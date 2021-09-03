Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Спасибо!12 любопытных кор...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогая моя !А вот мой дедушка был поражен предательством русских , украинцев , белорусов !Однозначно в истории войн ...Передача Крыма Ук...
  • Malina
    глупость несусветная!!! мои бабушка и мама из Севастополя,так они рассказывали - как татары преданно служили немцам. ...Передача Крыма Ук...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                         Смейтесь на здоровье !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто из этих милашек всех милее и краше? https://otari.mirtesen.ru/blog/43301971120/

Самые смешные "Анекдоты от Отари" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43652410553/ )

4 причины, по которым мужчины сбегают от женщин(https://otari.mirtesen.ru/blog/43908734214)

                                   

 

                                         

Обсудить

Картина дня

наверх