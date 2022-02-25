Факты о материнстве, которые доказывают, что мамы — это супергерои

Каждая беременность безвозвратно меняет ваше тело. И мы не имеем в виду растяжки или шрамы. Мы имеем в виду навсегда измененную ДНК. Спросите любую молодую маму, и она перечислит множество вещей, которые теперь для нее другие.
1.
Материнство меняет вас и вашу ДНК
Химера — это легендарный зверь, сделанный из разных животных. И мы сравниваем матерей с химерами, потому что каждый ребенок, которого вынашивает мать, оставляет свою ДНК внутри нее. По сути, клетки плода попадают в кровоток матери и остаются в ее теле навсегда. Исследователи утверждают, что эти клетки могут влиять на мать как положительно, так и отрицательно. С одной стороны, это может ускорить заживление, но с другой стороны, это может увеличить риск рака.
2.
Ребенок может попробовать то, что ест его мать
Исследования показывают, что то, что ест мать, придает аромат околоплодным водам. Что-то ребенок глотает несколько раз в день. По сути, ребенок может ощущать вкус того, что ест его мать, изнутри матки.
3.
Поцелуи младенцев более «целительны», чем мы думаем
В организме матери пробы патогенов обнаруживаются на лице ребенка, и в ее собственном теле происходит еще больше волшебства. Особенно ее грудному молоку, главному источнику питания и иммунитета для ребенка.
Любая молодая мама скажет вам, что желание поцеловать новорожденного очень сильное. Это врожденная и биологическая природа. А наука говорит, что, когда матери целуют своих младенцев, это не просто любовь, это лекарство.
4.
Изменения грудного молока для обеспечения иммунитета в реальном времени
То, что грудное молоко является усилителем иммунитета, хорошо известно. Но иммунитет работает в реальном времени. Когда мать целует своего ребенка, ее тело узнает, какие болезнетворные микроорганизмы находятся в ребенке, и грудное молоко изменяется, чтобы адаптироваться к проблеме.
5.
Беременные женщины вырабатывают огромное количество эстрогена
Беременность доводит женское тело до предела. Матка увеличивается в 500 раз по сравнению с нормальным размером, а после рождения снова сжимается. Объем крови увеличивается, и сердце тоже немного расширяется. И дело не только в этом, женщина вырабатывает больше эстрогена за одну беременность, чем за всю свою жизнь, если бы она никогда не забеременела.
6.
Мамы близки к волшебству, как и их улыбка или привязанность. Хотя вам нужна мать в любом возрасте, именно беспомощный младенец больше всего зависит от своей мамы. Исследования показывают, что, когда матери улыбаются, воркуют и проявляют привязанность к своим младенцам, их сердцебиение синхронизируется с одним и тем же ритмом. Поэтому, если ребенок расстроен, это успокаивает его.
7.
Вынашивание мальчиков может вызвать у вас еще большую тошноту
Исследование показало, что матери, вынашивающие мальчиков, чаще испытывают тошноту во втором и третьем триместре.
8.
Мозговой туман у мамы вполне реален
Если вы видите, что новые мамы выглядят потерянными, то этому есть научная причина. Каждая беременность влияет на мозг женщины и заставляет ее терять серое вещество. Эффект длится около 2 лет. Наука утверждает, что это временное явление сближает и мам со своими малышами.
9.
Голос матери успокаивает, как объятие
Исследование показало, что голос матери, даже по телефону, успокаивает, как объятие. Исследователи представили стресс группе девочек, а затем заставили половину из них поговорить со своими матерями, а другая половина — с другими членами семьи. Девочки, разговаривавшие с матерями, успокаивались намного быстрее.
10.
Младенцы могут плакать в утробе
Первый крик ребенка — это не послеродовой крик, исследования показывают, что ребенок может выражать недовольство в утробе матери. Это может произойти уже на 28 неделе беременности.
11.
Беременность делает женщин уязвимыми для разрушения зубов
Беременные женщины подвержены риску кариеса, и тому есть много причин. Некоторым женщинам пристрастие к сладкому может придать не только изменение диеты из-за тяги к сладкому, но и гормоны, вызывающие повышенную кислотность.
12.
Первые молочные бутылки начали использовать 7000 лет назад
Оказывается, дебаты о груди и бутылочке — доисторические. И мамы тогда тоже были довольно изобретательными. Исследователи обнаружили маленькие глиняные сосуды, некоторые из которых были сделаны в виде мифических животных с руками и ногами, с остатками молока в них.
13.
Ледниковый период сделал человеческое грудное молоко более питательным
Людям нужен солнечный свет, чтобы выжить, потому что наш организм синтезирует витамин D только на солнце. Предположительно, последний ледниковый период должен был уничтожить нас, потому что новорожденные не получали витамин D, учитывая сильный холод и отсутствие солнечного света. Ученые считают, что произошла генетическая поправка, и матери могли передавать витамин D и незаменимые жирные кислоты своим новорожденным детям, и это могло гарантировать выживание человека.
14.
Большинство мам-млекопитающих несут своих младенцев слева
Человеческие матери и даже некоторые млекопитающие берут своих младенцев на левую сторону тела, ближе к сердцу. Это независимо от того, мама-левша или правша. Наука утверждает, что вся сенсорная информация, поступающая из левой части тела, обрабатывается в правой части мозга.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2422094995587336610/f
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