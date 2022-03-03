Мужская неверность: 5 шагов, как пережить измену

Почему-то сюжеты о любовных треугольниках на страницах книг и в романтических комедиях не кажутся чем-то противоестественным. Когда смотришь с отстраненной позиции наблюдателя, читая строки Франсуазы Саган или Милана Кундеры, чувства героев приятно наполняют своей интенсивностью.

Следить за чужими драмами захватывающе, но совершенно иначе чувствует себя женщина, сама став «героиней» подобной истории.

И понимаешь, что это совсем не так красиво, как у Пауло Коэльо в «Адюльтере» и что боль, обида, разочарование — совсем невкусный коктейль. А если к тому же ты не готова разорвать отношения с мужчиной, изменившим тебе, закричав ему в лицо «Пошел вон!», и упиваться своим горем, встает вопрос: как жить дальше? Также, как и вопрос, есть ли жизнь после измены? Правдивой статистики о том, сколько женщин, пережив неверность партнера, «проглотили» ее и смогли жить дальше, просто не существует. Мы даже можем не знать, что наша бабушка или мама простила или «забыла» о неприятном инциденте ради сохранения семьи.

Измены, как «скелеты в шкафу», могут годами храниться в семейной истории, подтачивая энергию семейного древа изнутри. Поэтому не зависимо от того, какое ты примешь решение — уйти или остаться, важно не превратить факт измены в призрак, мешающий тебе жить дальше.

1. Перестань отрицать очевидное

Доверять мужчинам, любить и наслаждаться жизнью. В этой статье хочу поделиться с тобой советами, как сохранить себя, а возможно, и отношения, после измены партнера.

Итак, ты четко понимаешь, что в ваших отношениях кто-то «завелся». Поведение мужчины косвенно подтверждает твои подозрения, что он тебе изменяет. Засиживается допоздна на работе, выходит поговорить с кем-то по мобильному, скрывает от тебя свои доходы, не ищет близости и ведет себя не так, как раньше. Признаков и доказательств измены всегда очень много, даже если партнер ловко заметает следы.

У тебя два варианта поведения: либо продолжать верить в его сказки-небылицы, почему вдруг он среди ночи сорвался и уехал, почему ему пишет какая-то «Маша Работа» или оборвать этот порочный круг, перестав обманывать себя.

Что делать? Ориентируйся на свои ощущения. Конечно, ты можешь бояться, что твои подозрения окажутся правдой. Ты совершенно не представляешь, как будешь с этим жить. Но задай себе вопросы: «Как долго я готова выдержать ситуацию неизвестности? Как долго я смогу терпеть, что он живет на два фронта?» Может, тебе кажется, что ты стерпишь, только чтобы не потерять его, только чтобы у детей был отец.

На мой взгляд, тебе стоит решить для себя, нужны ли тебе такие «дефектные» отношения. Не замораживай свои чувства, не абстрагируйся от ситуации, представляя, что это плохой сон и происходит не с тобой. Прислушиваясь к своему внутреннему голосу и потребностям, ты не позволишь использовать себя.

2. Уважай свои чувства

Многие женщины, обнаружив факт неверности, начинают пытаться понять причину, разобраться, где совершили ошибку. Начинают выяснять у партнера, что было не так, чего ему не хватило. И пока ты ищешь причину, взывая к небу «За что мне это?» и выискивая в себе недостатки, он продолжает оставаться в удобном для себя положении. Зачастую мужчина даже не спешит разрывать отношения с любовницей или через какое-то время, когда буря стихла, берется за старое.

Что делать? Сосредоточься на себе. Кто побеспокоится о тебе, если не ты сама? В бессонные ночные часы, вместо того, чтобы спрашивать себя: «В чем я ошиблась?», спроси: «Как долго я смогу мириться с происходящим?», «На какие жертвы я готова пойти, чтобы сохранить отношения?», «Хочу ли я быть зависимой в этой ситуации?».

