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«Обеспечили нацистам безопасный тыл»

80 лет назад, 23 августа 1939 года, высокопоставленные представители гитлеровской Германии и сталинского СССР подписали Московский договор о ненападении, более известный как пакт Молотова – Риббентропа. Стал ли он истинной прелюдией Второй мировой войны? Какие последствия заключение пакта с Гитлером имело для дальнейшей судьбы Советского Союза? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответил доцент СФИ кандидат исторических наук Кирилл Александров.
Кирилл Александров

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

«Нечего было оттягивать»

– В прошлогоднем интервью «Ленте.ру» вы говорили, что «еще с 1937 года жизненно важным для «создания замкнутой Германской империи <…> фюрер считал захват Австрии, Судетской области и всей Чехословакии <…> Затем наступала очередь Польши». На ваш взгляд, стала ли Вторая мировая война неизбежной именно после заключения пакта Молотова – Риббентропа или Гитлер в любом случае напал бы на Польшу в августе-сентябре 1939 года?

Кирилл Александров: С моей точки зрения стала неизбежной. Напасть на Польшу без дружественного нейтралитета СССР Гитлер не мог: слишком опасными становились риски боестолкновения с Красной армией, к которому ни вермахт, ни германская экономика в 1939 году не были готовы.

Весь смысл Московского пакта для его участников в первую очередь заключался в том, чтобы в Европе началась война. Гитлер видел в ней способ достичь германского доминирования и взять реванш за версальский позор 1919 года, а большевик-ленинец Сталин надеялся с ее помощью разрушить буржуазно-капиталистическую систему, в том числе и Третий рейх.

После Мюнхенского соглашения 1938 года, каким бы трагичным оно ни было для Чехословакии и близоруким – для Великобритании и Франции, война в Европе не началась. А после Московского пакта война вспыхнула уже через восемь дней, хотя орган ЦК ВКП(б) газета «Правда» елейно назвала заключенный договор «инструментом мира», благодаря которому якобы ослабевает напряжение в международных отношениях. Гитлер хотел уничтожить Польшу, одновременно питая некоторые надежды на британский нейтралитет. Но неясная позиция первой танковой державы мира в лице СССР крайне беспокоила фюрера.

– А что же Красная армия?

Кирилл Александров: По заявлению начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Бориса Шапошникова, несмотря на конфликт с японцами на реке Халхин-Гол, СССР мог развернуть против вермахта 136 дивизий, более девяти тысяч танков и более пяти тысяч самолетов. Летом 1939 года Советский Союз имел всего более 21 тысячи танков, включая средние и тяжелые. В целом по количественным параметрам Красная армия в тот момент однозначно была намного сильнее вермахта. 

В 1939 году Гитлер не имел ни сил, ни ресурсов, ни реалистичных планов для ведения войны против СССР. Даже возможности подготовить внезапное нападение у Гитлера не было – между Третьим рейхом и СССР отсутствовала общая граница. А вот вмешательство в войну в 1939 году Красной армии делало положение Германии катастрофическим. В итоге Гитлер не мог начинать польскую кампанию, чреватую рисками войны с Великобританией и Францией, не обеспечив Третьему рейху тыл на Востоке.

«Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько»

– Он хотел избежать войны на два фронта, как это случилось во время Первой мировой?

Кирилл Александров: Разумеется. Фюрер фактически сам заявил об этом, когда 22 августа выступал перед генералами вермахта, и рассказал им о контакте со Сталиным. «Теперь, когда я провел необходимые дипломатические приготовления, путь солдатам открыт», – объявил Гитлер, готовый заплатить любую цену за дружественный нейтралитет СССР. 

Поэтому даже дату нападения на Польшу Гитлер назначил только тогда, когда Риббентроп вылетел в Москву. Цена сталинского нейтралитета заключалась в гитлеровском согласии на аннексию («территориально-политическое переустройство») Советским Союзом Восточной Польши, Бессарабии, Финляндии, Эстонии и Латвии. Позже к ним прибавилась Литва в обмен на Люблинское и часть Варшавского воеводств.

Однако Сталин в соответствии с ленинской доктриной смотрел на вопрос гораздо шире: «вторая империалистическая война» взрывала капиталистическую Европу и постепенно создавала условия для ее советизации при помощи Красной армии. «И коммунизм снова близок, как в девятнадцатом году», – это не просто поэтическая строка. Начальник Политуправления РККА, армейский комиссар 1-го ранга Лев Мехлис, выступая на XVIII съезде ВКП(б), заявлял о необходимости «перенести военные действия на территорию противника, выполнить свои интернациональные обязанности и умножить число советских республик».

– Вы полагаете, что пакт Молотова – Риббентропа стал результатом стремления Сталина и Гитлера попросту использовать друг друга?

