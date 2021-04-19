Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А по делу, Ершович, что можешь сказать?Зюганов назвал ви...
  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...

15 любопытных фактов, которые заставят вас удивиться вслух

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

Есть на свете вещи, о которых никто не задумывается. Но когда человек натыкается на подобного рода факты, обычно он застывает в изумлении. Мы собрали для вас более десятка любопытных фактов, от которых у вас точно приподнимутся брови, а с губ сорвется возглас изумления или что-нибудь покрепче. Все-таки в удивительном мире мы живем!

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

Сегодня ваше тело почти полностью состоит из совершенно других атомов, чем год тому назад

Требуется всего лишь около года, чтобы 98% атомов в вашем теле сменилось на другие. Так что, по сути, каждый год вы становитесь совершенно другим человеком.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

Когда-то вы были самым младшим во Вселенной

Если задуматься, на какую-то долю секунды вы были самым новорожденным из всех новорожденных в мире.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

Число возможных комбинаций стандартной колоды из 52 карт превышает количество атомов на Земле

Наша планета, включая все, что на ней находится, состоит примерно из 10^50 атомов. Но существует 8,0658e+67 возможных комбинаций карточной колоды, что значительно превышает число атомов на Земле. Это настолько большое число, что аналогия с количеством песчинок, которые помещаются в Большой Каньон, даже частично не способна его выразить.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

Ближайший от вас человек справа — это самый дальний от вас человек слева

Если учитывать только поверхность Земли и отсчитывать по кругу, это фактически верное утверждение.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

У экс-президента США Барака Обамы больше премий «Грэмми», чем у певицы Кэти Перри

Да, у Обамы на счету две победы на «Грэмми» (в номинации «Художественная речь» за его мемуары), а у певицы Кэти Перри было много номинаций, но ни одной премии она так и не получила. Даже у президентов Джимми Картера и Билла Клинтона больше «Грэмми», чем у Кэти Перри.

Человек, изучающий атомы, — это просто скопление атомов, пытающихся осознать себя

Странно, правда?

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

Понятие «безумный шляпник» родилось от того, что раньше при производстве шляп использовалась ртуть, ядовитые пары которой заставляли шляпников вести себя странно

Нет точных сведений, с какого момента выражение «безумный шляпник» (mad hatter) прочно вошло в английский язык, но известно, что многие, кто занимался изготовлением шляп в XIX веке, в процессе использовали ртуть. Из-за того, что шляпники постоянно и подолгу подвергались воздействию этого ядовитого вещества, у них проявлялись симптомы ртутного отравления, которые включали мышечные судороги, снижение когнитивной функции и другие признаки, которые можно было по ошибке принять за безумие. Фраза использовалась еще задолго до выхода в свет «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, так что не он ее придумал.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

Если бы пчелы получали американскую минимальную оплату труда за свою работу, баночка меда стоила бы 182 тысячи долларов

Среднестатистическая пчела производит примерно 1/12 чайной ложки меда за свою жизнь, которая обычно длится 120-150 дней. Активность пчел приходится только на определенное время в году, и они начинают собирать нектар лишь через 22 дня после рождения. Если бы пчелы получали деньги за свой труд, мед стоил бы неподъемных денег.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

Если задуматься, получается, что мозг сам себя так назвал

Мозг — самозванец.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

На самом деле мы никогда ни к чему не прикасаемся

Из-за структуры и состава атомов, законов квантовой физики и того факта, что электроны имеют отрицательный заряд, электроны, из которых состоят наши тела, никогда по-настоящему не касаются других электронов: они лишь очень-очень близко приближаются друг к другу.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

Если два ребенка зачаты одновременно, но один из них родился раньше срока, этот малыш будет старше второго

И это даже несмотря на то, что они одновременно развивались в утробе. Аналогично, если в США и в Великобритании в один и тот же момент родилось два ребенка, у них могут быть разные даты рождения.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

Разница между 1 миллионом секунд и 1 триллионом секунд составляет почти 40 тысяч лет

Один миллион секунд — это 11,5 суток. Один миллиард секунд — это 31 и 3/4 лет. Один триллион секунд — это 31 710 лет. Взрыв мозга.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

То, что Луна, если смотреть на нее с Земли, кажется почти равной Солнцу по размеру во время солнечного затмения, — совершенно случайное космическое совпадение

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

Джон Тайлер был 10-м президентом США. Он родился в XVIII веке. Сейчас еще живы двое его внуков

У Джона Тайлера в 63 года родился сын. У этого сына родились дети в еще более позднем возрасте, поэтому так получилось, что двое внуков Тайлера еще живы, и это при том, что сам Тайлер родился примерно через 20 лет после подписания Декларации независимости США.

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух

 

За всю жизнь человек производит достаточно слюны, чтобы наполнить два бассейна

В среднем за свою жизнь человеческий организм производит примерно 20 тысяч литров слюны. Этим можно наполнить два стандартных бассейна или 53 ванны.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2194500599017113776/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Запреты и табу в Австралии https://otari.mirtesen.ru/blog/43197034367

Хроники государственной "разводки" : От Сталина до Путина https://otari.mirtesen.ru/blog/43390543912/

«Указующий перст»: почему нельзя показывать пальцем https://otari.mirtesen.ru/blog/43453377930/

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как выглядит рассвет на других планетах? 7 фотографий

Читать
Секс в космосе: возможности и сложности
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Секс в космосе: возможности и сложности

Темноя История№2 Тайна советской космонавтики
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Темноя История№2 Тайна советской космонавтики

Г.Сидоров об источниках древних знаний и древнем космическом языке.
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайны...

