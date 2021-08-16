7 самых громких конфликтов, которые происходили за кулисами Большого театра

Его называют главным театром России, и о том, чтобы выступать на его сцене, мечтают тысячи артистов. Когда Большой театр впервые распахнул свои двери, его труппа состояла всего из тринадцати музыкантов и порядка тридцати артистов, а сегодня здесь служат около трёх тысяч человек. Огромная конкуренция между артистами рождает периодические выяснения отношений, а сам Большой театр с завидной периодичностью сотрясают конфликты.

Звёзды на пенсии

Владимир Васильев и Екатерина Максимова.



В конце 1980-х и начале 1990-х Юрий Григорович, занимавший в то время пост главного балетмейстера, уволил целый ряд известных артистов, объяснив своё кадровое решение тем, что им пришло время уйти на пенсию и дать дорогу молодым талантам. Тогда театр покинули Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Екатерина Максимова и Михаил Лавровский. Каждый из них отдал театру много лет и имел звание народного артиста СССР. Все артисты были уверены, что с ними просто свели счёты из-за творческих разногласий с руководством театра.

Юрий Григорович

Юрий Григорович.



В 1995 году во время спектакля «Ромео и Джульетта» артисты предприняли отчаянный шаг: они остановили постановку и объявили забастовку в поддержку Юрия Григоровича, уволившегося из-за назначения на пост генерального директора театра Владимира Васильева.

Анастасия Волочкова

Кстати, суд признал впоследствии забастовку незаконной, а Григорович снова пришёл в Большой театр только после ухода Васильева.

Анастасия Волочкова.





Кажется, это была одна из самых громких историй в новейшей истории Большого театра. Солистку Мариинского театра в конце 1990-х пригласил в труппу Большого Владимир Васильев, предложив ей роль Одетты в «Лебедином озере». Работая на главной балетной сцене страны, Анастасия Волочкова сотрудничала с другими театрами и развивала свою сольную карьеру. Однако после того, как Владимира Васильева на посту директора сменил Анатолий Иксанов, а её контракт с театром подходил к концу, талантливой балерине сделали весьма странное предложение – договор на четыре месяца.



После отказа Волочковой указали на дверь. При этом балерину обвиняли в том, что из-за её веса и роста надорвался Евгений Иванченко, с которым она танцевала в паре. А все остальные танцоры даже подписали письмо с отказом танцевать с Анастасией. Единственный, кто не подписал этот странный документ, был Николай Цискаридзе. Волочкова добилась через суд восстановления на работе, однако ролей ей, конечно, никто не давал. По мнению самой балерины, эта история была спланированной акцией со стороны её бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова.

Диана Вишнёва

Диана Вишнёва. / Фото: www.tntmusic.ru





Прима-балерина Мариинского театра получила предложение танцевать в Большом в 2006 году. Тогда она уже была приглашённой солисткой в Берлинском государственном балете и Театре американского балета. Но ведущие балерины Большого театра выступили «единым фронтом» против Дианы и потребовали, чтобы генеральный директор Анатолий Иксанов отказал Вишнёвой в ангажементе. Правда, сам Иксанов, отвечая на вопросы журналистов, предпочёл не разглашать подробности протеста своих солисток, прикрывшись словами о простом совместном чаепитии с ними. Диана Вишнёва всё же получила те роли, на которые её приглашали, но о полноценном сотрудничестве речь зашла уже после окончания реконструкции театра.

Джой Аннабель Уомак

Джой Аннабель Уомак.





Американская балерина уволилась из Большого театра через 12 месяцев после того, как впервые вышла на прославленную сцену. Сопроводила она своё увольнение громким заявлением о том, что администрация театра вымогала у неё взятку в размере 10 тысяч долларов за возможность выйти на легендарную сцену с сольной партией. При этом Уомак назвала эту сумму «минимально возможной». Прошло совсем немного времени, и Джой категорически перестала отвечать на вопросы СМИ на эту тему.

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе.



Премьер Большого привлёк к себе внимание в 2011 году, когда накануне открытия театра после реконструкции весьма горячо и негативно высказался о проведённых работах, в процессе которых не думали о сохранении многих символов театра, и, что самое печальное, о комфорте артистов во время репетиций и спектаклей. Позже Николай Цискаридзе критиковал репертуар и общую политику руководства, а известные театральные деятели просили снять с поста генерального директора Анатолия Иксанова, назначив вместо него Цискаридзе. Но министр культуры не принял просьбу во внимание, перезаключив контракт с действующим директором. Конфликт Николая Цискаридзе и руководства Большого театра достиг своего пределе после того, как премьера обвинили в причастности к нападению на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. И после череды разбирательств Цискаридзе всё же покинул труппу.

Сергей Филин

Сергей Филин.





Николай Цискаридзе смог доказать свою непричастность к трагедии, произошедшей с Сергеем Филиным в январе 2013 года. В тот роковой день худруку Большого театра плеснули кислотой в лицо прямо у его дома. В результате Сергею Филину провели больше двух десятков операций на глаза, но полностью восстановить зрение врачи ему не смогли. Правоохранительные органы оперативно нашли не только исполнителя, но и заказчика преступления. Заказчиком стал солист театра Павел Дмитриченко, решивший таким образом вступиться за свою возлюбленную Анжелину Воронцову, которой Филин не только не дал роль Одетты, но ещё и посоветовал сбросить вес.





Когда Николай Цискаридзе выходит на сцену, зрители не могут сдержать восхищённых возгласов. На то, как он танцует, просто невозможно смотреть равнодушно. И кажется, его жизнь наполнена всё той же легкостью, что и каждое его сценическое движение.

Источник : https://obiskusstve.com/2282146247835125855/

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