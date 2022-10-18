Почему Яков был Джугашвили, а не Сталин?

У Иосифа Сталина было трое детей. Не всегда об этом помнят. Отчасти, наверное, потому, что Яков был Джугашвили, Светлана – Аллилуева. И только Василий был Сталиным.

Почему так получилось, что первенец главного человека в СССР не носил его фамилии, точнее, псевдонима? Ведь Иосиф Виссарионович был именно Сталиным. Фамилию Джугашвили употребляли редко. Очень многие просто не ассоциировали Сталина с Джугашвили.

Забегая вперед, отмечу, что это имело место и относительно Якова. Были интересные случаи. И о них тоже будет рассказано.

Начать стоит с того самого момента, когда Яков появился на свет.

Детство первенца

Яков Иосифович Джугашвили был сыном Екатерины Сванидзе – первой супруги Сталина. Иосиф венчался с женщиной в Тифлисе под чужой фамилией. Рассказывают, что Джугашвили очень любил свою супругу. Но не всегда был с ней рядом. Хватало революционных дел.

Екатерина после рождения мальчика прожила не так много. Яков воспитывался теткой.

Казалось бы, если Сталин любил свою супругу, значит, и ребенка должен был обожать. Но получилось всё иначе. Возможно, свою роль сыграло то, что отец и сын очень редко виделись. Яков-то и до подросткового возраста по-русски не говорил. Ходил в сельскую школу, жил простой жизнью и, наверное, даже не задумывался, что его отец из «налетчика» стал большим человеком.

Что касается фамилии, то Якова не было никаких оснований записывать под фамилией Сталин. Когда он родился, его отцом был Иосиф Джугашвили, а никакой не Сталин.

Вопрос в другом: почему Яков Иосифович потом не поменял фамилию?

Проще всего дать этому объяснение, ссылаясь на отношения между отцом и сыном.

Молодость

В 1928 году Яков Джугашвили решил жениться на Зое Гуниной. Отец не одобрил выбора. По информации, которую изложил в своих трудах Рой Медведев, парень даже пытался уйти из жизни. После такого общаться с отцом он не желал совсем. А потом была еще одна любовь – Юлия Мельцер. Сталин якобы тогда сказал Якову: «Кто-то любит принцесс, а кто-то – дворовых девок».

При этом отец все же поддерживал своего сына, помогал ему с квартирами в престижных районах Москвы. Яков работал инженером на заводе имени своего отца.

Молодость

В 1928 году Яков Джугашвили решил жениться на Зое Гуниной. Отец не одобрил выбора. По информации, которую изложил в своих трудах Рой Медведев, парень даже пытался уйти из жизни. После такого общаться с отцом он не желал совсем. А потом была еще одна любовь – Юлия Мельцер. Сталин якобы тогда сказал Якову: «Кто-то любит принцесс, а кто-то – дворовых девок».

При этом отец все же поддерживал своего сына, помогал ему с квартирами в престижных районах Москвы. Яков работал инженером на заводе имени своего отца.

Забавные и грустные истории

Когда Яков Джугашвили поступил в вуз, причем сделал это он без помощи отца, Сталин позвонил в учебное заведение. Все были очень удивлены, узнав, что Яков – сын Иосифа Виссарионовича. Никто и не подумал. Многие друзья Джугашвили не знали, что он – сын Сталина.

Вторая история – трагичная. Думаю, читателям канала хорошо известно, что Яков Джугашвили попал в плен к немцам, что его предлагали обменять дважды:

· на Паулюса;

· на Лео Раубаля – родственника преступника Гитлера.

Но Сталин был непреклонен. Не мог он поступить иначе, показать, что ради своего ребенка он может сделать многое. А ради чужого? Представляется, учитывая всё изложенное, что Сталину было относительно просто отказаться от обмена. Иосиф Виссарионович был человеком твердым. Это во-первых. Во-вторых, Яков не был дружен с отцом. Безусловно, Сталин был готов ему помогать, но, когда дело дошло до таких серьезных вещей, как обмен на военачальника на старшего лейтенанта, каких в СССР было много, он отказался.

Забавное в этой истории было то, что немцам пришлось постараться, чтобы донести до советских людей: они взяли в плен сына самого Сталина. Фамилия Джугашвили, повторюсь, была малоговорящей.

Такая вот получилась история. В принципе, если бы Яков смог сблизиться с отцом, заняться политикой, то, возможно, он взял бы фамилию отца. В какой-то альтернативной истории Яков Сталин мог бы, возможно, стать продолжателем династии. В нашем мире – конечно же, нет.

Но всё сложилось именно так, как сложилось. И обсуждать здесь вроде бы больше нечего.

Всё понятно: Яков Иосифович жил под фамилией Джугашвили, потому что получил её при рождении.

Кстати, интересен вот какой вопрос: если Сосо венчался с Екатериной Сванидзе в Тифлисе тайно, под чужой фамилией – это известный факт, то почему же Якову была дана настоящая фамилия? Впрочем, это тоже легко объясняется.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный лживый советский миф!

Сталин, который не принимал участия в воспитании сына Якова и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия, что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Любопытно также , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его, а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин, который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена! Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что его мать вышла замуж за родного дядю!

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его же зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку, арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Любопытно также , что палач народов Сталин , специально пославший нелюбимого сына на фронт умирать, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок, однако лживый тиран и авантюрист Сталин рассчитывал и после войны опять использовать имя этого виртуального «героя» как трудовой символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера и палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, а ведь именно тогда советский народ нуждался в настоящем воинском героизме!

Как не парадоксально, но стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились! Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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