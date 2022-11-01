 А вы знали об этом?(Статья 97)

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Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г. на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые! По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !

С 1894 по 1917 год в Российской Империи было построено 46 тыс. км. железных дорог общего пользования – абсолютный рекорд за всю историю России. (Для того, чтобы понять масштабы: 46 тыс.

км – расстояние, которое превышает протяжённость планеты по экватору).Кроме экономических достижений император Николай II добивается успехов в сфере социальной политики. В 1908 году в России начинается формирование системы всеобщего обучения. Строится рекордное число школ. С 1894 по 1915 год (21 год) формируется 65 тыс. школ. – абсолютный рекорд за всю историю России. Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире.

Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и слабоумных людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

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В 1886 году англичане создали первый в мире бюстгалтер, который назывался «приспособление для улучшения формы груди» и с вижу напоминал два чайный ситечка, насаженных на грудь и скрепленных лентой. У 80% женщин одна грудь (обычно левая) больше другой. В 2003 году американские социологи заявили, что чем больше размер груди, тем выше уровень интеллектуального развития женщины. В Японии отсутствие груди считалось символом женственности и красоты. Аборигены Австралии и считали женщин с маленькой грудью неполноценными. Для того чтобы спрятать формы, японки утягивали себе бюст полотном. Некоторые женщины способны достичь оргазма при ласке груди.

У Александра Дюма были две чаши, отлитые по форме грудей графини дю Барри. Согласно статистическим данным, 58% женщин носят лифчик не того размера, который им нужен, потому что подбирают его на глазок, не зная своих параметров. Гиппократ советовал женщинам с плоской грудью много и громко петь, чтобы увеличить размер бюста. В Уставе итальянской армии записано, что девушки с особенно большим размером груди должны сделать операцию по ее уменьшению, если хотят служить в армии.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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