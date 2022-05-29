Признаки «токсичных» отношений: как понять, что партнер причиняет только боль

Какие отношения можно считать токсичными? Такие, которые никого не делают счастливым, не обогащают духовно. Напротив, ведут к психологическим проблемам и усугубляют их вплоть до психических расстройств и физических недугов.

Люди тратят годы на то, чтобы выбраться из таких отношений, а до этого годы, чтобы понять, что они токсичны. К каким тревожным сигналам стоит прислушаться? У этого вида отношений есть несколько симптомов.

Паразитирование. Вы чувствуете себя китайским рабочим на фабрике Apple, который трудится день и ночь, а ваш партнер при этом, кажется, вполне доволен жизнью — воплощает в жизнь детские мечты, развлекается, строит карьеру, не особенно заботясь о материальной стороне работы.

Проверьте, с кем живет ваш партнер, с вами или с теми удобствами, которые вы ему создаете: расскажите ему (или ей), что собираетесь уйти с высокооплачиваемой работы на более скромную, но такую, где вы сможете раскрыть свои таланты. Или что уже не сможете делать всю домашнюю работу в одиночку, пока он (она) изволят отдыхать за компьютером. Реакция партнера будет красноречивее слов.

Постоянное выяснение отношений с партнером или родственниками может довести до депрессии

Высмеивание и постоянные ссоры.

«Он — добрый человек, просто у него своеобразное чувство юмора», «Милые бранятся — только тешатся» — сколько оправданий мы готовы придумать человеку, с которым живем, даже если он изо дня в день портит настроение жестокими шуточками и ссорами на пустом месте.

Между тем подобные отношения могут быть токсичными в прямом смысле: нейрофизиологи установили, что постоянный социальный стресс ведет к повышенной выработке в организме двух протеинов, которые провоцируют воспаления и нарушения обмена веществ. Постоянное выяснение отношений с партнером или родственниками может довести вас до депрессии, сердечных недугов и даже онкологических заболеваний. Подумайте, адекватная ли это плата за то, чтобы жить с этим человеком.

Невозможность поговорить о проблемах. Если ваш партнер и слышать не хочет о том, что нужно что-то менять, это говорит о том, что ему вполне комфортно. Однако если вы при этом чувствуете, что в ваших отношениях проблема, это знак, что гармонии в вашем союзе нет, пока один наслаждается, другому не по себе. Такие отношения чем дальше, тем больше будут отравлены ядом непонимания и нежелания услышать другого — невозможность достучаться до партнера ведет к отчаянию и ощущению жизненного тупика.

Ненависть к себе и ощущение несчастья. Одно из главных последствий увязания в паутине токсичных отношений — растущее недовольство собой: когда рядом с вами находится человек, который постоянно вас недооценивает, вы рано или поздно начинаете думать, что он прав, а вы — неталантливая, тусклая и безнадежная личность. Порой психика пытается подсказать нам, что мы на пути к катастрофе.

Исследователи установили, что многие девушки, страдающие анорексией на нервной почве, слышат «внутренний голос», который направляет их поступки. Он зачастую препятствует их исцелению, заводя с ними иллюзорный «разговор» на мрачные и безрадостные темы.

Психологи решили выяснить, о чем в основном разговаривает с ними этот голос, — для этой цели они изучили письма, дневники и литературные произведения (рассказы и стихи) пациенток. И узнали, что он обсуждает отношения, чаще не с партнером, а с матерью, близкими родственниками или подругами. И именно они — важнейшая причина развития у пациенток анорексии.

В токсичных отношениях вас связывает не общее будущее и не совместное настоящее, а прошлое

Невозможность думать о совместном будущем. Отличительная особенность хороших отношений — чувство стабильности и уверенности в партнере: даже если вы живете с военным корреспондентом, которого не бывает дома несколько месяцев кряду, вы можете строить с ним общие планы и видеть будущее.

В токсичных отношениях иначе: вас связывает не общее будущее и не совместное настоящее, а прошлое — вы пытаетесь найти оправдание тому, что вы по-прежнему вместе, в теплых воспоминаниях, которым может быть уже пять или десять лет. Если задумываться о совместном будущем неловко, а порою даже страшно — это признак того, что отношения отравляют жизнь.

Манипулирование. Что заставляет человека оставаться в токсичных отношениях, даже если он давно понял, что находится в тупике? Страх оказаться одному, показало исследование, проведенное канадскими психологами. Благодаря страху мужчины и женщины продолжают жить с партнерами, которые разрушают их личность.

Токсичный партнер чаще всего чувствует или даже вполне осознает страх его второй половинки быть покинутой и старается при помощи этого страха вытребовать себе все новые и новые условия, на которых он готов оставаться в этом союзе. Власть портит: чем сильнее ваша зависимость от партнера, тем наглее и эгоистичнее он будет себя вести.

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А вы знали об этом?

В мае 1838 года Иван Сергеевич Тургенев отправился в Германию на пассажирском корабле "Николай I". Внезапно на корабле начался пожар! Тургенев , до этого никогда не сталкивавшийся с опасностью и решивший посвятить себя литературному поприщу,очень испугался и не знал, как поступить в такой ситуации. Люди вокруг сходили с ума, прыгали за борт, совершали бессмысленные поступки. Тургенев подбежал к первому попавшемуся матросу и предложил ему невероятно огромную по тем временам сумму в 10.000 рублей за своё спасение. Конечно, в тот момент таких денег у него не было и Иван просто пообещал, что "матушка расплатится". Матрос просто оттолкнул его и бегом помчался выполнять команды капитана. Тургенев впал в прострацию и просто сидел на одной из лестниц, уже готовясь к неминуемой смерти - плавать он не умел. Спас же его тот самый матрос - он провёл их по крышам карет до носа горящего корабля и буквально заставил прыгать в шлюпку. Только через полвека, в 1883 году, уже находясь при смерти, Тургенев рассказал в одном из своих последних рассказов о том, как дело было на самом деле и как он едва не решился на самоубийство после того, как его, отталкивавшего в панике женщин, не пустили в лодку. И о том, что матрос, всё же спасший его, пришёл таки за оплатой, но Иван немного пожадничал и просто протянул ему талер вместо обещанных тысяч рублей.

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