"Партизан товарищ Ш." Как сложилась судьба немецкого солдата, ставшего Героем Советского Союза?

В истории Великой Отечественной войны есть несколько примеров немецких солдат, которые добровольно перешли на сторону Советского Союза либо из-за идейных убеждений, либо из-за попадания в плен. Одним из самых известных добровольцев-перебежчиков является Альфред Лисков, предупредивший советских пограничников о скором вторжении гитлеровской армии в пределы СССР.

Однако есть ещё пример одного немецкого ефрейтора, который умудрился стать Героем Советского Союза. За какие заслуги он был удостоен столь высокого звания и как сложилась его фронтовая судьба? Обо всём по порядку!

Фото в общественном достоянии.

Фриц Пауль Шменкель родился в феврале 1916 г. в простой семье немецкого рабочего-коммуниста. Ненависть к нацистам была заложена у Шменкеля с детского возраста, поскольку в 1932 г. его отец погиб от рук нацистского фанатика.

В 1938 г., когда Фрица призвали на службу в вермахт, тот уклонился от неё, сославшись якобы на болезнь. Вплоть до лета 1941 г. Шменкель содержался в тюрьме Торгау, пока судьба не подвернула ему возможность отправиться на Восточный фронт.

Шменкель добровольно согласился пойти на войну против СССР, однако в ноябре 1941 г. он попросту дезертировал из немецкой армии и длительное время скитался по деревням. Известный советский писатель Борис Полевой в своём очерке "Партизан товарищ Ш." так описал эти события из жизни Шменкеля:

Долго бродил по лесам, прятался, боясь натолкнуться на патруль полевой жандармерии. Оголодав и обессилев, он в отчаянии зашел в лесную деревушку. Постучал в избу, дверь ему открыла старая женщина. Она испугалась, увидев перед собой немецкого ефрейтора, вскрикнула, забилась в угол. По-русски Фриц немножко уже понимал, но верно произносил лишь три имени: Ленин... Сталин... Тельман... И эти три имени выручили его.

Так, 17 февраля 1942 г. Шменкель попал в расположение советского партизанского отряда "Смерть фашизму", бойцы которого не сразу стали доверять немцу-перебежчику. Вдруг засланный разведчик!

В первом же бою Фриц показал свою лояльность партизанам, умудрившись ликвидировать немецкого снайпера, не дававшего партизанам прорваться. Так Фриц стал своим и получил даже имя - "Иван Иванович".

Впоследствии "Иван Иванович" помог в ликвидации 5 немецких танков (показав их слабое место в баках для горючего), захвате в плен 11 полицаев, а также в перехвате немецкого обоза, предварительно переодевшись в генеральскую форму.

За свои заслуги в деле борьбы с вермахтовцами, Фриц Шменкель награжден Орденом Красного Знамени и медалью Партизана Отечественной войны 2-ой степени.

Фриц Шменкель (слева) вместе с партизанами из отряда "Смерть фашизму". Источник фото: ФОНД РУССКИЙ МИР ( https://clck.ru/ar5tQ ).

Когда территория, где действовал партизанский отряд Шменкеля, была освобождена красноармейцами, летом 1943 г. Фриц был отправлен в Москву, став заместителем командира диверсионной группы "Поле". Однако последующая отправка в тыл врага не увенчалась успехом. Шменкеля арестовали представители оккупационных властей, и 22 февраля 1944 г. в Минске исполнили приговор о расстреле предателя.

О судьбе немецкого героя стало известно только в начале 1960-х гг., когда КГБ начал поиск документов по всем полицаям, которые были ликвидированы партизанами из отряда "Смерть фашизму". Вскоре в Советском Союзе узнали о герое "Иване Ивановиче", погибшего от рук немецких захватчиков.

Памятная доска на месте гибели Фрица Шменкеля в Минске. Источник фото: https://clck.ru/ar5vL

В 1964 г. посмертно Шменкель был удостоен звания Героя Советского Союза с присвоением ему ордена Ленина. В честь героя были названы также несколько улиц в Тверской области. В последнем письме к жене, Шменкель написал такие слова:

... я не отказываюсь от своих дел и в последние часы моей жизни. Своему расстрелу я иду смело навстречу, так как я умираю за хорошее дело».