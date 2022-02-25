Факты о материнстве, которые доказывают, что мамы — это супергерои

Каждая беременность безвозвратно меняет ваше тело. И мы не имеем в виду растяжки или шрамы. Мы имеем в виду навсегда измененную ДНК. Спросите любую молодую маму, и она перечислит множество вещей, которые теперь для нее другие.



1.

Материнство меняет вас и вашу ДНК





Химера — это легендарный зверь, сделанный из разных животных. И мы сравниваем матерей с химерами, потому что каждый ребенок, которого вынашивает мать, оставляет свою ДНК внутри нее. По сути, клетки плода попадают в кровоток матери и остаются в ее теле навсегда. Исследователи утверждают, что эти клетки могут влиять на мать как положительно, так и отрицательно. С одной стороны, это может ускорить заживление, но с другой стороны, это может увеличить риск рака.

2.

Ребенок может попробовать то, что ест его мать





Исследования показывают, что то, что ест мать, придает аромат околоплодным водам. Что-то ребенок глотает несколько раз в день. По сути, ребенок может ощущать вкус того, что ест его мать, изнутри матки.

3.

Поцелуи младенцев более «целительны», чем мы думаем





Любая молодая мама скажет вам, что желание поцеловать новорожденного очень сильное. Это врожденная и биологическая природа. А наука говорит, что, когда матери целуют своих младенцев, это не просто любовь, это лекарство.

4.

В организме матери пробы патогенов обнаруживаются на лице ребенка, и в ее собственном теле происходит еще больше волшебства. Особенно ее грудному молоку, главному источнику питания и иммунитета для ребенка.

Изменения грудного молока для обеспечения иммунитета в реальном времени





То, что грудное молоко является усилителем иммунитета, хорошо известно. Но иммунитет работает в реальном времени. Когда мать целует своего ребенка, ее тело узнает, какие болезнетворные микроорганизмы находятся в ребенке, и грудное молоко изменяется, чтобы адаптироваться к проблеме.

5.

Беременные женщины вырабатывают огромное количество эстрогена





Беременность доводит женское тело до предела. Матка увеличивается в 500 раз по сравнению с нормальным размером, а после рождения снова сжимается. Объем крови увеличивается, и сердце тоже немного расширяется. И дело не только в этом, женщина вырабатывает больше эстрогена за одну беременность, чем за всю свою жизнь, если бы она никогда не забеременела.

6.

Улыбка матери почти волшебна





Мамы близки к волшебству, как и их улыбка или привязанность. Хотя вам нужна мать в любом возрасте, именно беспомощный младенец больше всего зависит от своей мамы. Исследования показывают, что, когда матери улыбаются, воркуют и проявляют привязанность к своим младенцам, их сердцебиение синхронизируется с одним и тем же ритмом. Поэтому, если ребенок расстроен, это успокаивает его.

7.

Вынашивание мальчиков может вызвать у вас еще большую тошноту





Исследование показало, что матери, вынашивающие мальчиков, чаще испытывают тошноту во втором и третьем триместре.

8.

Мозговой туман у мамы вполне реален





Если вы видите, что новые мамы выглядят потерянными, то этому есть научная причина. Каждая беременность влияет на мозг женщины и заставляет ее терять серое вещество. Эффект длится около 2 лет. Наука утверждает, что это временное явление сближает и мам со своими малышами.

9.

Голос матери успокаивает, как объятие





Исследование показало, что голос матери, даже по телефону, успокаивает, как объятие. Исследователи представили стресс группе девочек, а затем заставили половину из них поговорить со своими матерями, а другая половина — с другими членами семьи. Девочки, разговаривавшие с матерями, успокаивались намного быстрее.

10.

Младенцы могут плакать в утробе





Первый крик ребенка — это не послеродовой крик, исследования показывают, что ребенок может выражать недовольство в утробе матери. Это может произойти уже на 28 неделе беременности.

11.

Беременность делает женщин уязвимыми для разрушения зубов





Беременные женщины подвержены риску кариеса, и тому есть много причин. Некоторым женщинам пристрастие к сладкому может придать не только изменение диеты из-за тяги к сладкому, но и гормоны, вызывающие повышенную кислотность.

12.

Первые молочные бутылки начали использовать 7000 лет назад





Оказывается, дебаты о груди и бутылочке — доисторические. И мамы тогда тоже были довольно изобретательными. Исследователи обнаружили маленькие глиняные сосуды, некоторые из которых были сделаны в виде мифических животных с руками и ногами, с остатками молока в них.

13.

Ледниковый период сделал человеческое грудное молоко более питательным





Людям нужен солнечный свет, чтобы выжить, потому что наш организм синтезирует витамин D только на солнце. Предположительно, последний ледниковый период должен был уничтожить нас, потому что новорожденные не получали витамин D, учитывая сильный холод и отсутствие солнечного света. Ученые считают, что произошла генетическая поправка, и матери могли передавать витамин D и незаменимые жирные кислоты своим новорожденным детям, и это могло гарантировать выживание человека.

14.

Большинство мам-млекопитающих несут своих младенцев слева





Человеческие матери и даже некоторые млекопитающие берут своих младенцев на левую сторону тела, ближе к сердцу. Это независимо от того, мама-левша или правша. Наука утверждает, что вся сенсорная информация, поступающая из левой части тела, обрабатывается в правой части мозга.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2422094995587336610/f

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