитвы, покаяние, чистота помыслов, искренность в вере и гармония души https://otari.mirtesen.ru/blog/43202577761

Секреты и ловушки ревности https://otari.mirtesen.ru/blog/43609915624/

Что скрывает ваше отчество? https://otari.mirtesen.ru/blog/43225015054/