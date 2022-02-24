Почему на купюрах и монетах СССР не было Сталина

К портрету Ленина на советских деньгах привыкли многие, 30 лет на купюрах от 10 до 100 рублей был изображен вождь мирового пролетариата. Портреты Ленина были и на монетах. Купюр и монет с портретом Сталина не выходило, как же так получилось?

Иосиф Виссарионович Сталин руководил Советским государством с 1924 по 1953 год. За это время несколько раз обновлялись бумажные деньги и была проведена денежная реформа в 1947 году, но портрет Сталина так и не появился на советских рублях. По некоторым источникам Сталин не хотел, чтобы его изображали на монетах и банкнотах и даже был проект юбилейных монет с его портретом, который он отверг. После смерти И. В. Сталина в 1953 году началась борьба с “культом личности” и после доклада в 1956 году Н. С. Хрущева “О культе личности и его последствиях”, невозможно было допустить даже мысли о появлении генералиссимуса на деньгах. На волне десталинизации переименовываются города и объекты, например город Сталинград стал Волгоградом. После развала СССР, в России так же не выпускались монеты и банкноты со Сталиным.

100 Чехословацких крон 1949 года.

Несмотря на то, что в союзе так и не было выпущено монет и купюр со Сталиным, их выпустили в стране из социалистического лагеря. Монеты со Сталиным были выпущены в Чехословакии, в 1949 году. Это был единственный официальный выпуск монет, вышедших в оборот. Вышло две серебряные монеты, номиналом 50 и 100 крон, с тиражом 1000000 экземпляров приуроченные к 70-летию со дня рождения И. В. Сталина. Стоимость набора из двух монет на интернет аукционах колеблется от 2500 до 3500 рублей, в зависимости от состояния.

50 Чехословацких крон 1949 года.

Все остальные выпускавшиеся монеты со Сталиным, являются “фантазийными”, либо сувенирными, так как чеканились на частных монетных дворах. Так же выпускалось несколько инвестиционных монет, например серебряная унцовая монета 2012 года “Иосиф Сталин”, Гонконгского Mega Power Hong Kong Group, с тиражом 2000 экземпляров или Гибралтарские, серебряные 5 фунтов 2005 года посвященных “ялтинской конференции”.

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