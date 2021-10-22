По каким словам вычисляли вражеских шпионов во время Второй мировой войны: Что такое шиболетты

Это понятие упоминается ещё в Библии, и сегодня с помощью шибболета можно почти безошибочно определить, является ли человек представителем той или иной нации. К примеру, во время путешествия за границей, зная определенные особенности, легко вычислить своих соотечественников, причём с большой долей вероятности, и заговорить с ними на русском языке.

А во времена Второй мировой войны это позволяло выявлять шпионов. Пользовались этим приёмом практически все разведки, в том числе и советская.

Библейская история

Джеймс Тиссо, «Израильтяне объявляют о мести».

Наверняка, это понятие существовало у иудеев и раньше, однако упоминание о нём на русском языке появилось в Ветхом Завете, точнее, в Синодальном переводе Библии. Дословный перевод слова «шибболет» – «поток воды». Само же слово стало своеобразным маркером, помогавшим отделить «своих» от «чужих». В библейской Книге судей можно прочесть историю о том, как воевали жители Галаада с ефремлянами, потомками одного из колен Израилевых.

После разгрома последних Иеффай, девятый израильский судья приказал занять все переправы, дабы враги не могли смешаться с жителями Галаада. Когда же кто-то подходил к переправе и просил разрешения переправиться, стражники просили его произнести слово «шибболет».

Галаадитяне без труда повторяли слово, а вот в наречии ефремлян не было звука «ш», поэтому они произносили слово, как знакомое – «сибболет» (в переводе – «бремя»). И тут же их настигала кара: как свидетельствует Библия, полегло у переправ больше 42 тысяч ефремлян.

«Инцидент с шибболетом».

Впоследствии библейское выражение стало обозначением характерной речевой особенности, согласно которой можно опознать этническую группу людей. Почти в каждом языке есть свои слова-маркеры, выдающие «чужих». Шибболет предложили ввести в качестве отдельного термина русисты Евгений Верещагин и Виталий Костомаров.

Шибболеты на службе безопасности

Кадр из фильма «Чёрная смерть».

Впоследствии шибболеты применялись в разных странах, чтобы выявлять иностранцев. В обычной мирной жизни это никакой практической пользы не имеет, разве что может послужить для расширения кругозора или проверки действенности этого метода. А вот во время войн и конфликтов знание речевых особенностей противника приносит ощутимую пользу. Шибболеты использовали фламандцы во время восстания 1302 года, особенно, когда произошла Битва при Курте. Французы, с которыми и было противостояние, не могли произнести на фламандском без ошибок очень простое выражение: «Щит и друг».

А спустя двести с лишним лет, во время фризского восстания XVI века на севере Нидерландов, для определения чужаков жители Фрисландии применяли длинную фразу, в переводе обозначавшую: «Масло, ржаной хлеб и зеленый сыр — кто не может это выговорить, не настоящий фриз». Когда к берегу подходил корабль, находящихся на нём сторожевые просили произнести кодовые слова, и в том случае, если они звучали неправильно, корабли не впускали в порт, а сразу захватывали.

Арестованные «красные», 1918 год, Тампере.

Быстро и безошибочно определять солдат вражеской для них советской армии стали финны во время Гражданской и Советско-Финских войн. Речевые особенности не позволяли противникам правильно произнести на финском языке «один» и «паровой ролик», так как в них есть характерные звуки, отсутствующие в русском языке.

Сторонники Степана Бандеры и батьки Махно в начале ХХ века определяли «коммуняк» по произношению украинского слова «паляниця» («буханка хлеба»), которое произносится очень своеобразно и со звуком «ы» - «паляныця». Русскоязычные люди, которые не были знакомы с фонетикой украинского языка, непременно говорили «паляница», чем выдавали себя.

Вторая мировая война

Фотография, сделанная во время Битвы за Иводзиму.

Второе рождение шибболеты пережили во время Второй мировой войны. Они нашли самое широкое применение в разведках разных стран. Американцы, к примеру, воюя у берегов Тихого океана, использовали слово «леденец» - «lollapalooza», так как люди, для которых родной язык японский, непременно вместо «л» произнесут «р».

Датчане нашли своё слово для выявления немцев, они просили произнести фразу «rodgrod med flode» – название традиционного датского десерта. Немцы не могли правильно его выговорить из-за отсутствия в их языке похожих звуков. Голландские военные просили произносить название города Scheveningen, голландцы обычно говорят «Схевенинген», а вот немцы назовут его «Шевенинген». У англичан был свой маркер – «squirrel» (белка). Немцы произносили его с ошибками, у них обычно получалось созвучие «sqvirrel».

Советские военные разведчики.

Советские солдаты тоже нашли свой шибболет, им стало слово «дорога». Легендарный снайпер Василий Зайцев позже напишет в своей книге «За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера» о том, что немцы, как ни старались, но вместо слова «дорога» произносили «тарока», чем всегда выдавали себя. Даже профессиональные немецкие разведчики обязательно проваливались на этом простом слове. Правда, если шпионом был носитель русского языка, работавший на немцев, шибболет был бессилен.

Определить человека, принадлежащего к другой этнической группе, можно не только благодаря произношению слов, но и при помощи жестов. К примеру, немцы, если им нужно показать число «три», начнут счёт с большого пальца, а вот русские – с указательного. Жители Болгарии, Индии и Греции, соглашаясь с собеседником, машут головой так, как многие народности обычно демонстрируют отрицание, а вот кивок согласия у них означает как раз слово «нет».

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