Подводное торнадо: чем опасно самое странное явление на озере Байкал

Древний Байкал, в отличие от многих других озер, имеет тектоническое происхождение. Он находится в котловине, окруженной со всех сторон сопками и горными хребтами. Дно этого глубокого водоема недостаточно хорошо изучено, поэтому специалисты выдвигают самые разнообразные версии о механизме появления подводных торнадо.

Вертикальные течения

Исследователи обратили внимание, что на Байкале существуют как горизонтальные, так и вертикальные течения. То есть, его воды постоянно смешиваются, циркулируя не только по поверхности.

Как правило, на большой глубине крупных озер и морей температура остается стабильной, весной и летом прогреваются лишь поверхностные слои. На Байкале все происходит не так. В июле-августе даже придонные воды этого озера становятся заметно теплее, что было бы невозможно без вертикальных течений. А они, вероятно, являются одной из причин, вызывающих подводные торнадо.

Этой теме доктор физико-математических наук Виссарион Квон и кандидат физико-математических наук Дмитрий Квон посвятили статью «Численный анализ механизма глубокого проникновения поверхностных вод в прибрежной зоне озера в период весенне-летнего термобара», которая вышла в журнале «Вычислительные технологии» (том 2, № 5 за 1997 г. ). Ученые отметили, что поверхностные воды Байкала, несомненно, проникают в его глубинные горизонты. И механизм данного явления науке пока не известен.

«Вертикальные циркуляции выносят питательные вещества придонных слоев воды к водной поверхности и обогащают кислородом глубинные слои», – написали В.И. Квон и Д.В. Квон.

Чертова воронка

Наиболее известное и самое большое подводное торнадо, описанное многими очевидцами, это так называемая Чертова воронка. Известный исследователь аномальных зон Сергей Ростовцев охарактеризовал данное таинственное явление в статье «Байкал», опубликованной 25 марта 2018 г. интернет-ресурсом «Рубрикон», который посвящен местам силы и древним цивилизациям.

Один-два раза в год примерно в 30 км к юго-востоку от острова Ольхон случайные туристы или местные жители, проплывающие мимо, замечают на поверхности озера большой водоворот. Причем, возникнуть такая воронка может и при полном штиле. Если не проявить осторожность, то подводное торнадо способно затянуть в пучину даже большое судно.

Поскольку Сергей Ростовцев уверен в том, что под Байкалом существует секретная база неких таинственных созданий (предположительно, инопланетян), то он предполагает, что подводные торнадо имеют искусственное происхождение.

«Чертова воронка, на мой взгляд, создается открытием шлюзов на дне Байкала. Для чего требуется спускать воду в озере не совсем ясно, то ли для регулировки ее уровня, либо для обеспечения потребностей в воде тех, кто находится под дном озера», – считает исследователь.

Кольца на льду

Некоторые ученые связывают подводные торнадо с загадочными кругами на ледяной поверхности Байкала, о которых космонавты МКС рассказали в 2009 г. Не исключено, что теплая вода, поднимаясь со дна озера вместе с водоворотом, подтапливает лед, тем самым образуя круги. Причем, диаметр некоторых из них достигает 9 км, хотя большинство существенно меньше. Они были обнаружены в разных местах Байкала: у мыса Крестовский, у мыса Нижнее Изголовье и в южной части водоема. Согласно наблюдениям, такие круги чаще всего возникают в начале весны.

Директор Независимого коммерческого центра моделирования геосистем «МоГеос» Владимир Гунин полагает, что загадочные рисунки на льду озера вызваны «… круговыми течениями, которые генерируются в результате локального подъема глубинных вод». Об этом исследователь написал в статье «Оценка воздействия газо-гидротермальной деятельности Байкальского рифта на акваторию озера по результатам численного эксперимента», которая вышла в журнале «Геодинамика и тектонофизика» (том 5, № 3 за 2014 г.).

В.И. Гунин перечислил несколько версий, объясняющих природу вертикальных круговых течений. Они могут возникать в результате выбросов природного газа из донных осадочных пород или быть следствием активности подводных грязевых вулканов. Еще одно возможное объяснение – деятельность термальных источников, расположенных на дне озера. А все перечисленные явления, в свою очередь, могут быть вызваны тектоническими движениями, наблюдающимися в Байкальской рифтовой системе.

Водовороты и мистика

Загадку подводных торнадо пытаются разгадать многие исследователи. Помимо версий, выдвинутых В.И. Гуниным, в научной литературе обсуждаются различные гипотезы. Например, одни ученые предполагают, что на дне Байкала время от времени возникают локальные провалы, которые быстро заполняются водой, что и приводит к формированию воронок и водоворотов. Другие специалисты считают, что подводные торнадо – это результат столкновения двух или нескольких течений.

Впрочем, существует и мистическая версия, объясняющая природу данного явления. И она связана с бурятским фольклором. Филолог Екатерина Гудкова описала верования местных жителей в статье «Мифы и легенды о Байкале», которая опубликована образовательным проектом «Культура.РФ».

«Буряты верили, что на дне Байкала есть бездонная пропасть, связывающая его с Северным Ледовитым океаном, а по другой версии – ведущая в место, где скитаются грешные души. Холодный северный океан был в представлении людей древности воплощением страшного загробного мира», – отметила Екатерина Гудкова.

Мифы свидетельствуют о том, что в самом глубоком месте Байкала, неподалеку от острова Ольхон, расположен вход в царство мертвых. Многие люди, оказавшиеся очевидцами подводного торнадо, рассказывали о странных звуках, которые сопровождают это таинственное явление. Пугающие звуки напоминают стоны или крики обитателей потустороннего мира. Поэтому в среде мистиков возникли разговоры, что водяные воронки, затягивающее проплывающие мимо лодки на бездонную глубину, не что иное, как ворота в Преисподнюю.

Исследователь аномальных зон Сергей Ростовцев в своей вышеупомянутой статье написал, что местные жители связывают Чертову воронку с божественным змеем по имени Абарга Могой. Это мифическое создание имело огромные размеры и внешне напоминало дракона. Его почитали как царя и прародителя всех змей. И он, согласно преданию, ушел в иной мир через водоворот, образовавшийся на Байкале.

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А вы знали об этом?

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