Кирилл Александров: Приведу вам цитату из документа. В беседе с Генеральным секретарем Исполкома Коминтерна Георгием Димитровым 7 сентября 1939 года Сталин так объяснил смысл происходивших событий:

«Война идет между двумя группами капиталистических стран. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему <…> Что плохого было бы, если бы в результате разгрома Польши мы распространили социалистическую систему на новые территории и население. <…> Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались. Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии. Следующий момент – подталкивать другую сторону».

Конечные итоги войны, начавшейся в Европе после Московского пакта, Гитлер и Сталин представляли по-разному. «Гитлер никогда не понимал марксистов», – назидательно заметил пенсионер Вячеслав Молотов в 1971 году.

«Мотивы и резоны Сталина очевидны»

– До сих пор идут споры о достоверности речи Сталина на секретном заседании Политбюро, в которой он обосновывал заключение пакта с Гитлером стремлением втянуть Германию в войну с Британией и Францией. Ваш коллега Сергей Случ еще в 2004 году подробно разбирал происхождение этого текста и объявил его фальшивкой. Как считаете вы?

Кирилл Александров: Достоверность или недостоверность сталинской речи не так важна. Мотивы и резоны Сталина очевидны, независимо от того, идет ли речь о подлинном источнике или апокрифе. Главное 

 

Наконец, сталинские руководители позволили Гитлеру вести успешные боевые действия против антигитлеровской коалиции в 1939-1940 годах, копить силы, а затем и сосредотачивать войска на западных границах СССР. Сталин, конечно, хотел перехитрить Гитлера, но обманул сам себя. В результате завоевательной войны в Европе к лету 1941 года Третий рейх приобрел большие ресурсы, по сравнению с теми, которыми он располагал летом 1939-го. Это позволило Гитлеру подготовить и совершить внезапное нападение на Советский Союз, который в результате этого потерял десятки миллионов человеческих жизней.

– Ваши оппоненты наверняка в ответ приведут известную цитату Черчилля. Будущий британский премьер-министр, хоть и назвал Московский договор «одиозным противоестественным актом», но в своих воспоминаниях признал, что СССР «было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий с тем, чтобы русские получили время <…> Если их политика была холодно расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной».

Кирилл Александров: «Получили время» – для чего? Для того чтобы Гитлер захватил почти всю континентальную Европу, приобрел союзников и подготовился к нападению на Советский Союз? Ведь в августе 1939 года даже фашистская Италия еще не пожелала воевать на стороне Третьего рейха, не говоря уже о Венгрии, Румынии или Финляндии.

Сэр Уинстон Черчилль, под чьим руководством Великобритания в одиночку мужественно сражалась против Германии целый год – с лета 1940 года по лето 1941-го – все-таки был современником событий и политиком, а не историком. Вряд ли он представлял себе соотношение сил вермахта и Красной армии в августе 1939 года, а ведь когда Черчилль писал мемуары, сколько уже пролилось слез по поводу «неготовности» Советского Союза к войне ни в 1939-м, ни в 1941 году. Мифы о пресловутой «неготовности» у нас повторяют до сих пор, хотя абсолютно подготовиться ни к одной войне нельзя. Один пенсионер Молотов возмущенно возражал: «Мы были готовы! Как это – не были?» Но кто его слушал…

Сэр Уинстон Черчилль, под чьим руководством Великобритания в одиночку мужественно сражалась против Германии целый год – с лета 1940 года по лето 1941-го – все-таки был современником событий и политиком, а не историком. Вряд ли он представлял себе соотношение сил вермахта и Красной армии в августе 1939 года, а ведь когда Черчилль писал мемуары, сколько уже пролилось слез по поводу «неготовности» Советского Союза к войне ни в 1939-м, ни в 1941 году. Мифы о пресловутой «неготовности» у нас повторяют до сих пор, хотя абсолютно подготовиться ни к одной войне нельзя. Один пенсионер Молотов возмущенно возражал: «Мы были готовы! Как это – не были?» Но кто его слушал…

Не представлял себе Черчилль в полной мере и грандиозность политического замысла Сталина, заключавшего пакт с Гитлером, чтобы при помощи «второй империалистической войны» в Европе достичь неизменных целей большевистской партии. Тем более, свои главные планы летом 1941 года Сталин так и не успел реализовать, поэтому его стратегия временного сближения с Гитлером осталась малопонятной для многих современников, включая Черчилля. Проще всего ее было объяснить какой-то особой прагматикой и смещением на Запад линии границы. На самом деле расчеты руководителей ВКП(б) и дружественный нейтралитет по отношению к агрессору не отвечали интересам безопасности СССР и советских людей.

Источник: Лента.ру

Автор: БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ МОЗЖУХИН
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