Хотя ответы кажутся очевидными, ты можешь закрывать на все это глаза, утешаясь мыслью, «что все само собой наладится». Это не так. Не жди, пока он решит, кого любит, реши сама, сколько ты готова ждать.

3. Восстанавливай свои границы

Когда женщина сталкивается с неверностью, она оказывается в ситуации нарушенных границ. И телесных (он параллельно имел сексуальные контакты не только с ней), и личностных (в кокон их пары вмешивается кто-то третий). Мужчина, пустившись во все тяжкие, открывает границы вашей пары, не учитывая твоих интересов.

Что делать? Отстраниться от партнера. Выстраивать свою целостность. Он должен понимать, что пока не оборвет связи на стороне, между вами не будет близости. Никакого «примирительного секса». Женщины часто начинают включать «жрицу любви», пытаясь переманить партнера. Только это не срабатывает, ведь, по сути, он получает позитивное подкрепление и собирает бонусы с обеих сторон.

Эмоционально тебе также нужно дать ему понять, что вернуть твое прежнее отношение будет непросто. Ему недостаточно прийти с букетом роз и сказать «прости». Это должно стать для него целым испытанием.

4. Удерживай свою позицию

Это одно из самых сложных действий, так как мужчина попытается сделать виноватой тебя. Или попробует сохранить для себя удобный баланс, не отказываясь от любовницы. Если он поймет, что ты стерпишь, он останется в своей «зоне комфорта», а любовный треугольник может остаться на плаву на долгие годы. Все мы знаем истории, когда любовницы рожают детей, и у мужчины существует параллельно как бы две семьи.

Это происходит потому, что женщина не поставила его перед выбором. Не заняла жесткую позицию, побоявшись его потерять. При этом самым пострадавшим лицом будешь ты. Негативные эмоции никуда не денутся: обиды, недовольство, разочарование будут лишь накапливаться.

Что делать? Как ни жаль это признавать, но после измены ваши отношения не будут прежними. От тебя зависит, как сложатся они в дальнейшем. Чтобы «обнулить» ваш счет и начать сначала, нужно проработать обиды и проговорить с партнером произошедшее. Для этого часто необходимо разорвать отношения, расстаться на какой-то период времени.

Многие бояться отпустить мужчину и продолжают оставаться в треугольнике. Думая, что отпустив его, сделают сопернице подарок. Но это ошибка. Как он поймет, что хочет быть с тобой, если не поставить его в ситуацию дефицита? Пока ты смирно ждешь его возвращения от любовницы, он будет чувствовать себя в шоколаде, таким себе Казановой, любимым всеми.

5. Будь взрослой

Так хотелось назвать этот пункт «Накажи его» или «Заставь страдать», но если ты начнешь играть в его игру, из ловушки адюльтера вашей паре не выбраться. Например, найдешь любовника, заставишь ревновать, будешь угрожать любовнице, — все это способы «подыграть» и лишь подливать масло в огонь. Стать таким же «ребенком», как партнер с любовницей.

По Эрику Берну, если оба в паре занимают детскую позицию, эта коммуникация попадает в замкнутый круг. Ты и он начинаете искать крайних, мстить, давать сдачи, но проблему это не решит. Только выйдя в позицию взрослого, ты сможешь найти здравое решение.

Что делать? Если ты на самом деле хочешь сохранить ваши отношения и при этом не жить с любовницей за спиной, тебе придется быть мудрой и сильной. Обратись за помощью к психологу, если понимаешь, что негатив переливается через край и так хочется написать любовнице ужасную гадость. Ищи поддержки близких. Проведи ревизию ценностей. Прими для себя решение, готова ли ты строить заново эти отношения. Хватит ли тебе душевных сил и ресурса простить этого мужчину и жить с ним дальше?

Не думай в этот момент, как ты справишься финансово или как детям будет в неполной семье. Подумай о себе. Сможешь ли ты снова быть счастливой рядом с ним? Ведь дети счастливы, если счастливы родители. Сделай свой выбор, как взрослый человек. Без поиска тысячи причин, а слушая лишь себя.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2416913942246591005/

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