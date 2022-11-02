7 признаков того, что ваш партнер патологический ревнивец

На какие тревожные сигналы нужно обращать внимание, чтобы вовремя закончить отношения с патологическим ревнивцем?

Ревность начинается с неспособности ценить себя как личность. Любая ситуация, где мы ревнуем кого-то, полностью показывает настоящую нелюбовь, в первую очередь, к себе. Человек ревнует, когда он боится быть брошенным. От неуверенности в себе он также может начать провоцировать своего спутника на ревность, требуя доказательств любви. Проживая с патологическим ревнивцем, вы не принадлежите себе: каждый шаг контролируется, любое желание провести время с друзьями пресекается, а решения принимаются далеко не самостоятельно. Психолог Юлия рассказывает, как определить, является ли ваш партнер патологическим ревнивцем, и как вовремя уберечь себя от «больных» отношений.

Абсолютное «доверие»

Проявлением этого признака может быть желание партнера знать все пароли от телефона, социальных сетей, компьютера и иметь доступ к переписками с вашими близкими людьми. Это нормально, когда люди доверяют друг другу и показывают личные сообщения, но такое поведение не должно быть навязчивой маниакальной идеей, особенно если речь идет о вашем личном пространстве и свободе.

Постоянный контроль

Он постоянно хочет знать, где вы и с кем, вмешивается в ваше личное пространство и, конечно же, хочет контролировать ваше расписание.

Проявление обиды и попытки манипуляции

Очень часто девушки не обращают внимание на такое поведение и принимают за норму, приписывая подобные проявления чрезмерной заботе.

Если ваш партнер звонит вам слишком часто и обижается, если вы по тем или иным причинам не отвечаете на звонок, он начинает расстраиваться и позже проявлять агрессию в ваш адрес. По факту вы получите миллион безосновательных претензий и столько же попыток манипулирования. Главное — сразу же дать отпор и четко обозначить свою позицию, потому что, привыкнув к такому отношению, в будущем сложно адекватно воспринимать здоровые отношения.

Ограничение круга общения

Если партнер не разрешает проводить время с подругами, требуя уделять время только ему и ставить его на первое место, то он патологический ревнивец с наклонностями манипулятора. В большинстве случаев это свойственно всем чрезмерно ревнивым натурам. Вы не видите ничего опасного в уютном и безобидном вечере в компании девушек, вот только он будет считать иначе.

Агрессия и желание «разобраться в проблеме»

Сцены ревностии скандалы из-за ревности к каждому человеку — один из самых тревожных звоночков. Партнеру кажется, что все на вас смотрят «как-то не так», будь то тренер по спорту, коллега, друг или знакомый — в его представлении все являются соперниками, а следовательно, и испытывать чувство ревности он будет к любому. За чем следуют постоянные вспышки гнева и публичные обвинения, скандалы, которые позже могут перерасти и в физическое насилие.

Мания преследования

Он следит за вами: шаг влево, шаг вправо — ему известно каждое ваше передвижение. Может показаться, что он знает о вас слишком много, хотя первое время такое внимание может даже льстить, но этот интерес точно нельзя назвать «здоровым».

Постоянные подозрения Партнер постоянно и без предупреждения приезжает в места, где вы находитесь, преследуя одну цель, уличить вас в измене. Иногда увидеть любимого человека неожиданно — очень приятно, но, согласитесь, странно, когда он ведет себя таким образом на постоянной основе.

Увидеть эти признаки в поведении вашего партнера очень важно, но помимо них, стоит обратить внимание и на свое поведение и психологические травмы. Если вы оказались в отношениях с патологическим ревнивцем, то нужно отчетливо понимать, что он не изменится, и единственное, что вы можете сделать — прекратить отношения.

Чаще всего мы сами привлекаем в свою жизнь ревнивцев из-за своей же выгоды и интересов. Женщины, окружающие себя такими мужчинами, в большинстве случаев очень ранимы, не уверены в себе и, восполняя недостаток внимания, подсознательно выбирают партнера, который окружает своей любовью, занимает все пространство вокруг, ревнует и не дает прохода.

В любом случае травмы лучше всего прорабатывать обоим сторонам: ревнующему и ревнуемого, поскольку и в первом, и во втором случае — на лицо травма партнерских отношений, родом из детства. Для полноценных здоровых отношений между мужчиной и женщиной необходимо понимать, что вы являетесь двумя отдельными и состоявшимися личностями, и вам не надо никому ничего доказывать, в том числе и себе. Поэтому главная работа — работа над собой, принятие и любовь. Как только вы будете жить в гармонии, отношения с любимым человеком будут наполнены теплом, уважением и счастьем.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что Сталин «не жалел» денег для поощрения солдат и партизан не только зарплатами, орденами и медалями, но и денежными премиями. Например, за уничтоженный паровоз выплачивали 750 рублей, за танк –500 рублей , за транспортный самолет – 1500 рублей и т.д..Честно говоря, «щедрость» товарища Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей!

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