5 шагов, чтобы вернуться к полноценной жизни после отношений с абьюзером

Выход из токсичных отношений — всегда непростой процесс, требующий массы усилий на всех этапах. Рассказываем, как вернуть себя и прийти в норму после разрыва с абьюзером.

Абьюзивные отношения — те, в которых партнер нарушает личные границы другого, унижает его, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таких отношениях жертва и агрессор не меняются местами — один партнер все время выступает агрессором, а жертва по некоторым причинам не может выйти из этого союза.

При этом такого рода отношения могут складываться не только в паре — подобная модель может наблюдаться внутри семьи, например, между родителями и детьми, но неизменным остается одно — травмирующий опыт, который преследует жертву и после разрыва с абьюзером.

Какие методы использует абьюзер?

Обвинения (абьюзер пытается сделать виновным своего партнера во всех трудностях и неудачах);

«Эмоциональные качели», которые закрепляют связь между агрессором и жертвой;

Тотальный контроль — абьюзер контролирует каждый шаг своей жертвы;

Необъективная критика;

Ограничения (финансовые, физические, эмоциональные);

Газлайтинг — убеждение в неадекватности;

Ярко выраженая контролирующая или нездоровая ревность;

Физическое насилие или крайне агрессивное поведение.

Безусловно, выход из подобных отношений является крайне непростым процессом, но не менее ресурсозатратной процедурой станет и восстановление после разрыва с абьюзером. Рассказываем о пяти главных шагах, которые помогут прийти в норму, вернуть свою жизнь и не повторить прошлых ошибок.

Осознать и принять ситуацию

Как правило, выйти из таких отношений помогает чувство самосохранения и сила воли, а также поддержка окружающих — человек понимает, что здоровые отношения не должны строиться подобным образом, а факт того, что в текущем союзе ему угрожает реальная физическая и психологическая опасность, заставляют принять данность и начать действовать.

Однако после разрыва с абьюзером многие могут испытывать чувство вины, сожаления, даже жалости к агрессору, а также ощущать нехватку тех эмоций, которые были в паре в благоприятные периоды, что может стать причиной возвращения в токсичные отношения. Важно принять тот факт, что такого человека нельзя «исцелить» — не стоит забывать о реальных проблемах, разрушивших ваши отношения.

Отпустить прошлое

Этот пункт неразрывно связан с предыдущим. Выходя из разрушительных для здоровья и психики отношений, человек часто испытывает «ломку» и депрессию, в результате чего у него случаются рецидивы — он тоскует по своим иллюзиям, эмоциональным встряскам, адреналину. Именно поэтому важно постараться отпустить прошлое, избавиться от эмоций (как позитивных, так и негативных), злости и обиды по отношению к абьюзеру и настроиться на новую главу жизни.

При этом речь не идет о том, чтобы забыть обиды и восстановить контакт с агрессором — важно в принципе пересмотреть свои ценности, а также сосредоточиться на том, чтобы перестать делать абьюзера (и связанные с ним переживания) центром своей жизни.

Проработать травму

Это может быть и работа совместно с психологом, который поможет исследовать корень проблемы и избавить вас от нее, и самостоятельная работа над собой. Нужно понять, что начинать новые отношения сразу после разрыва — это не панацея, поскольку так вы можете вновь оказаться в водовороте тех же проблем, если не поймете глубинные причины произошедшего и не проработаете свои травмы, а потому сосредоточьтесь на себе и своих потребностях в данный момент времени.

Позаботиться о себе

Позвольте себе то, чего раньше вы себе не позволяли в силу ограничений и запретов, исходящих от абьюзера — занимайтесь развитием, улучшайте самооценку, освойте новое хобби, потратьте время (и деньги) только на себя, заведите домашнее животное, больше общайтесь с друзьями и родными. Такой подход, подразумевающий вложение ресурсов в самого себя, поможет не только отпустить прошлое, но и накопить силы и энергию для новой жизни.

Не бояться новых отношений

Когда вы проведете работу над ошибками, пройдете предыдущие шаги и будете готовы завести новые отношения, не стоит бояться их — конечно, это сделать не так просто. Вас могут одолевать сомнения и страхи, но здоровый союз, построенный на взаимном уважении и доверии, сможет не только поставить точку в болезненном вопросе, но и подарит вам новые эмоции и ощущения.

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А вы знали об этом?

Алексей Пешков страдал дромоманией (любил бродяжничать) и суицидоманией. С детских лет наблюдались у Алеши безрассудные поступки и внезапные гневные вспышки. Когда он заболел оспой, и ему сказали, чтобы он не смел чесаться, он сделал наоборот, и чуть не умер.В 20 лет у будущего писателя была уже серьезная попытка наложить на себя руки. Это подробно описано в газете «Волжский вестник» за 1887 год. После этого с Алексеем должен был побеседовать священник, чтобы объяснить суть жизни и смерти. Но Пешков к нему не пришел.В 1892-93 гг. у Горького началась странная болезнь: боязнь, галлюцинации, лихорадка. И в последние годы жизни писателя он был очень неуравновешенным, часто плакал, тратил деньги на ненужные вещи, все забывал. Умер писатель в 69 лет от простуды.

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