Зачем русские женщины мазали грудь сажей

Действительно, русские крестьянки мазали грудь сажей или углем. Об этом факте упоминают многие историки. Как известно, раньше девушки подкрашивали сажей брови, чернили зубы и даже белки глаз. Однако зрелые женщины красили грудь совсем не для того, чтобы быть привлекательней в глазах своих мужей.

Странные манипуляции

Как известно, с помощью сажи девушки на Руси подкрашивали брови и даже и белки глаз. Однако если лицо всегда было на виду, то про женскую грудь такое сказать нельзя. Поэтому к красоте подобные манипуляции с грудью не имели никакого отношения. Тем не менее, если верить Никите Толстому и Татьяне Агапкиной, авторам этнолингвистического словаря «Славянские древности», в определенных ситуациях русские женщины действительно чернили грудь углем или сажей. Кроме того, например, среди русских Заонежья практиковалось и обмазывание груди горчицей, натирание солью или черным молотым перцем.

Мало того, женщины проделывали с грудью и другие, куда более странные действия. Так, Андрей Топорков на страницах своей книги «Секс и эротика в русской традиционной культуре» пишет, что, если перечисленные выше способы не приносили желаемого результата, женщины брались за щетки с жесткой щетиной, которые подкладывали под одежду в районе груди.

Не для красоты

Некоторые вместо щеток использовали более щадящие средства, к примеру, различные предметы одежды, изготовленные из шерсти (шерстяные рукавицы и просто кусочек шерсти). Шерсть все-таки не такая колючая, как щетина на щетке, но и она бывала достаточно эффективной.

Все перечисленные выше методы использовались русскими женщинами для отучения младенцев от груди. Как считает Константин Логинов, автор издания «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты», непривычный вид материнской груди, обмазанной сажей (в особенности в темное время суток) должен быть отпугнуть ребенка. Если это не помогало, то выручали колючие щетки или шерстяные рукавицы. Они, внезапно обнаруживаясь под одеждой матери, не только пугали детей, но и заставляли испытывать неприятные ощущения при прикосновении. Таким образом на Руси отучали от груди самых упрямых младенцев.

Однако на такие крайние меры русские женщины решались далеко не сразу. Поначалу матери перебирали менее болезненные как для физического, так и для психического здоровья детей способы. Как указано в издании «Повседневность российской провинции: история, язык и пространство» Светланы Малышевой, сперва женщины намазывали на соски горчицу для того, чтобы ребенок, почувствовав незнакомый и неприятный вкус, сам больше не захотел прикладываться к груди. Для этой же цели грудь натирали солью или черным молотым перцем. Правда, это не всегда помогало. По словам Логинова, некоторые дети просто вытирали материнскую грудь руками и продолжали, как ни в чем не бывало.

Другие методы

Впрочем, воображению русских женщин можно только позавидовать, потому как, кроме упомянутых методов, они изобрели и множество других. Нередко самыми результативными из них оказывались те, что основывались на страхах и обмане. Так, Анна Некрылова и Валентин Головин, авторы труда «Уроки воспитания сквозь призму истории. Традиционные формы воспитания у русских крестьян в XIX-начале ХХ веков», утверждают, что ребенку мать могла прямо сказать о том, что она «снесла титьку на болото к Бабаю». Некоторые матери убеждали детей в том, что «титьку отгрызла собака», причем сначала одну, а потому другую. Для того, чтобы скрыть обман, в течение месяца, пока ребенок не отвыкал от груди, его не брали с собой в баню.

Также, как пишет А. Л. Топорков в своей книге «Заговоры в русской рукописной традиции XV-XIX вв.. История, символика, поэтика», для отучения детей от груди использовались и различные заговоры. По утверждению Топоркова, один из таких заговоров наговаривался на конфету, когда те появились в России. Более старинный обряд совершался в полночь. Знахарка ставила ребенка перед порогом избы, где стояла миска с водой. Мать в это время находилась в сенях. Воду из миски знахарка плескала на лицо ребенка со словами: «Господи, сними тоску младенца раба Божьего (имярек) по груди рабы Божьей (имярек). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Затем остатками воды мыли избу от порога до спального места ребенка, после чего мать не должна была показываться на глаза сыну или дочери в течение трех суток.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159537-zachem-russkie-zhenshhi...

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