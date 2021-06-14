7 российских сокровищ, поиски которых пока ни к чему не привели

Трудно найти человека, который, услышав хоть однажды о затерянных в истории сокровищах, задумывался о том, чтобы попытаться найти их. А ведь есть люди, которые посвящают этому занятию всю свою жизнь.

На отечественных просторах также найдется немало таких энтузиастов, ведь им есть, что искать: легенды о тайниках коллекционеров и преступников прошлого, кладах, оставшихся на борту затонувших кораблей и золотые запасы известных выдающихся личностей будоражат умы искателей. Вашему вниманию «семёрка» знаменитых российских сокровищ, которые никак не могут отыскать.

1. Золотые кони Батыя

Огромные золотые статуи безрезультатно ищут уже которое столетие.

О золотых конях Батыя известно, возможно, меньше, чем о других затерянных кладах, однако они определенно заслуживают внимания. Согласно легенде, однажды хан Батый приказал своим ювелирам отлить две огромные золотые статуи лошадей. Приводится также масса использованного металла - на реализацию задумки ушло не меньше 15 тонн чистого золота, поэтому хотя бы приблизительная стоимость этого сокровища колоссальная. Вот только полтора столетия спустя после отлития золотые кони хана Батыя были бесследно утрачены.

Спекуляций и мнений касаемо местонахождения этих статуй множество, однако наиболее распространенной является версия, что первую статую спрятали в могиле Мамая, которая предположительно может располагаться в Волгоградской, Астраханской либо Ростовской области.

2. Сокровища Андрея Баташева

Вторая же, как считается, была затоплена в небольшой речушке на обширной территории Дикого поля.

Несметные богатства российского заводчика найти пока не удалось.

О тульском промышленнике XVIII века Андрей Баташеве, обывателям известны две вещи: во-первых, это его неприглядный образ жизни жизни, наполненный грабежами и махинациями, а во-вторых, согласно популярному мифу, в его усадьбе спрятаны огромные богатства, которые он за всю жизнь накопил. По свидетельствам современников, внутри здания расположена целая сеть лабиринтов, буквально напичканных сокровищами. Вот только после смерти самого Баташева ни тайных ходов, ни клада найти так и не удалось.

3. Богатства графа Ростопчина

Трудно поверить, что вместе с усадьбой в огне погибли и немыслимые сокровища графа.

Другая загадочная история, связанная с дворянской усадьбой, рассказывает историю графа Ростопчина, который собственными руками сжёг своё роскошное поместье в 1812 году, оставив послания для наступающих французов, что им ничего более не достанется. Тогда в огне погибло все имущество, включая даже мраморные статуи - настолько сильный был огонь.

Вот только большинство исследователей и искателей сокровищ убеждены, что при этом Ростопчин тщательно спрятал свои богатства, ведь вряд ли золото или драгоценности могли так же бесследно быть уничтоженными пламенем. Поэтому выдвигается немало версий относительно места расположения сокровищ русского графа. Согласно наиболее распространенному мнению исследователей, под домом мог располагаться вход в некую нишу, где по-прежнему лежит дорого столовое серебро, китайский фарфор, и даже, возможно, некоторые парковые скульптуры.

4. Клады с пароходов «Варягин» и «Князь Горчаков»

Кажется, гидроархеологи не успокоятся, пока эти клады не найдут.

Эти, уже ставшие легендарными, суда затонули в 1906 году, и, согласно убеждению большинства исследователей, могут хранить на борту весьма ценный груз. Особенно в это отношении выделяют пароход «Варягин», и сегодня покоящийся на дне Уссурийского залива. В качестве доказательств предоставляют сохранившиеся отчёты о корабле, где буквально в каждом указывалось, что на его борту перевозили 60 тысяч рублей золотом и некий «особо ценный груз». Этот самый «особо ценный груз» и привлекает больше всего внимание историков и искателей сокровищ. Более того, в этом году планировалось совершить две крупные экспедиции к месту затопления и выяснить, наконец, что хранят в себе два легендарных корабля царской эпохи.

5. Золото Колчака

Золотой запас России, Казань, 1919 год.

По мнению большинства историков, именно этот клад является наиболее ценным из всех, поиском которых занимаются на отечественных просторах. Так называемое «золото Колчака» в реальности представляет собой, как минимум, большую часть золотого запаса Российской империи, который на тот период считался одним из самых крупных на планете.

Согласно сохранившейся и доступной информации, масса «золота Колчака» составляет не менее 490 тонн, распределённых среди слитков и монет. Существуют и предположения относительно месторасположения огромного состояния: чаще всего говорят о то, что золотой запас Российской империи был спрятан в дремучих сибирских лесах.

6. Сокровища Леньки Пантелеева

Трудно представить, сколько награбленного налетчик мог спрятать.

О том, что такой Лёнька Пантелеев, знает уже не каждый, ведь он не был каким-либо выдающимся человеком, а остался в истории в качестве печально известного налётчика двадцатых годов прошлого века. Вот только искатели кладов, судя по всему, не станут забывать об этом человеке, который по легенде своими преступлениями нажил огромное состояние.

На современный пересчет клад Лёньки Пантелеева, который, скорее всего, должен включать ювелирные украшения и обширную нумизматическую коллекцию, составляет приблизительно от 100 до 150 тысяч долларов, а, возможно и больше, если в его составе находятся определенные раритеты. Наиболее распространенную версию о месте расположения клада выдвигают диггеры Санкт-Петербурга: по информации, они предполагают, что сокровища скорее всего спрятан в разветвлённом лабиринте подземелий Питера, где Лёнька нередко прятался от преследования милиции.

7. Ценности Смоленского банка

Часть состояния Смоленского банка, возможно, лежит в земле около небольшой деревушки.

Во время Великой отечественной войны было утрачено множество ценностей. Ярким примером пропавших финансовых состояний того периода являлся запас приграничного Смоленского банка. Дело в том, что их эвакуировали, по сути, в последний момент, а вывозили на восьми грузовиках. Автоколонна двигалась по старой Смоленской дороге в Вязьму, однако попала под обстрел, и до деревни Относово, располагавшейся в 20 километрах к западу от Вязьмы, доехало только пять машин.

Ценности Смоленского банка составляли слитки золота, золотые и серебряные монеты, а также купюры. Согласно мнению исследователей, когда стало ясно, что из окружения автоколонна может не выйти, командование приняло решение сжечь бумажные купюры, а золото и серебро закопать. Поэтому вполне реально, что и сегодня где-то в тех местах спрятано немалое состояние.

Интересный факт: еще одним доказательством существования утраченной части ценностей Смоленского банка считается информация, что после окончания войны в районе Относово, как и в самой деревне, регулярно находили различное количество серебряных монет выпуска 1924 года, вышедших из обращения задолго до вторжения немецкой армии на территорию Советского Союза.

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