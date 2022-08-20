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Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

В народе есть такая примета, мол, если девочка похожа на отца — она счастливой будет. Суеверие, безусловно, сомнительное, но в данном случае оно имеет место быть. Ведь эти дочурки родились в необычных семьях, а их папы — звезды мирового масштаба.

1.

Мадс Миккельсен и Вайола Миккельсен

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

2.

Джефф Бриджес и Изабель Бриджес

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

3.

Джейсон Момоа и Лола Момоа

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

4.

Стив Карелл и Элизабет Карелл

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

5.

Стивен Болдуин и Хейли Бибер

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

6.

Марк Руффало и Белла Руффало

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

7.

Род Стюарт и Рене Стюарт

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

8.

Боно и Ив Хьюсон

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

9.

Кит Ричардс и Теодора Ричардс

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

10.

Николай Костер-Вальдау и Филиппа Костер-Вальдау

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

11.

Бен Аффлек и Вайолет Аффлек

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

12.

Томми Ли Джонс и Виктория Джонс

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

13.

Вэл Килмер и Мерседес Килмер

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

14.

Ален Делон и Анушка Делон

Как выглядят дочки знаменитых красавчиков

А вы знали об  этом?

После того,  как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже.

К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

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