Одиночество вдвоем: почему мы несчастливы в отношениях

Жить под одной крышей, считаться семьей, растить вместе детей и при этом ощущать себя чужими друг другу — знакомая ситуация, не правда ли? Почему в партнерских отношениях мы иногда чувствуем себя более одинокими, чем те, кто формально свободен? Объясняет психолог Маргарет Пол.

Одиночество — болезненное чувство. Когда я работаю с клиентом, который борется с зависимостью, и прошу его заглянуть в себя, чтобы понять, какие чувства он пытается заглушить едой или алкоголем, то слышу часто один и тот же ответ: одиночество. Возможно, вы думаете, это чувство испытывают преимущественно те, кто живет один и не имеет семьи, но это не так. Именно в партнерских отношениях многие чувствуют себя покинутыми, изолированными. Отношения ведь далеко не всегда избавляют от одиночества, наоборот — они порой вызывают его.

Мы ощущаем себя глубоко одинокими, когда хотим почувствовать душевный контакт с кем-то, но этот кто-то нам недоступен, не хочет или не может нам открыться. Это ощущение, безусловно, присутствует и когда мы одни, но часто оно возникает в отношениях, когда один или оба партнера потеряли связь друг с другом — из-за того, что кто-то из них рассержен или ушел в себя, болен или сильно устал.

Потеряв связь с самими собой, мы не можем соединиться и с другими

Быть одному и быть одиноким — не одно и то же. Ощущение пустоты возникает, когда у нас нарушен контакт с самими собой — когда мы не способны прислушаться к своим чувствам, осуждаем себя, обращаемся к разного рода зависимостям, чтобы избавиться от болезненных ощущений, или возлагаем на кого-то другого ответственность за свои чувства.

Мы всегда будем чувствовать себя одинокими и покинутыми, когда отказываемся от себя.

Более того, потеряв связь с самими собой, мы не можем соединиться и с другими. И эти нарушенные связи становятся источником глубокого отчаяния и разочарования. Человек, который живет один, но при этом любит и ценит себя, может и не ощущать этой болезненной пустоты. Он способен наслаждаться своим одиночеством и поддерживать связи с другими, когда те готовы идти на контакт.

Что делает нас одинокими в отношениях?

Вы можете чувствовать себя одиноким с партнером, если

...ваше сердце закрыто, потому что так вы защищаете себя от обиды, гнева или возможного отторжения. Вы не можете быть в контакте с партнером, когда закрыты.

...партнер закрыт, разгневан или погружен в себя.

...партнер намеренно блокирует общение с вами, прикрываясь работой, телевизором, алкоголем, хобби, интернетом и так далее.

...вы подстраиваетесь под партнера, пытаясь так управлять его чувствами. Отказ от себя ради манипуляции мешает созданию подлинной душевной связи.

...вы оба или один из вас не желает замечать назревающего конфликта. Нежелание открыто говорить на острые темы создает преграды между вами.

Изоляция исчезает, когда мы откровенны и открыто идем на контакт друг с другом

...вы или ваш партнер использует сексуальные отношения как форму контроля.

...вы прокручиваете отношения в голове, вместо того чтобы обсуждать их вместе, с открытыми сердцами. Умозрительный анализ может быть иногда привлекательным, но через какое-то время вы ощущаете скуку и пустоту.

...партнер критикует ваши мысли, чувства, взгляды или действия. Осуждение и критика разъединяют людей.

...вы или ваш партнер слишком устали, чем-то подавлены или плохо себя чувствуете, чтобы поддерживать связь.

Словом, все, что разобщает нас с самими собой и партнером, вызывает чувство одиночества. И наоборот, изоляция исчезает, когда мы откровенны и открыто идем на контакт друг с другом.

Мы ощущаем связь друг с другом, когда

...не боимся быть самими собой, уязвимыми и говорить то, что думаем, без чувства вины или страха осуждения.

...готовы встречаться с неприятными переживаниями, заботливо обходиться с ними и учиться у них — брать на себя ответственность за все наши чувства, а не избегать их, используя разные защиты. Когда мы пребываем в контакте с собой, мы можем налаживать связи с другими, мы готовы узнавать о себе и партнере что-то новое, особенно в конфликтах.

...проявляем заботу и сострадание к себе и партнеру.

...находим время, чтобы быть вместе, разговаривать, играть, любить, смеяться, учиться и расти. Мы заинтересованы в личностном росте и развитии наших отношений.

Когда совместное время, развитие способности любить себя и делиться любовью друг с другом становится приоритетом для обоих партнеров, у вас есть большой шанс оставаться в подлинном контакте с собой и друг с другом. В таких отношениях люди редко чувствуют себя одинокими.

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А вы знали об этом?

Корона Екатерины I, так же как и ее судьба, уникальна и отличается от всех других императорских регалий, сохранившихся до нашего времени.Для начала – это первая императорская корона в России. Сам Петр I венчался на царство шапкой Мономаха. А вот жену свою Петр Алексеевич уже короновал. Поэтому для церемонии, состоявшейся 7 мая 1724 года, потребовалась корона. очевидцы коронации описывали эту корону так:«…Корона нынешней императрицы… украшена весьма дорогими каменьями и большими жемчужинами. В числе последних есть будто бы такие, из которых каждая стоила 1000 и 2000 рублей. Кроме того, в этой короне есть дорогой и невероятной величины рубин, длиною почти в палец, над которым находится маленький ажурный крест из бриллиантов…»Однако ничего из этого великолепия до нашего времени не дошло, поскольку все драгоценные камни были сняты с короны почти сразу поле коронации.

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