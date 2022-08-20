Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

В народе есть такая примета, мол, если девочка похожа на отца — она счастливой будет. Суеверие, безусловно, сомнительное, но в данном случае оно имеет место быть. Ведь эти дочурки родились в необычных семьях, а их папы — звезды мирового масштаба.
1.
Мадс Миккельсен и Вайола Миккельсен
2.
Джефф Бриджес и Изабель Бриджес
3.
Джейсон Момоа и Лола Момоа
4.
Стив Карелл и Элизабет Карелл
5.
Стивен Болдуин и Хейли Бибер
6.
Марк Руффало и Белла Руффало
7.
Род Стюарт и Рене Стюарт
8.
Боно и Ив Хьюсон
9.
Кит Ричардс и Теодора Ричардс
10.
Николай Костер-Вальдау и Филиппа Костер-Вальдау
11.
Бен Аффлек и Вайолет Аффлек
12.
Томми Ли Джонс и Виктория Джонс
13.
Вэл Килмер и Мерседес Килмер
14.
Ален Делон и Анушка Делон
А вы знали об этом?
После того, как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.
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