Г.Сидоров об источниках древних знаний и древнем космическом языке.

Артефакты истории. Яншаньские мегалиты.
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайны...

Артефакты истории. Яншаньские мегалиты.

Транспортные системы прошлого. Порталы через иномирье, навигационная система
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Транспортные системы прошлого. Порталы через иномирье, навигационная система

Взрыв странной звезды поставил астрономов в тупик
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Взрыв странной звезды поставил астрономов в тупик

Американские ученые создали осязаемую 3D-голограмму
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Американские ученые создали осязаемую 3D-голограмму

Складные Samsung Galaxy Fold 3 и Flip 3 появились на изображениях
Материал, выбранный редакторами МиртесенMyPhone. C гаджетом по жизни!

Складные Samsung Galaxy Fold 3 и Flip 3 появились на изображениях

Неубиваемый смартфон с NFC и IP69K Ulefone Armor 8 Pro уже доступен за $170
Материал, выбранный редакторами МиртесенMyPhone. C гаджетом по жизни!

Неубиваемый смартфон с NFC и IP69K Ulefone Armor 8 Pro уже доступен за $170

Массовое производство народного флагмана Samsung Galaxy S21 FE начнется в июле
Материал, выбранный редакторами МиртесенMyPhone. C гаджетом по жизни!

Массовое производство народного флагмана Samsung Galaxy S21 FE начнется в июле

Астронавты США обнаружили на Луне космический корабль инопланетян
Материал, выбранный редакторами МиртесенDiscover24

Астронавты США обнаружили на Луне космический корабль инопланетян

С 2023 года северяне смогут оформить электронный паспорт
Материал, выбранный редакторами МиртесенРегион 29

С 2023 года северяне смогут оформить электронный паспорт

Профессор исследовала тест на корону под электронным микроскопом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Профессор исследовала тест на корону под электронным микроскопом

Мы живем в удивительное время
Материал, выбранный редакторами МиртесенСонники, гороскопы, гадания

Мы живем в удивительное время

Кошки любят прятаться как в настоящих, так и в воображаемых коробках
Материал, выбранный редакторами МиртесенDiscover24

Кошки любят прятаться как в настоящих, так и в воображаемых коробках

Академик РАН спрогнозировал, когда Маск отправит экспедицию на Марс
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Академик РАН спрогнозировал, когда Маск отправит экспедицию на Марс

Почему частицы меняются, когда мы смотрим на них, и для чего нужна Теория Струн?
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Почему частицы меняются, когда мы смотрим на них, и для чего нужна Теория Струн?

1
Амбассадоры «Цифрового прорыва» разработали сервисы, помогающие узнать больше о Великой Отечественной войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Амбассадоры «Цифрового прорыва» разработали сервисы, помогающие узнать больше о Великой Отечественной войне

В Китае обнаружили останки неизвестного вида динозавров
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Китае обнаружили останки неизвестного вида динозавров

Израильские ученые обнаружили животное, которое способно полностью восстанавливаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Израильские ученые обнаружили животное, которое способно полностью восстанавливаться

В Ростехе создали свыше 100 тысяч салютных зарядов к торжествам по случаю 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Ростехе создали свыше 100 тысяч салютных зарядов к торжествам по случаю 9 Мая

Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛевый берег

Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты

Планета Вода, насекомятина и упорные немецкие экологи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

Планета Вода, насекомятина и упорные немецкие экологи

Исконное или заимствованное - как отличить слова? Дмитрий Петров
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Исконное или заимствованное - как отличить слова? Дмитрий Петров

Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла

«Я не могла дышать»: Кендалл Дженнер рассказала о психологических проблемах и борьбе с паническими атаками
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

«Я не могла дышать»: Кендалл Дженнер рассказала о психологических проблемах и борьбе с паническими атаками

Что представляет собой баллистическая ракета Minuteman III?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Что представляет собой баллистическая ракета Minuteman III?

Эксперт прокомментировал посадку протатипа корабля Starship в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Эксперт прокомментировал посадку протатипа корабля Starship в США

Апельсиновая кожура помогла учёным сделать древесину прозрачной
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Апельсиновая кожура помогла учёным сделать древесину прозрачной

Военный ученый Синицын рассказал о голоде, бандитизме и гибридном дирижабле
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Военный ученый Синицын рассказал о голоде, бандитизме и гибридном дирижабле

Blue Origin впервые запустит New Shepard с людьми на борту в июле
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвиаторы и их друзья

Blue Origin впервые запустит New Shepard с людьми на борту в июле

Колесницы богов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Колесницы богов

Учёные нашли останки динозавра неизвестного вида
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Учёные нашли останки динозавра неизвестного вида

Эксперимент по цифровой ипотеке продлится в России до конца года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Эксперимент по цифровой ипотеке продлится в России до конца года

Антропологи посчитали, сколько людей нужно для выживания человечества в апокалипсисе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Антропологи посчитали, сколько людей нужно для выживания человечества в апокалипсисе

Картина дня

наверх